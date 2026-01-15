Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2626
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем доброго дня!
Помогите разобраться. Почему скрипт расчета средней с параметром 1500 работает, а если запускаю расчет средней с этим параметром в советнике не работает?
если быть точнее -советник работает только эту среднюю не правильно считает
а если ставлю параметр 1200 то начинает считать правильно
если быть точнее -советник работает только эту среднюю не правильно считает
а если ставлю параметр 1200 то начинает считать правильно
1. может нехватать данных. 2. в далеко-далеко в глубине данных может попасть EMPTY_VALUE, NaN, Inf
по причине №2 встроенные MA-шки бесполезны и вредны
данных хватает свежая котировка
а как быть если нужен расчет этих средних
почему в скрине он считается правильно а в советнике нет?
тут надо смотреть код советника..
почти наверняка - просто не успевает подкачать и прочесть данные
PS/ вообще MA в 1200-1500 это от лукавого :-) столько баров может не быть в памяти терминала при старте советника, надо ждать начальной докачки. Да и неправильно это в принципе
спасибо за отклик
код советника большой может вы и правы
пересчитал 1500 в 15-й график и пошло как по маслу
обьясню откуда такие параметры средних
советник торгует на 5-ке и в алгоритме используются числа фибоначи 610 987 15987
вот с последним числом и происходит сбой в правильной работе
Тестер берёт некоторое количество, 200-300 свечей (не помню) с начала истории для затравки, в этот период нет расчётов в советнике. Дальше, после старта советника для расчёта индикатора с периодом 1500, необходимо дождаться 1500 свечей, и только затем Вы получите верные значения.
кому надо не забывать индикатор МА к примеру на верхнем графике стандартный применить к предыдущему индикатору
а расчетная ф-ия правильная вот МА через индикатор в коде