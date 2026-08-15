Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2719

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jenya13 #:
Здравствуйте, при новом запуске mt5 постоянно открывается на весь экран,  переделываю на свой размер,  как это исправить?

Установите в свойствах ярлыка


 
Alexey Viktorov #:

Установите в свойствах ярлыка


Бро, спасибо)
 
klycko #:

Добрый день!

У меня на демо счете в Forex4you имеется проблема.

Не могли бы вы меня проконсультировать?

Счет подключён к двум серверам:

Access server UK  и Access server Fin.

В статусной строке указано, что Access server UK нормально работает, а у Access server Fin очень часто connection lost (каждые 20 секунд).

Можно ли этот сервер Fin принудительно отключить?

Можно ли в Советнике выбрать желаемый Access server?

С уважением, Александр

в документации, по термину указано, если я не ошибаюсь " Сервер для подключения выбирается только при входе в аккаунт — вы указываете соответствующий сервер в поле «Сервер» при авторизации. Если у вас два сервера и один работает нестабильно, рекомендуется использовать только тот, который обеспечивает стабильное соединение (в вашем случае — Access server UK)."
 
Igor Nagorniuk #:
в документации, по термину указано, если я не ошибаюсь " Сервер для подключения выбирается только при входе в аккаунт — вы указываете соответствующий сервер в поле «Сервер» при авторизации. Если у вас два сервера и один работает нестабильно, рекомендуется использовать только тот, который обеспечивает стабильное соединение (в вашем случае — Access server UK)."

спс - у меня такая же проблема - перелогинюсь....

 
Roman Shiredchenko #:

спс - у меня такая же проблема - перелогинюсь....

Большое спасибо за ответ!
К сожалению, этот сервер выбирается автоматически самим терминалом. И меняется в процессе работы. 
В статусной строке я могу задать нужный сервер, но позже он снова может поменяться на плохой. 
Не подскажете, где в документации описана возможность выбора сервера? 
 
klycko #:
Большое спасибо за ответ!
К сожалению, этот сервер выбирается автоматически самим терминалом. И меняется в процессе работы. 
В статусной строке я могу задать нужный сервер, но позже он снова может поменяться на плохой. 
Не подскажете, где в документации описана возможность выбора сервера? 

Сразу при подключении указываете   сервер uk

попробуйте выйти и перелогиниться с uk сервером

 
Привет. Объясните, пожалста, что такое 

Справку читал, но смысла не понял. У отложек этот параметр возвращает нули.


if(ObjectGetInteger(0, n + " id", OBJPROP_STATE))
        {
                Print(sep, "Кнопка id");
                
           for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i --)
           {
              ulong ticket = OrderGetTicket(i);
              Print("ticket ", ticket, "  id ", OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID));
           }   
                
                ObjectSetInteger(0, n + " id", OBJPROP_STATE, false);
        }


 
Roman Shiredchenko #:

Сразу при подключении указываете   сервер uk

попробуйте выйти и перелогиниться с uk сервером

Access Server UK - это же епархия брокера.

К нему я не могу подключаться непосредственно.

Мне разрешено либо Demo либо Classic.

Я пробовал туда засунуть UK, ничего не вышло.

 
Andrei Sokolov #:
Привет. Объясните, пожалста, что такое 

Справку читал, но смысла не понял. У отложек этот параметр возвращает нули.



Что такое отложенный ордер? Есть ли от него позиция, пока он существует?
 
Artyom Trishkin #:
Что такое отложенный ордер?
Это отложенный ордер.
Artyom Trishkin #:
Есть ли от него позиция, пока он существует?

Если выполнен не полностью, то да .


А объяснить можете? Если да, то объясните пожаслта.

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