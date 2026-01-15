Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2677
Не уверен, что МТ может использовать шрифт прямо из файла, не установленный в системе
double open_price = Open[0];
undeclared identifie
Коллеги помогите исправить ошибку!!
undeclared identifie
думал где поинтересоваться? ) решил в этой ветке... может кто уже сталкивался или более грамотен в математике и визуальном представлении: это будет одно и тоже? если к примеру имеем цена акции сбер 300 руб. на графике кривая около этой цифры и график фьючерсного контракта на акцию сбер там идет цена так как размерность выше за 100 акций
вот график акции
так вот есть вариант эти графики смотреть в таком формате что слева по шкале показана размерность акции, к примеру а справа показана размерность фьючерса на эту акцию,
графики при этом находятся на одном экране на одном графике на одном таймфрейме и снизу шкала времени одна и таже просто различаются шкалы слева по одному символу справа шкала цен по другому символу.
так вот я хотел спросить это одно и тоже если домножить котировку акции на 100 (множитель котировки) и вывести их на экран эти графики также на одном графике уже по шкале фьючерсного контракта или нет?
будет ли такое отображение одним и тем же - эквивалентным?
эквивалентом они конечно внезапно не станут (всё таки разные вещи), но в один масштаб цен ты приведёшь и на общем графики отобразишь.
Только разберись где по каким ценам строятся свечи (акции почти точно по last, фьючи могут и по bid) чтобы потом не путаться
Приветствую. Подскажите, пожалста: по какой схеме удобнее организовать в мт5 получение данные с графика другого терминала, чтоб сравнивать цены разных брокеров? Терминалы будут на одном ПК.
Передачу информации из терминала в терминал можно организовать через текстовый документ. Это я к тому, что разные терминалы могут в один и тот же документ скидывать свои данные. По этому принципу строится "копировщик сигналов". Ну, скажем так, запусаем 2 терминала. Первый подключаем к лидер-счёту, сделки которого мы будем копировать (например, продвинутый трейдер дал Вам инвестпароль к своему счёту). Во втором терминале Вы подключаетесь к своему торговому счёту. Ваши советники в обоих терминалах используют для чтения/записи один и тот же текстовый документ. Первый терминал пишет туда, например, что на лидер-счёте открылась сделка в покупку по, скажем, евродоллару. Эту информацию считывает советник из второго терминала и открывает такую же сделку на Вашем счету. К чему я это? Передача данных между терминалами возможна. Я такие копировщики делал.
Какая разница, копировщик, или нет? Я сказал, что можно информацию кидать в единый текстовый документ из разных терминалов. На примере копировщика я показал, что это реально работает.
Можно кидать информацию на сервер, но это лишние элементы в аналитической цепи. Сомневаюсь, что Вы найдёте способ эффективнее. В любом случае Вам нужен некий накопитель информации. Текстовый документ прекрасно с этим справляется.
P.S.
Если Вы владеете PHP и базами данных, то можно задействовать и сервер в качестве накопителя. Скорость анализа уменьшится из-за удлинения пути к накопителю, но есть варианты.