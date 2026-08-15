Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2725
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Здравствуйте.
Есть ли способ запретить любую торговлю, включая открытие позиций руками, средствами MQL5 ?
Ошибка в том, что HistorySelect() выбирает ВСЕ ордера и сделки по всем символам и тем более не разбирая по магикам.
Ну разве-что в сексшопе купить наручники…😊😊😊
Действительно, даже символ не запрашивается, каша, удивительно как это вообще работало) спасибо
Т.е. не рисовать горизонтальную линию, а реально наклонные с перерисовками по мере роста/падения цены?
Допустим текущий ТФ МТ4 в тестере M5, а ZigZag настроен на H1.
Пожалуйста подскажите как в Тестере МТ4 с Визуализацией заставить индикатор Zigzag MTF работать как в реале?
Т.е. не рисовать горизонтальную линию, а реально наклонные с перерисовками по мере роста/падения цены?
Допустим текущий ТФ МТ4 в тестере M5, а ZigZag настроен на H1.
А где взять этот самый ZigZag MTF?
Я искал файлы через поисковик, скачивал, загонял в Тестер МТ4 и проверял их работу, в т.ч. в МТ4 какой-то древней версии.
Но они либо вообще не работали в Тестере, либо рисовали горизонтальную линию, либо каким-то образом заглядывали в будущее (одним прыжком супер-идеально били в точку). Год назад что-то тестировал в Тестере и снял на видео - там несколько MTF Зигзагов работали так как они должны работать в реале - не запаздывали и не предсказывали будущее, по мере движения цены перерисовывались. Но в видео нет информации о том каким индикатором пользовался. Перебрал все что нашел на диске компа, ничего так не работает.
Я искал файлы через поисковик, скачивал, загонял в Тестер МТ4 и проверял их работу, в т.ч. в МТ4 какой-то древней версии.
Но они либо вообще не работали в Тестере, либо рисовали горизонтальную линию, либо каким-то образом заглядывали в будущее (одним прыжком супер-идеально били в точку). Год назад что-то тестировал в Тестере и снял на видео - там несколько MTF Зигзагов работали так как они должны работать в реале - не запаздывали и не предсказывали будущее, по мере движения цены перерисовывались. Но в видео нет информации о том каким индикатором пользовался. Перебрал все что нашел на диске компа, ничего так не работает.
Если Вы не можете дать код, то как мы можем найти ответ на Ваш вопрос? Да и непонятно, почему именно этот индикатор? Альтернативных в кодобазе просто валом.
Я имел в виду что можно взять любой первый попавшийся, у меня нет предпочтений, т.к. не нашел ни одного, который бы работал в Тестере МТ4.
Вот например код, который можно взять за основу для проверок:
Всем доброго времени суток! Вопрос по оптимизации советника в тестере МТ5
Я прооптимизировал советник, при помощи 4 встроенных агентов, по 2 параметрам на периоде 1 год и сделал всего 4464 прогона. Далее результаты всех прогона мне нужно открыть в файл эксель . У мена на компе стоит ЕКСЕЛЬ 2013.
Во вкладке ОПИМИЗАЦИЯ , в которой содержаться результаты всех прогонов, я вызывю контекстное меню и выбираю в нем команду ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ХML(MC OFICE EXCEL)
После этого появляется папка с файлом ХML
Я нажимаю СОХРАНИТЬ и программа спрашивает меня
При нажатии и на ДА и на НЕТ программа открывает файл XML в браузере
Я возвращаюсь снова к папке с этим файлом и пытаюсь открыть его в книге ЕКСЕЛЬ при помощи команды контекстного меня ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ
Среди множества программ для открытия этого файла XML программа предлагает мне единственный вариант который мне может подойти -Microsoft Office 2013 ccomponent Я выбираю его.Но вместо открытия файла получаю уведомление (НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАШЕМ ПК)
Сначала я подумал, что у меня какие то проблемы с Microsoft Office или с Excel
Но похоже, что это не так, потому что во вкладке БЕКТЕСТ после любого тестирования в контекстном меню я выбираю пункт ОТЧЕТ и далее пункт Open XML(MS Office Excel 2007) и результаты тестирования всегда успешно открываются в книге Excel 2013
Подскажите пожалуйста как мне открыть результаты оптимизации в книге 2013
Всем спасибо за помощь