Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2725

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Mikhail Sergeev #:

Здравствуйте. 

Есть ли способ запретить любую торговлю, включая открытие позиций руками, средствами MQL5 ?

 
 
Alexey Viktorov #:

Ошибка в том, что HistorySelect() выбирает ВСЕ ордера и сделки по всем символам и тем более не разбирая по магикам. 

Действительно, даже символ не запрашивается, каша, удивительно как это вообще работало) спасибо
 
Alexey Viktorov #:
Ну разве-что в сексшопе купить наручники…😊😊😊
и средствами MQL5 отправить жене сообщение чтобы приковала торгаша наручниками
 
VVT #:
Действительно, даже символ не запрашивается, каша, удивительно как это вообще работало) спасибо
Работало потому, что в тестере только один символ…
 
Пожалуйста подскажите как в Тестере МТ4 с Визуализацией заставить индикатор Zigzag MTF работать как в реале?
Т.е. не рисовать горизонтальную линию, а реально наклонные с перерисовками по мере роста/падения цены? 
Допустим текущий ТФ МТ4 в тестере M5, а ZigZag настроен на H1.
 
grezky #:
Пожалуйста подскажите как в Тестере МТ4 с Визуализацией заставить индикатор Zigzag MTF работать как в реале?
Т.е. не рисовать горизонтальную линию, а реально наклонные с перерисовками по мере роста/падения цены? 
Допустим текущий ТФ МТ4 в тестере M5, а ZigZag настроен на H1.
А где взять этот самый ZigZag MTF?
 
Vitaly Murlenko #:
А где взять этот самый ZigZag MTF?

Я искал файлы через поисковик, скачивал, загонял в Тестер МТ4 и проверял их работу, в т.ч. в МТ4 какой-то древней версии.
Но они либо вообще не работали в Тестере, либо рисовали горизонтальную линию, либо каким-то образом заглядывали в будущее (одним прыжком супер-идеально били в точку). Год назад что-то тестировал в Тестере и снял на видео - там несколько MTF Зигзагов работали так как они должны работать в реале - не запаздывали и не предсказывали будущее, по мере движения цены перерисовывались. Но в видео нет информации о том каким индикатором пользовался. Перебрал все что нашел на диске компа, ничего так не работает.
 
grezky #:

Я искал файлы через поисковик, скачивал, загонял в Тестер МТ4 и проверял их работу, в т.ч. в МТ4 какой-то древней версии.
Но они либо вообще не работали в Тестере, либо рисовали горизонтальную линию, либо каким-то образом заглядывали в будущее (одним прыжком супер-идеально били в точку). Год назад что-то тестировал в Тестере и снял на видео - там несколько MTF Зигзагов работали так как они должны работать в реале - не запаздывали и не предсказывали будущее, по мере движения цены перерисовывались. Но в видео нет информации о том каким индикатором пользовался. Перебрал все что нашел на диске компа, ничего так не работает.
Если Вы не можете дать код, то как мы можем найти ответ на Ваш вопрос? Да и непонятно, почему именно этот индикатор? Альтернативных в кодобазе просто валом.
 
Vitaly Murlenko #:
Если Вы не можете дать код, то как мы можем найти ответ на Ваш вопрос? Да и непонятно, почему именно этот индикатор? Альтернативных в кодобазе просто валом.

Я имел в виду что можно взять любой первый попавшийся, у меня нет предпочтений, т.к. не нашел ни одного, который бы работал в Тестере МТ4.
Вот например код, который можно взять за основу для проверок:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              #MTF_Supertrend.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_width1  3


//---- input parameters
/*************************************************************************
PERIOD_M1   1
PERIOD_M5   5
PERIOD_M15  15
PERIOD_M30  30 
PERIOD_H1   60
PERIOD_H4   240
PERIOD_D1   1440
PERIOD_W1   10080
PERIOD_MN1  43200
You must use the numeric value of the timeframe that you want to use
when you set the TimeFrame' value with the indicator inputs.
---------------------------------------*/

extern int TimeFrame=0;

extern int ExtDepth     = 12;
extern int ExtDeviation = 5;
extern int ExtBackstep  = 3;


//---- indicator buffers
double ExtMapBuffer[];
double ExtMapBuffer2[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+

int init() {
//---- indicator line
IndicatorBuffers(2);
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
//---- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer2,true);

//---- name for DataWindow and indicator subwindow label   

   switch(TimeFrame)
   {
      case 1 : string TimeFrameStr="Period_M1"; break;
      case 5 : TimeFrameStr="Period_M5"; break;
      case 15 : TimeFrameStr="Period_M15"; break;
      case 30 : TimeFrameStr="Period_M30"; break;
      case 60 : TimeFrameStr="Period_H1"; break;
      case 240 : TimeFrameStr="Period_H4"; break;
      case 1440 : TimeFrameStr="Period_D1"; break;
      case 10080 : TimeFrameStr="Period_W1"; break;
      case 43200 : TimeFrameStr="Period_MN1"; break;
      default : TimeFrameStr="Current Timeframe";
   }
   IndicatorShortName("MTF_Zigzag("+TimeFrameStr+")");

   return(0);
  }

//----

 
//+------------------------------------------------------------------+
//| MTF Supertrend                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {

   datetime TimeArray[];
   int    i,limit,y=0,counted_bars=IndicatorCounted(); 

// Plot defined time frame on to current time frame

   ArrayCopySeries(TimeArray,MODE_TIME,Symbol(),TimeFrame); 
   
   limit= Bars-counted_bars;
   for(i=0,y=0;i<limit;i++)
   {
   if (Time[i]<TimeArray[y]) y++;

/***********************************************************   
   Add your main indicator loop below.  You can reference an existing
      indicator with its iName  or iCustom.
   Rule 1:  Add extern inputs above for all neccesary values   
   Rule 2:  Use 'TimeFrame' for the indicator time frame
   Rule 3:  Use 'y' for your indicator's shift value
 **********************************************************/  
 
//   ExtMapBuffer[i]=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"3_ZigZag",0,y);
//   ExtMapBuffer2[i]=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"3_ZigZag",1,y); 

   ExtMapBuffer[i]  = iCustom(Symbol(),TimeFrame,"ZigZag",0,y);
   ExtMapBuffer2[i] = iCustom(Symbol(),TimeFrame,"ZigZag",1,y); 
   
      }   
   return(0);
  }
 

Всем доброго времени суток! Вопрос по оптимизации советника в тестере МТ5

Я прооптимизировал советник, при помощи 4 встроенных агентов, по 2 параметрам на периоде 1 год  и сделал всего 4464 прогона. Далее результаты всех прогона мне нужно открыть в файл эксель . У мена на компе стоит ЕКСЕЛЬ 2013.
Во вкладке ОПИМИЗАЦИЯ , в которой содержаться результаты всех прогонов, я вызывю контекстное меню и выбираю в нем команду ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ХML(MC OFICE EXCEL)
После этого появляется папка с файлом ХML

Я нажимаю СОХРАНИТЬ и  программа спрашивает меня 

При нажатии и на ДА и на НЕТ программа открывает файл XML в браузере

Я возвращаюсь снова к папке с этим файлом и пытаюсь открыть его в книге ЕКСЕЛЬ при помощи команды контекстного меня ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ

Среди множества программ для открытия этого  файла XML  программа предлагает мне единственный вариант который мне может подойти -Microsoft Office 2013 ccomponent Я выбираю его.Но вместо открытия файла получаю уведомление (НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАШЕМ ПК)


Сначала я подумал, что у меня какие то проблемы с Microsoft Office или с Excel

Но похоже, что это не так, потому что во вкладке БЕКТЕСТ после любого тестирования в контекстном меню я выбираю пункт ОТЧЕТ  и далее пункт Open XML(MS Office Excel 2007) и результаты тестирования всегда успешно открываются в книге Excel 2013
Подскажите пожалуйста как мне открыть результаты оптимизации в книге 2013
Всем спасибо за помощь

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