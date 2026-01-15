Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1303

Alexey Viktorov:

А документацию почитать?


Да. Спс. Знал об этом... забыл. Был на работе основной - некогда было уточнять.

 

Здравствуйте. Учусь программировать на MQL4. 

Подскажите как  алгоритмизировать линию тренда на осцилятор, например: CCI.

И чтоб при пробитии данной линии тренда осцилятором,  советник давал сигнал, либо открывал ордера.

Можно готовый код, только с комментами. Хочу понять и разобратться как это все происходит.

 
Всем доброго времени суток!
Перехожу с mql4 на mql5     ВОПРОС. В  mql5  возможно обусловить преобразование отложенного ордера в рыночный? Например преобразовать отложенный ордер в рыночный только если свеча на которой происходит преобразование открылась в 20 часов. А если данная свеча открылась на другом часе - вместо преобразования отложенного ордера в рыночный - удалить его в момент преобразования , или позже? 
Спасибо за подсказку.
 
ANDREY:
Открывать отложку в момент образования свечи с временем жизни равном периоду тф. Время экспирации должно быть больше 600 сек. Для 5минуток и минуток удалять отложки если не сработали.
 

Помогите, пожалуйста, не могу создать условие


есть три буфера

ExtBuffer1 - значение индикатора
ExtBuffer2 - (красный) после пресечения верхнего уровня сверху вниз до пересечения нижнего уровня снизу вверх
ExtBuffer3 - (зеленый) после пресечения нижнего уровня снизу вверх до пересечения верхнего уровня сверху вниз

Помогите, пожалуйста.

  
bool IsRed=false;

int OnCalculate(....)
   {
   if(ExtBuffer1[i-1]>UpLevel && ExtBuffer1[i]<=UpLevel) IsRed=true;
   if(ExtBuffer1[i-1]<DnLevel && ExtBuffer1[i]>=DnLevel) IsRed=false;

   if(IsRed)
      {
      ExtBuffer2=ExtBuffer1;
      ExtBuffer3=EMPTY_VALUE;
      }
   else
      {
      ExtBuffer3=ExtBuffer1;
      ExtBuffer2=EMPTY_VALUE;
      }
   return(0);
   }
 
Valeriy Yastremskiy:
Открывать отложку в момент образования свечи с временем жизни равном периоду тф. Время экспирации должно быть больше 600 сек. Для 5минуток и минуток удалять отложки если не сработали.

Спасибо за подсказку.

 
Aleksei Stepanenko:

Спасибо!!!

 
Здравствуйте! 2020.11.15_05:51 GMT+3. Что-то у меня слишком медленно работает тестер стратегий в МТ4. Раньше вроде бы он у меня нормально проверял три месяца истории на часовом графике GBPUSD не долго. Советник проверял. А недавно проверял советник на GOLD,M15 один месяц истории. Час сорок семь минут проверял, -- в тестере прошло дня полтора. Что можно сделать чтобы тестер стратегий работал быстро? Может в СервисДеск написать? Кто знает что делать? Буду ждать ответа. 06:04 GMT+3. Да. Могу приложить журнал тестера МТ4.   
Подскажите пожалуйста как вычислить кубический корень?  выражение MathPow(x,1/3)=1
