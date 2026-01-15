Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 766
Уважаемые знатоки! Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос: прогоняю в тестере ( на MQL4) индикатор.
Режим тестирования стоит "по ценам открытия". В журнале тестера читаю алерты. Через несколько проходов,
вроде как бы самопроизвольно, тестер начинает работать не по ценам открытия, а по каждому тику, хотя на
странице настройки по-прежнему стоит "по ценам открытия". В журнале записи уже не помещаются. Мне-то
нужно именно по ценам открытия! Как сделать, чтобы такого самопроизвольного переключения не происходило,
или, по крайней мере, как переключаться обратно в режим "по ценам открытия"?
Обещаю выпить за здоровье того, кто ответит.
Почему тестер МТ4 и тестер МТ5 показывают разные графики Эквити?
На сколько я знаю график эквити изменяется в моменты открытия и закрытия сделок. и в том и в том терминале.
Или я в чем-то ошибаюсь?
А вообще уверены, что котировки и торговые условия одинаковы, фин. результат разве сходится?
А вообще уверены, что котировки и торговые условия одинаковы, фин. результат разве сходится?
ну в мт5 есть провисания эквити. в мт4 такого не наблюдается.
может мт4 изменяет эквити только в моменты закрытия сделок. но , вроде, нет.
мт4 и мт5. тот же брокер.
MT4 рассчитывает эквити только в момент закрытия позиции. МТ5 умеет рассчитывать в процессе. Так что доверять нужно именно тестеру МТ5.
А, вот в чем дело... ну так и хорошо, что есть, так даже наглядней, правда не всегда очевидно.
Как получить необходимое количество истории котировок для тестера? Прогнал советник в тестера за последний год, потом смотрю - а первая его сделка в тестере была 3 месяца назад. Как получить всю историю (М1 для МТ4)?
F2 прокачайте историю...
В OnTick() контролируйте нажатие кнопки. Можно сделать по условию, если работает в тестере - контроль в OnTick(), а в реале блок этого контроля выполняться не будет и будет контроль в OnChartEvent()
Спасибо. Помогите получить сигнал. В индикаторе 3 буфера, нулевой всегда заполнен, цвет чёрный, первый буфер синий, второй красный. нужен сигнал когда нет чёрной линии, она всегда при смене цвета. Понимаю, скачивать, устанавливать, трудоёмко, но очень интересно как так сделано, а кода нет.