Зачем мне ваш файл? Я и так понимаю что вы хотите. Это вы никак понять не можете что у большинства графических объектов есть начальные координаты и конечные. Всё равно что ехать из пункта А в пункт В или из пункта В в пункт А. Где будет пройденное расстояние равно 0 и где 100% хоть это-то вы понимаете?
конечно понимаю, вот поэтому прошу перевернуть фибку чтобы начальной точкой была 100..., при растягивании она должна стоять на месте, а 0 двигаться в сторону Hi или в сторону LOW.
Вот так???
В принципе правильно, если бы только на вашем скрине вместо -1000 было 100 и вместо 300 было 0, нужно вот так как показано ниже на 2 картинках ...
Что то мне чуйка подсказывает, что в коде гиде то нужно вместо 0 поставить 1, а вместо 1 поставить 0 и фибка должна перевернутся..... ))))
Я специально поставил несуразные значения. Ничего переворачивать не надо. Отображаются просто описания уровней, а не их значения. Откройте свойства фибо и меняйте как вам заблагорассудится. Или изучайте свойства фибо, в частности как назначить описания уровней.
я ранее читал про фибку еще до ваших ссылок, к сожалению пока еще не совсем понимаю что к чему и как все это связывать вместе, поэтому и попросил что бы зидесь кто то помог сделать так как мне нужно что бы фибка работала иначе бы не создавал эту тему.....
В индюке автофибо почему то код совсем не такой как в документации.
Сейчас в автофтибо в свойствах можно поменять только количество свечей и цену по закрытию или максимум.
Этот скрипт я так понимаю будет виден в свойствах индюка что бы можно было настраивать?
Я честно не знаю куда и между какими строками его вставлять?
При компиляции выдает 1 ошибку 'ChangeFiboLevelsEmptyPoints' - function not defined Fibo 1.mq4 44 4 по поводу скобки { и шо с ней делать? я ее и удалял и менял на обратную ошибок еще больше становиться.... (((
Пожалуй, стоит отсюда начать.
В индюке автофибо там код совсем по другому реализован, там нет такого
что бы можно было что то менять если вы это имеете ввиду. В коде автофибо растяжка и уровни фибо реализовано через какой то буфер, я не вижу куда можно было бы всунуть скрипт который вы написали, для меня сейчас это самому сложно сделать...
Что-то я не помню чтобы я писал, а куда всунуть... сами догадаетесь.
И ещё, насчёт индюков это к барабашке. Я где-то читал как он кому-то объяснял какого рода эта птица. Обратитесь, он повторить эту лекцию.
И на конец, не следуйте совету Артёма. Вам надо начинать со школьной программы обучения информатики.