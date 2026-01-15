Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2675
А вы разве не пользуетесь форматированием кода?
В МЕ4 тоже такое есть.
Никогда. Я использую МЕ только для компиляции. Неудобен он. Я сделал пользовательский синтаксис для Notepad++. Этот редактор в разы лучше метаэдитора.
P.S.
Ну например, в ноутпаде есть возможность подсветить несколькими разными цветами все вхождения нескольких переменных (до 5 штук). Например, вот так:
Раскрасив нужные переменные как я хотел, я прокручиваю код и вижу ВСЕ вхождения - они выделены цветом. И это лишь одно удобство. Но как помогает при поиске ошибок!!!
Я могу сворачивать выделенные блоки кода чтоб легко перемещаться между разными блоками, если код большой... Есть и другие удобства, которых нет в метаэдиторе. Смысла перечислять нету - это нужно пробовать на деле.
Через CharToString тоже пробовал. Не получилось
Не уверен, что МТ может использовать шрифт прямо из файла не установленный в системе
Можно ли интегрировать шрифт с свою ex5 программу? И если можно то как это сделать? - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5
Понял, так попробуйте сначала готовый код из ветки, если работает - модифицируйте
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Можно ли интегрировать шрифт с свою ex5 программу? И если можно то как это сделать?
Ilyas, 2017.01.23 09:16MT5, билд 1510
//| Font.mq5 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
#resource "\\Files\\a_LCDNova3DCmObl.ttf"
#include <Canvas\Canvas.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
input string InpMessage="Hello world!"; // message
input uint InpSeconds=10; // time in seconds
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,0);
CCanvas graph;
graph.CreateBitmapLabel(0,0,"FONT",10,30,1320,200,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
graph.FontSet("::Files\\a_LCDNova3DCmObl.ttf",-240);
uint timeout=GetTickCount()+InpSeconds*1000;
while(!IsStopped())
{
graph.Erase(0);
graph.TextOut(0,0,InpMessage + " ("+string((timeout-GetTickCount())/1000)+")",XRGB(255,255,255));
graph.Update();
if(GetTickCount()>timeout)
break;
}
graph.Destroy();
ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Результат:
Архив со шрифтом необходимо распаковать в папку MQL5\Files
Устанавливать шрифт не нужно.
Вряд ли, канвас должен работать. Другое дело, если Вы хотите менять текст кнопки, то кнопка - это графический объект вне канваса?