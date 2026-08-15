Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2719
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Добрый день!
У меня на демо счете в Forex4you имеется проблема.
Не могли бы вы меня проконсультировать?
Счет подключён к двум серверам:
Access server UK и Access server Fin.
В статусной строке указано, что Access server UK нормально работает, а у Access server Fin очень часто connection lost (каждые 20 секунд).
Можно ли этот сервер Fin принудительно отключить?
Можно ли в Советнике выбрать желаемый Access server?
С уважением, Александр
в документации, по термину указано, если я не ошибаюсь " Сервер для подключения выбирается только при входе в аккаунт — вы указываете соответствующий сервер в поле «Сервер» при авторизации. Если у вас два сервера и один работает нестабильно, рекомендуется использовать только тот, который обеспечивает стабильное соединение (в вашем случае — Access server UK)."
спс - у меня такая же проблема - перелогинюсь....
спс - у меня такая же проблема - перелогинюсь....
Большое спасибо за ответ!
Сразу при подключении указываете сервер uk
попробуйте выйти и перелогиниться с uk сервером
ORDER_POSITION_ID
?
Справку читал, но смысла не понял. У отложек этот параметр возвращает нули.
Сразу при подключении указываете сервер uk
попробуйте выйти и перелогиниться с uk сервером
Access Server UK - это же епархия брокера.
К нему я не могу подключаться непосредственно.
Мне разрешено либо Demo либо Classic.
Я пробовал туда засунуть UK, ничего не вышло.
Привет. Объясните, пожалста, что такое
ORDER_POSITION_ID
?
Справку читал, но смысла не понял. У отложек этот параметр возвращает нули.
Что такое отложенный ордер?
Есть ли от него позиция, пока он существует?
Если выполнен не полностью, то да .
А объяснить можете? Если да, то объясните пожаслта.