Объект "Поле ввода"
Надо разделить создание объекта и первоначальное заполнение - отдельно. И дальнейшая работа с объектом отдельно.
Вся проблема в том, что я не знаю, как это сделать.
Так этот код не сам писал?
lot=ObjectGetString(0,"LotEntry",OBJPROP_TEXT);
Это основная строка. Полученное значение надо перевести в тип double и его использовать.
А всё остальное переместить в функцию int OnInit()
Один раз объект создан и больше не надо. Разве что периодически проверять не грохнул-ли случайно. Но это уже тонкости программирования.
Так этот код не сам писал?
lot=ObjectGetString(0,"LotEntry",OBJPROP_TEXT);
Это основная строка. Полученное значение надо перевести в тип double и его использовать.
А всё остальное переместить в функцию int OnInit()
Один раз объект создан и больше не надо. Разве что периодически проверять не грохнул-ли случайно. Но это уже тонкости программирования.
Да! Код писал сам, и дальше я его перевожу в тип double. А идея остальное перевести в int OnInit() решила проблему! Спасибо!
А вот вопрос: можно ли каким-то образом сделать так, чтобы поле для ввода объекта OBJ_EDIT при вводе в него значения не мигало?
Т.е при этом было бы просто выделение значения или даже без выделения.
Для пояснения - на картинке ниже:
В каждом отдельном случае
все может быть по-своему, поэтому, конечно. В две строчки не обойтись, получилось в 16.
Может кому-то и пригодится такой вариант при схожей задаче.
bool edit_changing; datetime time_edit_changing; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ //--- если есть использование функции OnTimer() void OnTimer() { //--- return, если редактирование OBJ_EDIT не завершено if (edit_changing==true) return; ... } void OnTick() { //--- через 15 сек после начала редактирования, если курсор остался в OBJ_EDIT, сброс переменной edit_changing if (((TimeCurrent()-time_edit_changing>15)&&(time_edit_changing!=0))) { edit_changing=false; time_edit_changing=0; } //--- return, если редактирование OBJ_EDIT не завершено if (edit_changing==true) return; ... } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- сброс переменной edit_changing, если произошло событие CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT if ((id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)&&(edit_changing==true)) edit_changing=false; //--- return, если редактирование OBJ_EDIT не завершено if (edit_changing==true) return; TradePanel.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); //--- событие CHARTEVENT_OBJECT_CLICK на объекте типа OBJ_EDIT - по части имени объекта if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { if ((StringSubstr(sparam,5,4)=="Edit")) { edit_changing=true; time_edit_changing=TimeCurrent(); } } ... }
В каждом отдельном случае
все может быть по-своему, поэтому, конечно. В две строчки не обойтись, получилось в 16.
Может кому-то и пригодится такой вариант при схожей задаче.
Изобретательство похвально. Но если прочесть документацию
сразу понятно что можно сразу, без дополнительного флага все действия завернуть в этот идентификатор события.
Изобретательство похвально. Но если прочесть документацию
сразу понятно что можно сразу, без дополнительного флага все действия завернуть в этот идентификатор события.
Можно, но неудобно, так данное событие проходит после потери фокуса у поля ввода. Например если задача онлайн отсекать неправильные символы - то это событие негодится.
Что-то мои очки сломались... Солнце вижу, а контроль вводимых символов не вижу...
сразу понятно что можно сразу, без дополнительного флага все действия завернуть в этот идентификатор события.
Да, было бы можно. Но "мигание" поля ввода происходит, если нет флага до строки
TradePanel.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam);
и плюс с поступлением нового тика.
Запоминание редактируемого поля и начала времени его редактирования используются как раз для контроля времени ввода. На случай, если курсор так и останется в поле, то через эти 15 сек флаг редактирования принудительно будет обнулен. И OnTick() сможет выполняться полностью, не дожидаясь события CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT.
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Здравствуйте уважаемые господа.
У меня проблема с написанием кода для объекта "Поле ввода". Само поле выводится на графике. Но мне нужно, что бы по умолчанию в нем был введен текст. С помощью ObjectSetString я вставляю туда текст по умолчанию. Но когда я хоче изменить значение, значение меняется, но с поступлением нового тика, значение по умолчанию возвращается, и введенное значение сбрасывается.
Например, мне нужно в поле ввода LOT, значение по умолчанию было 0,1. Это значение ставится в форму, как только эксперт стает на график. Далее я хочу поменять значение лота на 0,01. Значение в поле меняется, но с приходом нового тика возвращается 0,1. Вот код:
Если меняю местами первые 2 строки, тогда при выводе поля значение остается пустым по умолчанию. После его заполнения оно не сбрасывает.
Как сделать так, что бы при выводе поля ввода в нем было значение по умолчанию 0,1, и его можно было бы изменять, и при новом тике оно бы не сбрасывалось на 0,1?