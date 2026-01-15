Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2623
Добрый день!
Поставил вашу функцию.
ID показывает на первом и втором графике одинаковый ID. Возможно я недосказал, как именно вызываю график. А вызываю два графика я так:
Вместо кавычек в "параметрах", перед запуском вставляю интересующие фин.инструменты
Вот результат:
Да... кто там про справку писал... Пробывал из справки испытать ( в разных вариациях) не работает.
Цикл построен так, потому что это не я его писал. Я пробовал с "if"
ChartNext() - следующий график
Суть задачи: мне просто нужно получить ID второго графика В тестере "основной график" определяется - тот на котором ведется тестирование (в данном случае FRA40) , а второй график ID номер тестер не видит почему то.
Задача в теории звучит очень просто, а на практике .....
ChartID может быть отрицательным...то есть ChartNext вернёт корректный id, но вы прервёте цикл.
В тестере нет ID графиков. Только один 12345 и сколько-бы не открылось других его ID будет недоступен. Я не понимаю почему редко кто сразу говорит о том, что проверяет в тестере…
Спасибо! Возьму на заметку. И про то, что сразу про тестер говорить надо - тоже.
Привет! У меня mt5 робот считает 8 буферов массива индексов от 0 до 300 баров назад. Я хотел бы 8 линий индексов в роботе вывести в визуал в футере. Кто-то может показать способ отрисовки линий Буферов индексов в Футере робота (не индикатора)? И желательно что бы в сет файле робота отрисовку футера можно вкл выкл по extern bool FooterPaint = true
Сделать индикатор, который считает эти буфера, потом подключить его в советнике, другого пути нет...
Ну, альтернатива - использовать объекты для визуализации или канвас...
Здравствуйте.
Хотел бы прояснить для себя один вопрос.
Пусть имеется МАшка с некоторым периодом, тип усреднения и тип цены тут неважен, назову ее МА1.
И есть 2-я МАшка с такими же параметрами, но со смещением -1, пусть будет под именем МА2.
Баров с индексом 0 касаться не будем, это от лукавого.
Мне понятно, что ..., МА2[3] = MA1[2], МА2[2] = MA1[1].
А вот чему равен МА2[1]?
Вот в PineScript (платформа TradingView), как я понял, там NaN (неопределено), что, imho, логично.
А в MQL4 там конкретное значение, и мне непонятно, как оно вычисляется.
смотря что считать сдвигом ;-)
если под сдвигом имеется в виде то-же что в индикаторе:
то MA1[x] = MA2[x]
то есть сдвиг сугубо визуальный и про него надо просто помнить