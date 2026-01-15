Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 763

Alexey Viktorov:

В OnTick() контролируйте нажатие кнопки. Можно сделать по условию, если работает в тестере - контроль в OnTick(), а в реале блок этого контроля выполняться не будет и будет контроль в OnChartEvent()

Это как так? В OnTick() не передаются никакие параметры событий.

 
Ilya Prozumentov:

Это как так? В OnTick() не передаются никакие параметры событий.

Но нажатие кнопки контролируется

 if(ObjectGetInteger(0, "name", OBJPROP_STATE) == true)
  {
   // Делаем что надо по нажатию кнопки и возвращаем прежнее её состояние
   ObjectSetInteger(0, "name", OBJPROP_STATE, false);
  }


Точно такой контроль в OnChartEvent() с той лишь разницей, что проверка идёт исключительно в момент нажатия, а не на каждом тике.
 
Alexey Viktorov:

Но нажатие кнопки контролируется


Точно такой контроль в OnChartEvent() с той лишь разницей, что проверка идёт исключительно в момент нажатия, а не на каждом тике.

Разве не в момент отжатия? Щелчок по объекту засчитан только если нажал-отжал в пределах объекта. Если нажать на объекте, сместить с него курсор, удерживая кнопку нажатой, и потом отжать, разве будет зафиксирован щелчок на объекте?

Впрочем - не экспериментировал ещё.

 
Artyom Trishkin:

Разве не в момент отжатия? Щелчок по объекту засчитан только если нажал-отжал в пределах объекта. Если нажать на объекте, сместить с него курсор, удерживая кнопку нажатой, и потом отжать, разве будет зафиксирован щелчок на объекте?

Впрочем - не экспериментировал ещё.

Я тоже не экспериментировал, потому и утверждать ничего не могу. Но вроде-бы по нажатию. Даже где-то тема была с обсуждением этого. Если мне не совсем память изменила, то кажется даже просили разделить событие на нажатие и отжатие кнопки мыши.

 
Ghabo:

OnChartEvent() не работает в тестере.

Покажите, пожалуйста, кнопку которая может работать в тестере. Например, нажать на которую, будет поднят флаг trade = true; ещё раз нажать? trade = false;


Ilya Prozumentov:

Это как так? В OnTick() не передаются никакие параметры событий.

Разбираю код индикатора EquityChartModeller.

В нем 2 пользовательские функции:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void SetPositions(string name,int number)                                           // 69 SetPositions(Portfolio_Formula_A,1)
  {
   BlocksLastN=BlocksTotal;                                                         //
   SeparateBlocks(name);                                                            // Разбиваем строку на блоки
   for(int i=BlocksLastN;i<BlocksTotal;i++)                                         // Перебираем блоки формулы
     {
      Total++;                                                                      // Увеличиваем кол-во инструментов ++;
      ArrayResize(Lots,Total);                                                      // Устанавливаем размер массива Lots размером Total;
      ArrayResize(Instrument,Total);                                                // Устанавливаем размер массива Instrument размером Total;
      ArrayResize(OpenPrice,Total);                                                 // Устанавливаем размер массива OpenPrice размером Total;
      ArrayResize(ClosePrice,Total);                                                // Устанавливаем размер массива ClosePrice размером Total;
      ArrayResize(Index,Total);                                                     // Устанавливаем размер массива Index размером Total;
      int length=StringLen(Block[i]);                                               // Определяем кол-во символов в блоке;
      int p=length-1;                                                               // Для перебора создаем переменную меньше на единицу;
      while(p>=0)                                                                   // До тех пор пока есть символ
        {
         string X=StringSubstr(Block[i],p,1);                                       // определяем символ;
         if(X=="+"||X=="-") break;                                                  // если дошли до знака то прекращаем;
         if(p==0) break                                                           // Если дошли до первого символа то прекращаем;
         else p--;                                                                  // Иначе переходим к следующему символу 
        }
      Index[Total-1]=number;
      Instrument[Total-1]=StringSubstr(Block[i],0,p);                               // Запоминаем элемент массива Instrument - название инструмента;
      if(p==0) Lots[Total-1]=1;
      else Lots[Total-1]=StrToDouble(StringSubstr(Block[i],p,length-p));            // Запоминаем элемент массива Lots - направление и размер лота;
      if(MarketInfo(Instrument[Total-1],MODE_POINT)==0)                             // Если размера пункта инструмента нет
        {Missing=StringConcatenate(Missing," ",Instrument[Total-1]);Error=true;}    // Запоминаем потерявшийся инструмент "Название инструмента ERROR"
     }
  }
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////                     // Функция разбиения строки формулы на блоки
void SeparateBlocks(string text) // 218 SeparateBlocks(name); 
  {
   string fragment="";                                                                          // инструмент с направлением и лотом (до порбела)
   int length=StringLen(text);                                                                  // Возвращает число символов в строке (Portfolio_Formula_A)
   for(int position=0;position<length;position++)                                               // Перебор символов строки
     {
      int sym=StringGetChar(text,position);                                                     // Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки
      if(sym!=32&&sym!=9&&sym!=10&&sym!=13) fragment=fragment+StringSubstr(text,position,1);    // Если не пробел, не таб, не перевод строки, не возврат каретки - добавляем символ фрагменту
      if(sym==32||sym==9||sym==10||sym==13||position==length-1)                                 // Если пробел или таб или перевод строки или возврат каретки или последний символ строки формулы
         if(StringLen(fragment)>0)                                                              // Если у фрагмента есть символы 
           {
            BlocksTotal++;ArrayResize(Block,BlocksTotal);                                       // Кол-во блоков++; Изменяем размер массива Block;
            Block[BlocksTotal-1]=fragment;fragment="";
           }                                                                                    // Запоминаем фрагмент в массиве; обнуляем фрагмент для след. итерации цикла
     }
  }

Не понял там где желтым выделено. Если формула портфеля выглядит как: "USDSEK-4 USDCAD+9 EURJPY-5 AUDNZD-5 EURAUD-1 GBPJPY+6 USDNOK-2", то как перебор цикла while(p>=0) может дойти до if(p==0) если он прервется дойдя только до знака if(X=="+"||X=="-") break; ??

И далее ниже, если все таки if(p==0) то почему лот устанавливается равным 1 - Lots[Total-1]=1; ??

Sergey:

Разбираю код индикатора EquityChartModeller.

В нем 2 пользовательские функции:

...


Вставляйте код правильно:


 
Artyom Trishkin:

Вставляйте код правильно:


поправил

 
добрый день  прошу помощи по тех вопросу как перевести скрипт на график 
 
Sergey:

поправил

А стилизатором обработать? Ctrl+, (запятая в анг.раскладке)

Я не придираюсь. Просто это же вам нужна помощь, значит - вам и дать информацию в удобном виде, а не свалкой.

