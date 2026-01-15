Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2673
... "но при этом, не проверив, отметаю помощь". Так?
спасибо за ответ!
не хотите вы меня никак понять!
мне нужно найти период средней которая пройдет на 5 мин графике по закрытию пред свечи и больше ничего. Ограничение может быть одно период до 1597. Может быть случай когда такой средней не существует в этом диапазоне.
За вашу помощь вам от меня подарок. Когда возникает такая ситуация на графике - не существует такой средней, то при определенных условиях это 100 процентный сигнал .
Цена настолько сильно оторвалась от всех средних , что она неминуемо пойдет вниз и хорошо пойдет. Конечно такие сигналы редкие и их нужно ловить с помощью советников.
Это простая скользящая с периодом = 1, построенная по ценам закрытия. На нулевой свече её значение всегда будет = цене закрытия первой свечи. Чё её искать-то?
я понял что изначально не правильно сформулировал задачу. С периодом 1 простая средняя и так понятно удовлетворит меня только что мне с ней делать для моего алгоритма. Я просто не думал что на этом заострим внимание.
Тогда более конкретней найти период простой средней в диапазоне 144---1597 на 5 мин графике. Только не простым перебором iMA начиная от 144 до 1597 через 1 ,а с минимальным числом итераций.
я понял что изначально не правильно сформулировал задачу. С периодом 1 простая средняя и так понятно удовлетворит меня только что мне с ней делать для моего алгоритма. Я просто не думал что на этом заострим внимание.
1597-144 = 1453. Нужно построить 1453 скользящих и каждую проверить на равенство цене закрытия первой свечи. Это проблема? Алгоритм простейший.
Тут дело в том, что простой перебор с шагом = 1 как раз и будет самым оптимальным. Подумайте так: возможно, что в какие-то скользящие на 1 свече совпадут. Чтоб найти совпадения, скользящие всё равно нужно вычислить, чтоб узнать их цену в этой точке.
P.S.
Можно даже ввести функцию сравнения до указанной точности.
Уважаемые разработчики сайта! Зачем в блоке вставки кода у Вас такая огромная табуляция? Двух-трёх пробелов хватило бы вполне. А то при ступенчатой вложенности код уезжает Бог весть куда вправо. При нормальном размере шрифта чем больше кода охватывает глаз программиста, тем проще ему ориентироваться в коде.
ещё спроси зачем он вообще нужен, когда во всех прочих местах вполне обходятся без лишней формы
спасибо вам большое. Раз говорите что код оптимальный воспользуюсь им. А ведь действительно в этой точке могут быть две средние равны например 377 и 610. И смотря какая будет и сделки будут разные. Надо будет это принять во внимание.
Спасибо за ответ
не знаю как у вас а у меня цена просто повалилась вниз
