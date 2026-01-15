Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2607
Научитесь вставлять код.
Я вам сказал, что надо создать 7 хендлов, а у вас всего один
Спасибо за совет научиться вставлять код. Я специализируюсь на алгоритмах, программирование не мой конек. На форуме пишу наверное в первый раз. В надежде на коллективный разум.
В данном случае человеку нужны текущие показания
Спасибо.
Пользуясь вашей подсказкой сделал черновой вариант.
Все работает как часы. Буду оптимизировать структуру меток применительно к MQL5.
Может еще какие рекомендации будут по написанному? Не по меткам, я там знаю что и как делать... А по содержательной части кода. Код намного больше, просто этот узел у меня никак не хотел работать и благодаря вам все получилось. Хотя может я что-то сделал не совсем правильно... Возраст знаете ли... :)))
Спасибо.
Может еще какие рекомендации будут по написанному? Не по меткам, я там знаю что и как делать... А по содержательной части кода. Код намного больше, просто этот узел у меня никак не хотел работать и благодаря вам все получилось. Хотя может я что-то сделал не совсем правильно... Возраст знаете ли... :)))
Знаете ли, мне 71 и я не жалуюсь. По 3 раза в день не могу, но иногда бывает и делаю всегда правильно.
Скажите, а зачем вы читаете 11 значений индикатора
если нужно только одно? Да и вообще нужны-ли буферы индикатора если не нужны построения?
Спасибо.
там могут быть проблемы в момент открытия баров.
Данные таймфреймов внутри терминала обновляются от меньшему к большему, то есть если индикатор запущен на M5 то в 12.00 есть шанс получить старые данные по H4 (c временем открытия 8 часов) потому что бар H4 еще не оформлен терминалом.
На следующий заход в OnCalculate всё будет уже нормально.
PS/ но у вас сугубо визуальный индикатор, там это незаметно и не критично. Но про такую особенность надо помнить
Спасибо.
Знаете ли, мне 71 и я не жалуюсь. По 3 раза в день не могу, но иногда бывает и делаю всегда правильно.
Мне чуть больше лет :) И все люди разные. Два моих младших брата сильно не дожили до этого возраста.
11 - это номер буфера.
Да нет, идут текущие значения без задержки. Есть возможность проверить.
Спасибо за вариант с текстом.
У меня немного другой. ИИ-ассистент нарисовал.
Он еще компактнее и тоже работает.
Но я ни в вашем, ни в том ни хрена не понимаю, поскольку весь мой опыт работы с MQL5 исчерпывается двумя неделями. Пока что тупо переношу (по возможности) коды из MQL4 с корректировкой где нужно.
Самый хреновый вариант, это общение с искусственным идиотизмом. Я ещё ни разу не встречал приемлевого варианта кода написанного ИИ.А этот индикатор "SWT" переписан на MQL5 ?
Самый хреновый вариант, это общение с искусственным идиотизмом. Я ещё ни разу не встречал приемлевого варианта кода написанного ИИ.