Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2720

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klycko #:
Большое спасибо за ответ!
К сожалению, этот сервер выбирается автоматически самим терминалом. И меняется в процессе работы. 
В статусной строке я могу задать нужный сервер, но позже он снова может поменяться на плохой. 
Не подскажете, где в документации описана возможность выбора сервера? 

в мт5, так вот, выбираешь компанию, или вбиваешь айпишник, А в мт4, там, список выпадает.

 
То есть сюда нужно в поле Сервер вставить ip адрес от Access server UK?
 
klycko #:
То есть сюда нужно в поле Сервер вставить ip адрес от Access server UK?
не ук сервер, а сервер, Вашего брокера. 
 
Andrei Sokolov #:
А объяснить можете? Если да, то объясните пожаслта.

Ваш ответ в стиле "Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Да, или нет?"

Подсказка: есть исторические, а есть действующие ордера.

 
Artyom Trishkin #:
Подсказка: есть исторические, а есть действующие ордера.

Спасиб. Но буду еще более благодарен если ответы будут прямым текстом, а не  вопросами и подсказками. Мне так будет понятнее.


Если отложенные имеют id не 0 только после исполнения, то как тогда отследить отложенный, который потом становится позицией через id ? Я правильно понимаю что тикет отложенного становится id позиции?

 
Andrei Sokolov #:

Спасиб. Но буду еще более благодарен если ответы будут прямым текстом, а не  вопросами и подсказками. Мне так будет понятнее.


Если отложенные имеют id не 0 только после исполнения, то как тогда отследить отложенный, который потом становится позицией через id ? Я правильно понимаю что тикет отложенного становится id позиции?

В справке же всë это описано
 
Artyom Trishkin #:
В справке же всë это описано
 Про наличие справки я знаю. Спрашиваю тк не понял из того что есть в справке. Объясните, пожалста.
 
Igor Nagorniuk #:
не ук сервер, а сервер, Вашего брокера. 

Как подключиться к моему счету, я знаю.
Я спрашивал, как исключить проблемный Access server Fin?

Чтобы работа продолжилась только с Access server UK. 

 
klycko #:

Как подключиться к моему счету, я знаю.
Я спрашивал, как исключить проблемный Access server Fin?

Чтобы работа продолжилась только с Access server UK. 

вариант еще ок запросить у брокера- они по телефону ок реагируют и подсказывают... я им звонил - ок обратная связь и помощь по телефону - понятно что это плохая работа.....

сам вручную ежедневно переключаю пока так 


попробуйте выйти с реального счета и перелогиниться и перезайти на новый сервер.... они мне по телефону диктовали какой сервер написать в подключении... вы им позвоните.....

я им тоже буду звонить - попозже..... 

 
klycko #:

Как подключиться к моему счету, я знаю.
Я спрашивал, как исключить проблемный Access server Fin?

Чтобы работа продолжилась только с Access server UK. 

https://www.mql5.com/ru/forum/225832/page21#comment_58721775
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