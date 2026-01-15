Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2664
Здравствуйте. Подскажите, пж, по причинам ошибок:
Пишет что неправильная цена, но по последней ошибке пишет 4756 - не удалось отправить торговый запрос.
В коде это так:Брокер финам, неттинговый счет.
По условию, TP и SL больше ноля
Привет!
Как вместо этого
double x[][];
СтОит проверять SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, возможно, дело в этом.
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
Минимально допустимое значение цены на сессию
Подскажите, пж, про какую тут цену? И допустимую для чего?
Минимально допустимое значение цены на сессию
У вас не правильный шаг цены скорее всего, а не это вот всё.
Шаг цены 0,5, а вы пытаетесь ордер на 1207.04 поставить
вот нормализатор, который никогда не подводил
matrix x;
У вас не правильный шаг цены скорее всего, а не это вот всё.
Шаг цены 0,5, а вы пытаетесь ордер на 1207.04 поставить
вот нормализатор, который никогда не подводил
Спасиб, дело было именно в этом.
Но все-же, что такое SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ?
Минимально допустимое значение цены на сессию
Про какую это цену, и для чего допустимую?
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
пожалста.
Это только распространяется на СЛ и ТП ?