Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2670
Ну напрашивается поиск способа узнать, какое из подокон терминала активно (имеет фокус). Если есть фокус, то принтуем. Если нет, то ни чего не делаем. Например, активно окно графика EurUsd. Если можно программно получить признак его активности, то принт будет только 1.
в инит записать ,а потом считывать.А не в динамике сразу ссылаться на активный.
Там беда в том, что в момент компиляции кода активным является не окно терминала, а окно редактора кода. До меня это позже дошло. Мы после компиляции переключаемся в терминал и обнаруживаем, что на всех инструментах код уже реинициализирован. Но в этот момент-то фокус находится на окне редактора. Увы.
А мне вот интересно, а что делает вот эта кнопка в окне списка объектов терминалов MT4 и MT5?
Все объекты она не выделяет. Галочку выделения на объектах всего списка не ставит и не снимает. В терминале МТ4, правда, если с зажатым CTRL выделить несколько объектов вразброс (не ставить галочку, а выделить цветом), то нажатие этой кнопки убирает выделение цветом. В МТ5 это не работает. Так каково всё же предназначение этой кнопки? Мож я чего-то не знаю?
Покажет объекты, которые имеют флаг в настройках "Отключить выделение".
Спасибо. Не знал что этой кнопкой можно переключать списки. У меня в коде при создании линии тренда стоит:
Так вот нажатие кнопки "Все" в списке объектов показало мне список "скрытых объектов". Вы точно не опечатались с флагом "Отключить выделение"?
Так вот нажатие кнопки "Все" в списке объектов показало мне список "скрытых объектов". Вы точно не опечатались с флагом "Отключить выделение"?
Или я не так играю, или Вы не так поёте. Зачем вычислять период средней, если заранее известно, что значение линии на предыдущей свече равно цене закрытия этой свечи?
Или Вам нужно, чтоб это значение было и на нулевой свече? Вот код. Если нужно чтоб оно было и на нулевой свече, то раскомментируйте строку 49
спасибо за ответ!
не хотите вы меня никак понять!
мне нужно найти период средней которая пройдет на 5 мин графике по закрытию пред свечи и больше ничего. Ограничение может быть одно период до 1597. Может быть случай когда такой средней не существует в этом диапазоне.
За вашу помощь вам от меня подарок. Когда возникает такая ситуация на графике - не существует такой средней, то при определенных условиях это 100 процентный сигнал .
Цена настолько сильно оторвалась от всех средних , что она неминуемо пойдет вниз и хорошо пойдет. Конечно такие сигналы редкие и их нужно ловить с помощью советников.