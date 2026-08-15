Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2722
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Попробовал, тогда получается не тестирование а оптимизация в терминале. А можно сделать чтоб именно в тестере открывались вкладки с другими парами на которых торгует?
Это возможно, но это должен делать сам советник. Советник должен быть написан так, чтоб торговал на разных символах одновременно.
Если в советнике не предусмотрено это, то торговать одновременно на разных символах не получится.
Это возможно, но это должен делать сам советник. Советник должен быть написан так, чтоб торговал на разных символах одновременно.
Если в советнике не предусмотрено это, то торговать одновременно на разных символах не получится.
Советник включен и торгует на разных символах, но открывается только тот на котором включен (который указан в тестере).
Советник включен и торгует на разных символах, но открывается только тот на котором включен (который указан в тестере).
Значит не включён и/или не торгует. Без кода это гадание на кофейной гуще.
Хотя, давайте уточним, у вас в настройках советника есть строка в которой вы указываете торговые инструменты отличные от того на, котором запускаете советник?
Что нибудь типа такого:
Это скрин из настроек мультивалютного советника.
Значит не включён и/или не торгует. Без кода это гадание на кофейной гуще.
Хотя, давайте уточним, у вас в настройках советника есть строка в которой вы указываете торговые инструменты отличные от того на, котором запускаете советник?
Что нибудь типа такого:
Это скрин из настроек мультивалютного советника.
Да, есть, и он по ним торгует.
Да, есть, и он по ним торгует.
Вот так теперь открывает графики.
в OnInit() вызываем любую iXXX функцию с нужным символом и тестер добавит графики.
Вот так теперь открывает графики.
в OnInit() вызываем любую iXXX функцию с нужным символом и тестер добавит графики.
В реале по другим символам или с другим магиком были сделки?
да, только не было много открытых позиций одновременно, а однажды на одном инструменте закрыл все что было открыто, тоесть по одной позиции на каждом тике, тут то я это заметил и забеспокоился, хотелось бы понять ошибку
Ошибка в том, что HistorySelect() выбирает ВСЕ ордера и сделки по всем символам и тем более не разбирая по магикам.
И ещё одно замечание по коду:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
VVT, 2026.03.16 18:37
Доброго времени
На текущем баре нет закрытия, возвращает true
Подскажите пожалуйста в чём ошибка
Дважды подряд вызывается функция iTime().
Так будет работать чуток быстрей.
Попробовал, тогда получается не тестирование а оптимизация в терминале. А можно сделать чтоб именно в тестере открывались вкладки с другими парами на которых торгует?
Приветствую!
Что не так в этом коде и как можно оптимизировать?
Проблема в том, что если открыть позицию вчера и закрыть сегодня, то нет доступа к цене открытия, поэтому разницу в пунктах за сегодня считает не корректно
Да в сама функция GetPriceIn(posID) тяжёлая
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Такой код считает корректно, но тяжёлый