Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1353
Справка: CopyRates
Спасибо, это решило, взял только реально необходимые данные и каскад ошибок сразу исчез, а были и утечки паямяти и краши ))
Вот только остается вопрос: "ЗАЧЕМ использовать CopyRates по текущим символу и таймфрейму В ИНДИКАТОРЕ, если индикатор уже поставляет массивы OHLC в OnCalculate"?
в OnCalculate" есть OHLC, но может и не быть бара, когда как это грозит выходом из массива, в любом случае надо использовать Ibarshift c параметром true.
Нет. OnCalculate содержит все OHLC по текущему символу и текущему таймфрейму. Но если сер любитель на полном скаку стрелять в обе ноги лошади - тогда да, можете в ИНДИКАТОРЕ по ТЕКУЩИМ символу и таймфрейму пользовать CopyXXXX функции.
Нет. OnCalculate содержит все OHLC по текущему символу и текущему таймфрейму. Но если сер любитель на полном скаку стрелять в обе ноги лошади - тогда да, можете в ИНДИКАТОРЕ по ТЕКУЩИМ символу и таймфрейму пользовать CopyXXXX функции.
Я плохо объяснил, извиняюсь. Спасибо за ответы. Проверил вы правы, бар просто затерялся, неожиданно вылетев туда где я не ждал. Но у меня задача, как бы гружу с другого терминала данные, которые могут не совпадать и за отсутствия или наличия в обоих терминалах. Как не проверял лучшего решения чем баршифт не нашел.
Здравствуйте! ... давно я уже тут не был)
Почему функция
не влияет на получение
Проблема в том что RT и BC совпадают
То есть, есть ли возможность узнать по хэндлу какой PLOT_DRAW_BEGIN у индикатора?
... просто я планирую делать запросы через iCustom на несколько переменных с разными периодами и мне важно знать на каком баре рассчитаны все запрашиваемые переменные
iBarShift
Почему так быстро работает, вроде поиск в массиве дорого стоит?
Здраствуйте, у меня есть одна проблема.
Вместо русских букв у меня иероглифы. Попробовал изменить региональные настройки, но не помогло. Знаете какие-то рабочие методы?