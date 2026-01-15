Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2623

Новый комментарий
 
Alexey Belyakov #:

Добрый день!

Поставил вашу функцию.

ID показывает на первом и втором графике одинаковый ID. Возможно я  недосказал,  как именно вызываю график. А вызываю два графика я так:

Вместо кавычек в "параметрах", перед запуском вставляю интересующие фин.инструменты

Вот результат:

Да... кто там про справку писал... Пробывал из справки испытать ( в разных вариациях) не работает.

Я писал про справку. У Вас проблемы с её прочтением?

А здесь Вы привели лишь обрывки некоего кода, который и не проверить.

И почему у Вас цикл построен так?

while (id > 0)

Что возвращает ChartNext() ?

 
Artyom Trishkin #:

Я писал про справку. У Вас проблемы с её прочтением?

А здесь Вы привели лишь обрывки некоего кода, который и не проверить.

И почему у Вас цикл построен так?

Что возвращает ChartNext() ?

Цикл построен так, потому что это не я его писал. Я пробовал с "if"

ChartNext()  - следующий график


Суть задачи:  мне просто нужно получить ID второго графика   В тестере "основной график" определяется - тот на котором ведется тестирование (в данном случае FRA40) , а второй график ID номер тестер не видит почему то.

Задача в теории звучит очень просто, а на практике ..... 

 
Alexey Belyakov #:

Цикл построен так, потому что это не я его писал. Я пробовал с "if"

ChartNext()  - следующий график


Суть задачи:  мне просто нужно получить ID второго графика   В тестере "основной график" определяется - тот на котором ведется тестирование (в данном случае FRA40) , а второй график ID номер тестер не видит почему то.

Задача в теории звучит очень просто, а на практике ..... 

ChartID может быть отрицательным...то есть ChartNext вернёт корректный id, но вы прервёте цикл.

 
Alexey Belyakov #:

Цикл построен так, потому что это не я его писал. Я пробовал с "if"

ChartNext()  - следующий график


Суть задачи:  мне просто нужно получить ID второго графика   В тестере "основной график" определяется - тот на котором ведется тестирование (в данном случае FRA40) , а второй график ID номер тестер не видит почему то.

Задача в теории звучит очень просто, а на практике ..... 

В тестере нет ID графиков. Только один 12345 и сколько-бы не открылось других его ID будет недоступен. Я не понимаю почему редко кто сразу говорит о том, что проверяет в тестере…

 
Alexey Viktorov #:

В тестере нет ID графиков. Только один 12345 и сколько-бы не открылось других его ID будет недоступен. Я не понимаю почему редко кто сразу говорит о том, что проверяет в тестере…

Спасибо! Возьму на заметку. И про то, что сразу про тестер говорить надо - тоже.

 

Привет! У меня mt5 робот считает 8 буферов массива индексов от 0 до 300 баров назад. Я хотел бы 8 линий индексов в роботе вывести в визуал в футере. Кто-то может показать способ отрисовки линий Буферов индексов в Футере робота (не индикатора)?  И желательно что бы в сет файле робота отрисовку футера можно вкл выкл по extern bool FooterPaint = true

 
Alex Renko #:

Привет! У меня mt5 робот считает 8 буферов массива индексов от 0 до 300 баров назад. Я хотел бы 8 линий индексов в роботе вывести в визуал в футере. Кто-то может показать способ отрисовки линий Буферов индексов в Футере робота (не индикатора)?  И желательно что бы в сет файле робота отрисовку футера можно вкл выкл по extern bool FooterPaint = true

Сделать индикатор, который считает эти буфера, потом подключить его в советнике, другого пути нет...

Ну, альтернатива - использовать объекты для визуализации или канвас...

 

Здравствуйте.

Хотел бы прояснить для себя один вопрос.

Пусть имеется МАшка с некоторым периодом, тип усреднения и тип цены тут неважен,  назову ее МА1.

И есть 2-я МАшка с такими же параметрами, но со смещением -1, пусть будет под именем МА2.

Баров с индексом 0 касаться не будем, это от лукавого.


Мне понятно, что ..., МА2[3] = MA1[2], МА2[2] = MA1[1].

А вот чему равен МА2[1]?

Вот в PineScript (платформа TradingView), как я понял, там NaN (неопределено), что, imho, логично.

А в MQL4 там конкретное значение, и мне непонятно, как оно вычисляется.

 
Вроде как Ма2[1]=Ма1[0]=сумма последних Ма1 / период
 
Oleg K #:

Здравствуйте.

Хотел бы прояснить для себя один вопрос.

Пусть имеется МАшка с некоторым периодом, тип усреднения и тип цены тут неважен,  назову ее МА1.

И есть 2-я МАшка с такими же параметрами, но со смещением -1, пусть будет под именем МА2.

Баров с индексом 0 касаться не будем, это от лукавого.


Мне понятно, что ..., МА2[3] = MA1[2], МА2[2] = MA1[1].

А вот чему равен МА2[1]?

Вот в PineScript (платформа TradingView), как я понял, там NaN (неопределено), что, imho, логично.

А в MQL4 там конкретное значение, и мне непонятно, как оно вычисляется.

смотря что считать сдвигом ;-)

если под сдвигом имеется в виде то-же что в индикаторе:

то MA1[x] = MA2[x]

то есть сдвиг сугубо визуальный и про него надо просто помнить

1...261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630...2693
Новый комментарий