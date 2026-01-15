Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2670

Новый комментарий
 
Vitaly Murlenko #:
Ну напрашивается поиск способа узнать, какое из подокон терминала активно (имеет фокус). Если есть фокус, то принтуем. Если нет, то ни чего не делаем. Например, активно окно графика EurUsd. Если можно программно получить признак его активности, то принт будет только 1.
в инит записать ,а потом считывать.А не в динамике сразу ссылаться на активный.
 
Arch #:
в инит записать ,а потом считывать.А не в динамике сразу ссылаться на активный.
Там беда в том, что в момент компиляции кода активным является не окно терминала, а окно редактора кода. До меня это позже дошло. Мы после компиляции переключаемся в терминал и обнаруживаем, что на всех инструментах код уже реинициализирован. Но в этот момент-то фокус находится на окне редактора. Увы.
 
Vitaly Murlenko #:
Там беда в том, что в момент компиляции кода активным является не окно терминала, а окно редактора кода. До меня это позже дошло. Мы после компиляции переключаемся в терминал и обнаруживаем, что на всех инструментах код уже реинициализирован. Но в этот момент-то фокус находится на окне редактора. Увы.
Суть теперь понятна.Сразу после компиляции не получится так сделать.Инит индикатора обновляет его на всех активных чартах с ним и естественно получим принт со всех .такое можно только через csv файл реализовать или глобальные переменные 
 

А мне вот интересно, а что делает вот эта кнопка в окне списка объектов терминалов MT4 и MT5?

Все объекты она не выделяет. Галочку выделения на объектах всего списка не ставит и не снимает. В терминале МТ4, правда, если с зажатым CTRL выделить несколько объектов вразброс (не ставить галочку, а выделить цветом), то нажатие этой кнопки убирает выделение цветом. В МТ5 это не работает. Так каково всё же предназначение этой кнопки? Мож я чего-то не знаю?

 
Vitaly Murlenko #:

А мне вот интересно, а что делает вот эта кнопка в окне списка объектов терминалов MT4 и MT5?

Все объекты она не выделяет. Галочку выделения на объектах всего списка не ставит и не снимает. В терминале МТ4, правда, если с зажатым CTRL выделить несколько объектов вразброс (не ставить галочку, а выделить цветом), то нажатие этой кнопки убирает выделение цветом. В МТ5 это не работает. Так каково всё же предназначение этой кнопки? Мож я чего-то не знаю?

Покажет объекты, которые имеют флаг в настройках "Отключить выделение".
 
Aleksey Vyazmikin #:
Покажет объекты, которые имеют флаг в настройках "Отключить выделение".

Спасибо. Не знал что этой кнопкой можно переключать списки. У меня в коде при создании линии тренда стоит:

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов 
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_HIDDEN,true);

Так вот нажатие кнопки "Все" в списке объектов показало мне список "скрытых объектов". Вы точно не опечатались с флагом "Отключить выделение"?

 
Vitaly Murlenko #:

А мне вот интересно, а что делает вот эта кнопка в окне списка объектов терминалов MT4 и MT5?

Если правильное понимаю, то эта кнопка включает/отключает показ в списке объектов, созданных программно.
 
Vitaly Murlenko #:
Так вот нажатие кнопки "Все" в списке объектов показало мне список "скрытых объектов". Вы точно не опечатались с флагом "Отключить выделение"?
Да, я ошибся (забыл) - помню, что показывает объекты индикатора, и думал, что пользователь может этим управлять. Но действительно, видимо показывает програмно скрытые объекты.
 
Добрый день. Не знаю, где спросить, спрошу здесь. Вопрос по уровню маржи (УМ) в контексте стопаута.
 Если УМ 101%, откроется ли позиция на реальном торг. счёте, если в результате этого УМ станет < 100%? Советником, ордером, в терминале десктопном, мобильном... Причём не факт, что ответ везде в этих случаях одинаков. Например, на демо-счёте в моб. терминале открыть такое нельзя, кнопки Sell/Buy неактивны. А на реальном счёте ровно в том же терминале они активны, даже если 100 лотов вписать)). Проверять и жать на реальных деньгах пока не стал. UPD: попробовал... ниже 100% не открывает в моб. терминале и на реале. Надеюсь, так со всеми способами? Так как в поддержке брокера утверждают обратное.

 
Vitaly Murlenko #:

Или я не так играю, или Вы не так поёте. Зачем вычислять период средней, если заранее известно, что значение линии на предыдущей свече равно цене закрытия этой свечи?

Или Вам нужно, чтоб это значение было и на нулевой свече? Вот код. Если нужно чтоб оно было и на нулевой свече, то раскомментируйте строку 49

спасибо за ответ!

 не хотите вы меня никак понять!

мне   нужно найти период средней которая пройдет на 5 мин графике по закрытию пред свечи и больше ничего. Ограничение может быть одно период  до 1597. Может быть случай когда такой  средней не существует в этом диапазоне.

За вашу помощь вам от меня подарок. Когда возникает такая ситуация на графике - не существует такой средней, то при определенных условиях это 100 процентный сигнал .

Цена настолько сильно оторвалась от всех средних , что она неминуемо пойдет вниз и хорошо пойдет. Конечно такие сигналы редкие и их нужно ловить с помощью  советников. 

1...266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677...2693
Новый комментарий