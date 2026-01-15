Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2666
Есть способ получить Print в OnDeinit индикатора только на текущем графике Терминала? Т.е. в других копиях и окнах пропускать принт
нужно для написания и отладки, что-бы принт не задваивался с других окон при перекомпиляции
примерно такой код не помогает
Привет. Подскажите, пожалста, почему iBarShift возвращает -1 когда свеча на графике есть? И как с этим быть? мт5 индикатор
shift > ArraySize(buf_border_lo_fix) - 1
возможно по этому..
а что заказчик говорит ? :-)
ЗЫ. это-ж фрилансный заказ, разве нет ?
почему iBarShift возвращает -1
Потому, что он может. Как по мне, даже причину искать не обязательно, подобные функции будут неизбежно фейлить иногда. Нормальных вариантов только 2:
А никого не смущает эта строка?
возможно по этому..
а что заказчик говорит ? :-)
ЗЫ. это-ж фрилансный заказ, разве нет ?
Во первых - нет, во вторых - это не важно, в третьих - влуд и троллинг обычно запрещены на форумах.
И от себя попрошу не заниматься выливанием своего негатива на форуме, такое красоты никому не добавляет.