Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2664

Aliaksandr Hryshyn #:
Тут ошибка:
Точно! 
 

Здравствуйте. Подскажите, пж, по причинам ошибок:

Пишет что неправильная цена, но по последней ошибке пишет 4756 - не удалось отправить торговый запрос. 

В коде это так:

                ResetLastError();
                double price = NormalizeDouble(Indicator(handle_ma, 0) + Indent_counter_orders * Point(), Digits());
                if(!m_trade.BuyStop(LotsSell, price, NULL, 0.0, 0.0, 0, 0, (string)TicketLast(POSITION_TYPE_SELL, Magic)))
                {
                        Print("BuyStop ERR: ", GetLastError(), "  price ", price, "  Ask ", Ask, "  Bid ", Bid, "  STOPS_LEVEL ", SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
                }
Брокер финам, неттинговый счет.
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Тут ошибка:
Надо так:

По условию, TP и SL больше ноля

if ((ppTP>0) && (ppSL>0))
{
koef1=NormalizeDouble(ppTP/ppSL,3);
 

Привет!

Как вместо этого

double x[][];

обьявить матрицу или массив?
 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Подскажите, пж, по причинам ошибок:

Пишет что неправильная цена, но по последней ошибке пишет 4756 - не удалось отправить торговый запрос. 

В коде это так:

Брокер финам, неттинговый счет.

СтОит проверять SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, возможно, дело в этом.

 
JRandomTrader #:
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Минимально допустимое значение цены на сессию

 

Спасиб что отозвались.

Подскажите, пж, про какую тут цену? И допустимую для чего?

 
Andrei Sokolov #:

Минимально допустимое значение цены на сессию

 

Спасиб что отозвались.

Подскажите, пж, про какую тут цену? И допустимую для чего?

У вас не правильный шаг цены скорее всего, а не это вот всё.

Шаг цены 0,5, а вы пытаетесь ордер на 1207.04 поставить

вот нормализатор, который никогда не подводил

double NormalizePrice(double price)
  {
   double tick_size = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   if(tick_size == 0)
      return 0;
   return(NormalizeDouble(MathRound(price / tick_size) * tick_size, (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS)));
  }
 
Renat Akhtyamov #:

Привет!

Как вместо этого

double x[][];

обьявить матрицу или массив? 
matrix x;
 
Aleksandr Slavskii #:

У вас не правильный шаг цены скорее всего, а не это вот всё.

Шаг цены 0,5, а вы пытаетесь ордер на 1207.04 поставить

вот нормализатор, который никогда не подводил

Спасиб, дело было именно в этом.


Но все-же, что такое  SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ? 

Минимально допустимое значение цены на сессию

Про какую это цену, и для чего допустимую?

 
Подскажите по 

пожалста. 

Это только распространяется на СЛ и ТП ?

