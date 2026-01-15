Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 754

Alexey Viktorov:

Зачем мне ваш файл? Я и так понимаю что вы хотите. Это вы никак понять не можете что у большинства графических объектов есть начальные координаты и конечные. Всё равно что ехать из пункта А в пункт В или из пункта В в пункт А. Где будет пройденное расстояние равно 0 и где 100% хоть это-то вы понимаете?

конечно понимаю, вот поэтому прошу перевернуть фибку чтобы начальной точкой была 100..., при растягивании она должна стоять на месте, а 0 двигаться в сторону Hi или в сторону LOW.

 
конечно понимаю, вот поэтому прошу перевернуть фибку чтобы начальной точкой была 100..., при растягивании она должна стоять на месте, а 0 двигаться в сторону Hi или в сторону LOW.

Вот так???


 
Вот так???


В принципе правильно, если бы только на вашем скрине вместо -1000 было 100 и вместо 300 было 0, нужно вот так как показано ниже на 2 картинках ...

Что то мне чуйка подсказывает, что в коде гиде то нужно вместо 0 поставить 1, а вместо 1 поставить 0  и фибка должна перевернутся..... ))))




 
В принципе правильно, если бы только на вашем скрине вместо -1000 было 100 и вместо 300 было 0, нужно вот так как показано ниже на 2 картинках ...

Что то мне чуйка подсказывает, что в коде гиде то нужно вместо 0 поставить 1, а вместо 1 поставить 0  и фибка должна перевернутся..... ))))

Я специально поставил несуразные значения. Ничего переворачивать не надо. Отображаются просто описания уровней, а не их значения. Откройте свойства фибо и меняйте как вам заблагорассудится. Или изучайте свойства фибо, в частности как назначить описания уровней.

Следующий скрипт создает и перемещает на графике "Уровни Фибоначчи". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах. //| Cоздает "Уровни Фибоначчи" по заданным координатам               |               time1=0,           ...
 
Я специально поставил несуразные значения. Ничего переворачивать не надо. Отображаются просто описания уровней, а не их значения. Откройте свойства фибо и меняйте как вам заблагорассудится. Или изучайте свойства фибо, в частности как назначить описания уровней.

я ранее читал про фибку еще до ваших ссылок, к сожалению пока еще не совсем понимаю что к чему и как все это связывать вместе, поэтому и попросил что бы зидесь кто то помог сделать так как мне нужно что бы фибка работала  иначе бы не создавал эту тему.....  

В индюке автофибо почему то код совсем не такой как в документации.

Сейчас в автофтибо в свойствах можно поменять только количество свечей и цену по закрытию или максимум.


Этот скрипт я так понимаю будет виден в свойствах индюка что бы можно было настраивать? 
Я честно не знаю куда и между какими строками его вставлять?

При компиляции выдает 1 ошибку 'ChangeFiboLevelsEmptyPoints' - function not defined Fibo 1.mq4 44 4  по поводу скобки { и шо с ней делать? я ее и удалял и менял на обратную ошибок еще больше становиться.... (((

 
я ранее читал про фибку еще до ваших ссылок, к сожалению пока еще не совсем понимаю что к чему и как все это связывать вместе, поэтому и попросил что бы зидесь кто то помог сделать так как мне нужно что бы фибка работала  иначе бы не создавал эту тему.....  

В индюке автофибо почему то код совсем не такой как в документации.

Сейчас в автофтибо в свойствах можно поменять только количество свечей и цену по закрытию или максимум.


Этот скрипт я так понимаю будет виден в свойствах индюка что бы можно было настраивать? 
Я честно не знаю куда и между какими строками его вставлять?

При компиляции выдает 1 ошибку 'ChangeFiboLevelsEmptyPoints' - function not defined Fibo 1.mq4 44 4  по поводу скобки { и шо с ней делать? я ее и удалял и менял на обратную ошибок еще больше становиться.... (((

Пожалуй, стоит отсюда начать.

 
Как узнать с какой скоростью изменялась цена на первом баре М1? Или на двух барах. Например, если цена за 10 секунд выросла на 30 пипс то сигнал.
 
Я специально поставил несуразные значения. Ничего переворачивать не надо. Отображаются просто описания уровней, а не их значения. Откройте свойства фибо и меняйте как вам заблагорассудится. Или изучайте свойства фибо, в частности как назначить описания уровней.

В индюке автофибо там код совсем по другому реализован, там нет такого 

if(upValue[1]<1000 && downValue[2]<1000)
     {
      ObjectDelete(0,"Fibo");
      FiboLevelsCreate(0,"Fibo",0,Time[0],downValue[2],Time[1],upValue[1],Red,STYLE_SOLID,1,false,true,false,false,0);
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIBOLEVELS,9);
      
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0.0);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",0,"0.0  %$");
      
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.236);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",1,"23.6  %$");
      
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+2,0.382);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",2,"38.2  %$"); 
                       
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+3,0.5);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",3,"50.0  %$");
           
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+4,0.618);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",4,"61.8  %$");
      
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+5,1.0);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",5,"100.0  %$");
      
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+6,1.618);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",6,"161.8  %$"); 
                       
      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+7,2.618);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",7,"261.8  %$"); 

      ObjectSet("Fibo",OBJPROP_FIRSTLEVEL+8,4.236);
      ObjectSetFiboDescription("Fibo",8,"423.6  %$"); 

что бы можно было что то менять если вы это имеете ввиду. В коде автофибо растяжка и уровни фибо реализовано через какой то буфер, я не вижу куда можно было бы всунуть  скрипт который вы написали, для меня сейчас это самому сложно сделать...

 
В индюке автофибо там код совсем по другому реализован, там нет такого 

что бы можно было что то менять если вы это имеете ввиду. В коде автофибо растяжка и уровни фибо реализовано через какой то буфер, я не вижу куда можно было бы всунуть  скрипт который вы написали, для меня сейчас это самому сложно сделать...

Что-то я не помню чтобы я писал, а куда всунуть... сами догадаетесь.

И ещё, насчёт индюков это к барабашке. Я где-то читал как он кому-то объяснял какого рода эта птица. Обратитесь, он повторить эту лекцию.

И на конец, не следуйте совету Артёма. Вам надо начинать со школьной программы обучения информатики.

 
Здравствуйте! Есть задача сделать Push уведомления, которые нужно отправлять всем своим клиентам в терминал о акциях и т.п! Может есть какая нить библиотека готовая для реализации такой функции???
