Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2625
коллеги может кто знает как исправить ранее советник ок открывал и закрывал позиции, сейчас уже несколько дней пишет ошибку
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Не удалось отправить торговый запрос
на сервере МТ 5 демо...
Может кто знает как ее устранить...
открытие через Trade.mqh
я уже подозреваю неужели какие то правки ввели в обновлении в структуры открытия поз??? )))
ранее ок и открывалось и закрывалось
Нет ли предупреждений при компиляции?
Нет ли предупреждений при компиляции?
На месте вопросительного знака в МТ4-индикаторе - есть осмысленное значение. Я всего лишь хотел бы знать, как оно вычисляется.
Олег, вычисляется одна Ma, затем она сдвигается куда скажут. У меня все значения одинаковы
компилится исправно
ошибки пишет
на графике видно стрелки слева еще работал потом бац, и уже не открывает позиции ужас какой то...
В тестере работает?
Проверьте корректность значений переменных. Иное трудно предположить.
спсб за обратную связь. Всё - понял. Сам тоже хотел тестить...
была проблема в объемах открытий...
через ф-ию расчета актуального объема или начальным лотом...
Уже сделки открыл на торгах вчера еще.... для начала исправил значения во внешних переменных и стал открывать
Всем доброго времени суток. Вопрос по динамическому массиву в МТ4.
Я хочу удалить 1 строку из динамического массива mx. Удаление производится при помощи функции ArrayResize(mx, 71) В данном случае, как я понял, будет удалена строка с индексом 0
А если я хочу так же уменьшить количество строк в данном массиве до 71 строки, но удалить не строку с индексом 0, а например, строку с индексом 10 , то как это сделать? И желательно без сортировки данного массива с целью сделать десятую строку нулевой.
Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста почему не работает поиск бара на старшем ТФ по индексу - возвращает пустые значения? При чем только на выходных! Все проверки проходит , но все равно выдает пустые значения индикатора
работает только, если искать по времени текущего бара
iBarShift - для старшего ТФ не работает на выходные???