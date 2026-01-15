Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 765

Janer:

Да там есть, но что толку  Смысл в том, что при переустановке системы windows  все профили

нужно делать заново и все равно этих профилей нет в  profiles в Program Files и поэтому архив уже не сделаешь для следующей переустановке  

Думала что так только в Wind10 но и в новом W7 тоже Неудобно

Почему не сделаешь? Архивируйте директорию профилей, и потом из него восстанавливайте.

 
Sergey:

Разбираю код индикатора EquityChartModeller.

В нем 2 пользовательские функции:

Не понял там где желтым выделено. Если формула портфеля выглядит как: "USDSEK-4 USDCAD+9 EURJPY-5 AUDNZD-5 EURAUD-1 GBPJPY+6 USDNOK-2", то как перебор цикла while(p>=0) может дойти до if(p==0) если он прервется дойдя только до знака if(X=="+"||X=="-") break; ??

И далее ниже, если все таки if(p==0) то почему лот устанавливается равным 1 - Lots[Total-1]=1; ??

Индикатор тут: https://www.mql5.com/ru/code/10962

> А если он не прервётся? Ну вот напишет кто-то формулу без знаков +-, не будет тогда X=="+"||X=="-", тогда цикл зависнет. Оно кому-то надо? Нет, поэтому if(p==0) breack; По этому условию цикл закончится со 100% гарантией.

> Это, как значение по-умолчанию или же при расчёте в том самом конкретном случае, когда кто-то вписал формулу без знаков +-, всё равно получится 1

 
MetaQuotes Software Corp.:

Оба значения верные.

В double варианте из-за низкого значения (пятый знак после запятой) дефолтное представлене идет в научной форме с e-005.

Если хотите форматированного вывода, то используйте DoubleToString.

Спасибо!

 
Konstantin Nikitin:

Почему не сделаешь? Архивируйте директорию профилей, и потом из него восстанавливайте.

В смысле в терминале Файл --> Открыть каталог данных там можно скопировать и сохранить Да?

Затем этот сохраненный профиль переместить в  profiles в Program Files и все.  Из profiles в Program Files он не попадает в терминал почему то

Почему то у меня и индикаторов не в Program Files
 
Не знаю сколько они вас еще мучить будут. Но я просто вижу, что вам нужна более подробная инструкция: файлы настроек терминала (а это как раз и те профили, что вы ищете), файлы индикаторов и экспертов расположены не там где папка с установленным терминалом, а в другом месте (поэтому вы их не видите, а терминал не видит то, что вы копируете). Для Win7 и Win10 пути могут отличатся. Так вот, что бы этот путь посмотреть и надо нажать в терминале Файл --> Открыть каталог данных.

А если нужно что бы всё хранилось там-же куда и терминал установлен, то терминал нужно запускать в портативном режиме (при смене режима запуска терминал сам перенесёт все файлы)

 
Ilya Prozumentov:

Не знаю сколько они вас еще мучить будут. Но я просто вижу, что вам нужна более подробная инструкция: файлы настроек терминала (а это как раз и те профили, что вы ищете), файлы индикаторов и экспертов расположены не там где папка с установленным терминалом, а в другом месте (поэтому вы их не видите, а терминал не видит то, что вы копируете). Для Win7 и Win10 пути могут отличатся. Так вот, что бы этот путь посмотреть и надо нажать в терминале Файл --> Открыть каталог данных.

А если нужно что бы всё хранилось там-же куда и терминал установлен, то терминал нужно запускать в портативном режиме (при смене режима запуска терминал сам перенесёт все файлы)

Ilya

Когда я загружаю с сайта мт4, то установленный терминал сохраняю в отдельной папке «загрузки»

или на рабочем столе.  Затем идет загрузка терминала и все это попадает в  Program Files диск С.

И все получалось. Теперь новый виндовс7.  Сделала все как всегда.  Загрузила профили из своего архива в диск C. Открыла терминал.  В профилях ничего нет.  

И «MQL4»  в диске С  тоже нет

Вчера всю папку из «С» старого терминала перенесла в новый (у меня виртуальная машина)

Появилось «MQL4»  Закинула и профили и индикаторы через каталог данных – получилось.

Но в диске С все равно ничего нет.  Ну ладно,  хоть через каталог данных получается…

Спасибо всем за участие и дельные советы))

 
В вин7 и выше появилась система контроля учётных записей (UAC), поэтому все файлы пользователей теперь размещаются по своим песочницам. Я вам сразу говорил где искать свои файлы

Если хотите как раньше - в папке установки, то нужно запускать терминал в режиме portable - поищите по форуму (поиск справа-вверху)

 
Artyom Trishkin:

В вин7 и выше появилась система контроля учётных записей (UAC), поэтому все файлы пользователей теперь размещаются по своим песочницам. Я вам сразу говорил где искать свои файлы

Если хотите как раньше - в папке установки, то нужно запускать терминал в режиме portable - поищите по форуму (поиск справа-вверху)

Нашла Почитаю Спасибо

 
Janer:

Нашла Почитаю Спасибо

По большому счету не важно где у вас в данный момент работают/сохраняются профили. Чтоб сделать архив их для будущего восстановления вам все равно нужно заходить в директорию profiles и ее архивировать. В зависимости от того как вы запускаете терминал, рабочая она у вас будет в домашней пользователя ОСи, или при portable в директории терминала.

