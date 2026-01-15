Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1332

Сделал по коду так как советовали. Вначале по коду у меня идёт условие на выбор типа стопа - по атр или фиксированный

Далее свою нормализацию я закомментировал, а присвоил вот таким образом

Далее по коду у меня идёт вычисление профита- там проблем не было и после вычисления профита добавил страшную формулу которую советовали

Всё скомпилировалось без ошибок. А при запуске теста в журнале вылетает ошибка что происходит деление на ноль насколько я понимаю и тест прекращается. Где я тут накосячил-то или чего не сделал правильно?


Просто удали это

     sl = fabs(OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())/_Point;// ПРИСВОИЛ ЗНАЧЕНИЕ КАК СОВЕТОВАЛИ
     //sl= NormalizeDouble(sl,Digits());// НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ СТОП ЛОССА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СДЕЛКИ ТО  ЧТО БЫЛО ЗАКОМЕНТИРОВАЛ
 
Просто когда вам дают два разных варианта, то применять оба сразу не надо.

Вы считаете sl двумя разными вариантами

sl= iATR( NULL,PeriodForWork_sl,atr_sl_period,1);// ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ АТР ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СТОПЛОССА

или

sl= razmer_fikc_sl*Point; // ПЕЕРМЕННОЙ СТОП ЛОССА ПРИСВАЕВАЕМ ФИКСИРОВАНОНЕ ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ И ДОМНОЖАЕМ НА ПОИНТ

получаете значение в значениях цены. А в формулу должны быть вставлены пункты от … и до …

Получается, стоп от цены находится на расстоянии, либо iATR(………)/_Point либо razmer_fikc_sl но использовать два разных значения в функции не очень удобно, следовательно лучше оставить только один вариант

double lot =MathFloor((Free*MaxRisk/100)/(sl/Point*LotVal)/Step)*Step; //СТРАШНАЯ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ОБЪЁМА ЛОТА

и не забывайте что sl должно быть высчитано ДО попытки вычислить размер лота.

  
sl= iATR( NULL,PeriodForWork_sl,atr_sl_period,1)/Point;// ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ АТР ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СТОПЛОССА
Обязательно
 

Сделай так...

void OnTick()
  {
//---
if(tip_sl==en_po_atr)
     { //ЕСЛИ ТИП СТОП ЛОССА СТОИТ ПО АТР ТО ВЫСЧИТЫВАЕМ ЕГО ИЗ АТР
     sl= iATR( NULL,PeriodForWork_sl,atr_sl_period,1)/Point;// ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ АТР ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СТОПЛОССА
      Print("СТОП ПО АТР, ЕГО РАЗМЕР "+sl);
     }
     else //ИНАЧЕ- ТО ЕСТЬ ЕСЛИ СТОП ЛОСС ФИКСИРОВАННЫЙ В ПУНКТАХ
     {
     sl= razmer_fikc_sl; // ПЕЕРМЕННОЙ СТОП ЛОССА ПРИСВАЕВАЕМ ФИКСИРОВАНОНЕ ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ И ДОМНОЖАЕМ НА ПОИНТ
      Print("СТОП ПО АТР, ЕГО РАЗМЕР "+sl);
     }
double lot =MathFloor((Free*MaxRisk/100)/(sl*LotVal)/Step)*Step; //СТРАШНАЯ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ОБЪЁМА ЛОТА
 
MakarFX:

Просто удали это

Закоменитровал строку и тест завёлся- БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Только не понял зачем при получении в переменную стоплосса из iATR в конце делить на поинт? P/S с математикой у меня реально сложности- я не придуриваюсь:-( Но думаю раз тест пошёл и при депо в 100 лот ставится минимальный, а при депо в 10000 всё время разный, значит норма работает О_о Ещё раз благодарю за помощь...

 
ATR выдает десятичное число, типа 0,00120

razmer_fikc_sl у тебя целое число

для вычисления лота тебе надо пункты, т.е. целые числа

ATR/Point выдает целое число

 
Старая тема, но что-то решение найти не могу. Как прописать временной промежуток(например с 12:00 до 14:00) и только Один раз в этом промежутке открыть ордер, удовлетворяющий какому-то условию (RSI<30 например).

Или

Что-то типа аналога Sleep: открыть ордер по заданному условию и ничего не делать 2 часа. Но Sleep в тестере не работает. 
 
первое условие - время пришло
второе условие - рси
третье условие - в истории нет по цене открытия такого ордера в промежутки времени

 

Добрый день.

 Есть индикатор Elliott Wave Oscillator  , он выдаёт числовые значения переменной EWO . Существуют положительные EWO те что выше нуля и отрицательные EWO которые ниже нуля.

Из последних 100 показаний EWO, нужно вычислить среднее значение  положительных EWO и отдельно среднее значение отрицательных EWO

Значения из индикатора получаю так     double EWO=iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,0);

Подскажите, каким кодом mql4 можно это реализовать в советник ?


Найти среднюю по модулю удалось.

double avarage_EWO = 0;
for(int g=0;g<100;g++)
avarage_EWO = avarage_EWO + MathAbs(  iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,g) ); // средняя по модулю
avarage_EWO = avarage_EWO/100;


Но вот как расчитать по отдельности среднюю положительную и среднюю отрицательную EWO ?

Благодарю !



 

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page195#comment_19853399

тут fxsaber представил функцию с:

ORDER_REASON_SL

Ордер выставлен в результате срабатывания Stop Loss

ORDER_REASON_TP

Ордер выставлен в результате срабатывания Take Profit

не могу сообразить как и для чего  ORDER_REASON_TP,

как работает DEAL_REASON_TP имею представление, а вот что с ордерами не понятно тут

