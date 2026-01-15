Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 763
В OnTick() контролируйте нажатие кнопки. Можно сделать по условию, если работает в тестере - контроль в OnTick(), а в реале блок этого контроля выполняться не будет и будет контроль в OnChartEvent()
Это как так? В OnTick() не передаются никакие параметры событий.
Но нажатие кнопки контролируется
Точно такой контроль в OnChartEvent() с той лишь разницей, что проверка идёт исключительно в момент нажатия, а не на каждом тике.
Разве не в момент отжатия? Щелчок по объекту засчитан только если нажал-отжал в пределах объекта. Если нажать на объекте, сместить с него курсор, удерживая кнопку нажатой, и потом отжать, разве будет зафиксирован щелчок на объекте?
Впрочем - не экспериментировал ещё.
Я тоже не экспериментировал, потому и утверждать ничего не могу. Но вроде-бы по нажатию. Даже где-то тема была с обсуждением этого. Если мне не совсем память изменила, то кажется даже просили разделить событие на нажатие и отжатие кнопки мыши.
OnChartEvent() не работает в тестере.
Покажите, пожалуйста, кнопку которая может работать в тестере. Например, нажать на которую, будет поднят флаг trade = true; ещё раз нажать? trade = false;
Это как так? В OnTick() не передаются никакие параметры событий.
https://www.mql5.com/ru/forum/171668#comment_10574757
Разбираю код индикатора EquityChartModeller.
В нем 2 пользовательские функции:
Не понял там где желтым выделено. Если формула портфеля выглядит как: "USDSEK-4 USDCAD+9 EURJPY-5 AUDNZD-5 EURAUD-1 GBPJPY+6 USDNOK-2", то как перебор цикла while(p>=0) может дойти до if(p==0) если он прервется дойдя только до знака if(X=="+"||X=="-") break; ??
И далее ниже, если все таки if(p==0) то почему лот устанавливается равным 1 - Lots[Total-1]=1; ??
Индикатор тут: https://www.mql5.com/ru/code/10962
Вставляйте код правильно:
Вставляйте код правильно:
поправил
А стилизатором обработать? Ctrl+, (запятая в анг.раскладке)
Я не придираюсь. Просто это же вам нужна помощь, значит - вам и дать информацию в удобном виде, а не свалкой.