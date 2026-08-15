Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2720
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Большое спасибо за ответ!
в мт5, так вот, выбираешь компанию, или вбиваешь айпишник, А в мт4, там, список выпадает.
То есть сюда нужно в поле Сервер вставить ip адрес от Access server UK?
А объяснить можете? Если да, то объясните пожаслта.
Ваш ответ в стиле "Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Да, или нет?"
Подсказка: есть исторические, а есть действующие ордера.
Подсказка: есть исторические, а есть действующие ордера.
Спасиб. Но буду еще более благодарен если ответы будут прямым текстом, а не вопросами и подсказками. Мне так будет понятнее.
Если отложенные имеют id не 0 только после исполнения, то как тогда отследить отложенный, который потом становится позицией через id ? Я правильно понимаю что тикет отложенного становится id позиции?
Спасиб. Но буду еще более благодарен если ответы будут прямым текстом, а не вопросами и подсказками. Мне так будет понятнее.
Если отложенные имеют id не 0 только после исполнения, то как тогда отследить отложенный, который потом становится позицией через id ? Я правильно понимаю что тикет отложенного становится id позиции?
В справке же всë это описано
не ук сервер, а сервер, Вашего брокера.
Как подключиться к моему счету, я знаю.
Я спрашивал, как исключить проблемный Access server Fin?
Чтобы работа продолжилась только с Access server UK.
Как подключиться к моему счету, я знаю.
Я спрашивал, как исключить проблемный Access server Fin?
Чтобы работа продолжилась только с Access server UK.
вариант еще ок запросить у брокера- они по телефону ок реагируют и подсказывают... я им звонил - ок обратная связь и помощь по телефону - понятно что это плохая работа.....
сам вручную ежедневно переключаю пока так
попробуйте выйти с реального счета и перелогиниться и перезайти на новый сервер.... они мне по телефону диктовали какой сервер написать в подключении... вы им позвоните.....
я им тоже буду звонить - попозже.....
Как подключиться к моему счету, я знаю.
Я спрашивал, как исключить проблемный Access server Fin?
Чтобы работа продолжилась только с Access server UK.