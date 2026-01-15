Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1303
А документацию почитать?
Да. Спс. Знал об этом... забыл. Был на работе основной - некогда было уточнять.
Здравствуйте. Учусь программировать на MQL4.
Подскажите как алгоритмизировать линию тренда на осцилятор, например: CCI.
И чтоб при пробитии данной линии тренда осцилятором, советник давал сигнал, либо открывал ордера.
Можно готовый код, только с комментами. Хочу понять и разобратться как это все происходит.
Перехожу с mql4 на mql5 ВОПРОС. В mql5 возможно обусловить преобразование отложенного ордера в рыночный? Например преобразовать отложенный ордер в рыночный только если свеча на которой происходит преобразование открылась в 20 часов. А если данная свеча открылась на другом часе - вместо преобразования отложенного ордера в рыночный - удалить его в момент преобразования , или позже?
Спасибо за подсказку.
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, не могу создать условие
есть три буфера
ExtBuffer1 - значение индикатора
ExtBuffer2 - (красный) после пресечения верхнего уровня сверху вниз до пересечения нижнего уровня снизу вверх
ExtBuffer3 - (зеленый) после пресечения нижнего уровня снизу вверх до пересечения верхнего уровня сверху вниз
Помогите, пожалуйста.
Открывать отложку в момент образования свечи с временем жизни равном периоду тф. Время экспирации должно быть больше 600 сек. Для 5минуток и минуток удалять отложки если не сработали.
Спасибо за подсказку.
Спасибо!!!