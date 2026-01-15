Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2605

Подскажите, пожалста.

Из учебника 2.7.1 Составные инструкции (блоки кода)

Как выглядят полукруглые скобки и с верхним индексом opt ?

 
Это я всё читал. Почему в компиляторе при создании переменной через set в ontick выдает ошибки.

Ты что-то не то делаешь. Попробуй отдельно в новом файле. Специально проверил что это не выдает ошибок.


 
учусь пользоваться - выдает ошибки


В веб версии это здесь Составные инструкции (блоки кода)

 
Ты что-то не то делаешь. Попробуй отдельно в новом файле. Специально проверил что это не выдает ошибок.


да спасибо - разобрался -заработало - там у меня выше были они инициированы не так как надо.... )

я не знал когда как с ними работать - накрутил ерунды там выше в участке инициализации внешних переменных...

убрал лишнее и все ок:


 
У объектов есть свойство скрыть в списке объектов. В справке в примере любого (вроде) объекта есть.

Кажется речь о 

OBJPROP_HIDDEN

Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов".

 
В MQL4 есть запрос данных с внешнего индикатора типа:

double VolMT    =  iCustom(NULL, 1440, "SWT", 15, 0) ;

Это не массив данных. Это вызов одного единственного отсчета с последнего бара графика. Предыдущие не нужны, их не нужно ни хранить, ни запоминать в каких-либо массивах. И они нигде не используются.
Единственный нюанс - это используется в мультифреймовом индикаторе  и этот параметр под разными именами берется одновременно с семи т/ф: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1, W1...

В МТ4 эта задача решалась на раз-два приведенным запросом.
Как это реализовать в МТ5 ума не приложу. 
Что можете посоветовать?
 
Покажите код МТ4
 
В MQL5 надо создать семь хендлов индикатора и семь массивов для CopyBuffer()

Пусть будет массив с одним значением ind_M1[1], ind_M15[1], но без массива никак.

 
В MQL5 надо создать семь хендлов индикатора и семь массивов для CopyBuffer()
Семь хендлов согласен, а семь массивов нет необходимости.
