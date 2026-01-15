Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1358
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MakarFX , а вот эта связка: какую функцию выполняет ?
input int BarTrade = 5; // понимаю что это кол-во отслеживаемых периодов их 5.
int TimeBarTrade=BarTrade*Period()*60; // а здесь как понять? почему именно на 60 умножается?
MakarFX , а вот эта связка: какую функцию выполняет ?
input int BarTrade = 5; // понимаю что это кол-во отслеживаемых периодов их 5.
int TimeBarTrade=BarTrade*Period()*60; // а здесь как понять? почему именно на 60 умножается?
BarTrade*Period()*60
количество баров * текущий таймфрем * 60 секунд
т.е. количество баров переводим в секунды
BarTrade*Period()*60
количество баров * текущий таймфрем * 60 секунд
т.е. количество баров переводим в секунды
Можно так.
Если исключить ошибки связанные с
MODE_STOPLEVEL, MODE_TRADEALLOWED, MODE_MINLOT, MODE_LOTSTEP, MODE_MAXLOT
то сов не будет долбить сервер
Макар- большое спасибо, что подсказал какие проверки надо сделать чтобы избежать терзания сервера и бана советникаJ
Проверки сделал вот так
моде стоп левел для стопа
моде стоп левел для профита
Проверка на разрешение торговых операций
Проверка на макс и мин лот
Вначале получил значение макс лот и мин лот в перемененные вот так
А потом где-то ниже по ходу написания Грааля делаю проверку
Верно я эти проверки прописал или где-то ошибся?
Проверку на шаг изменения лота не стал делать т.к лот рассчитывается в проценте от депозита и там это значение помножается на пойнт и нормализуется- значит эту проверку можно и опустить- правильно, или всё равно надо проверитиь? Если нужно всё равно проверить, то как написать эту проверку?
И суть всех этих проверок чтобы всегда было корректное значение стопа, профита, размера лота и чтобы впринципе можно было начинать открывать ордера. Если все эти параметры гуд то советник не будет насиловать сервер- правильно я понимаю всю эту кухню?
Макар- большое спасибо, что подсказал какие проверки надо сделать чтобы избежать терзания сервера и бана советникаJ
//ПРОВЕРКА НА МОДЕ СТОП ЛЕВЕЛ- МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СТОПА
// ПРОВЕРКА ТЕЙК ПРОФИТА НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ ВЕЛИЧИНУ УСТАНОВКИ
Здесь может возникнуть ошибка 130 из-за проскальзывания.
Я бы сделал так
Всем здравствуйте! У кого-нибудь возникала проблема с висящими точками на графике, найденными через iHighest/iLowest?
Предыстория: опыт в программировании минимальный, пишу индикатор на mql4, который должен отображать точки на графике, найденные по условиям в if и соединять их линиями. Точки-то он, по логике, ищет правильно, а вот рисует их со смещениями, то на 2 бара, то на 3 бара уводит. Как с этим бороться? файл с кодом приложила тоже.
Всем здравствуйте! У кого-нибудь возникала проблема с висящими точками на графике, найденными через iHighest/iLowest?
Предыстория: опыт в программировании минимальный, пишу индикатор на mql4, который должен отображать точки на графике, найденные по условиям в if и соединять их линиями. Точки-то он, по логике, ищет правильно, а вот рисует их со смещениями, то на 2 бара, то на 3 бара уводит. Как с этим бороться? файл с кодом приложила тоже.
точки рисуются правильно, без смещения
если условие выполнено, а iHighest/iLowest больше или меньше текущих High / Low
то рисует
точки рисуются правильно, без смещения
если условие выполнено, а iHighest/iLowest больше или меньше текущих High / Low
то рисует
так, я кажется, начинаю осознавать свою ошибку) Получается, чтобы визуально отобразить на верном месте эти точки, мне надо ввести какой-то отдельный счетчик вместо n для myAZBuffer[n], ExtLowBuffer[n], ExtHighBuffer[n] ? но как это сделать
нет, правильно понимаете.
в условии используются два или три бара из истории,
поэтому и рисует через 2-3 бара когда условие выполнено
нет, правильно понимаете.
в условии используются два или три бара из истории,
поэтому и рисует через 2-3 бара когда условие выполнено