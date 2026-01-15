Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2605
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, пожалста.
Из учебника 2.7.1 Составные инструкции (блоки кода)
Как выглядят полукруглые скобки и с верхним индексом opt ?
Это я всё читал. Почему в компиляторе при создании переменной через set в ontick выдает ошибки.
Ты что-то не то делаешь. Попробуй отдельно в новом файле. Специально проверил что это не выдает ошибок.
учусь пользоваться - выдает ошибки
Обратите внимание
Подскажите, пожалста.
Из учебника 2.7.1 Составные инструкции (блоки кода)
Как выглядят полукруглые скобки и с верхним индексом opt ?
В веб версии это здесь Составные инструкции (блоки кода)
Ты что-то не то делаешь. Попробуй отдельно в новом файле. Специально проверил что это не выдает ошибок.
Обратите внимание
да спасибо - разобрался -заработало - там у меня выше были они инициированы не так как надо.... )
я не знал когда как с ними работать - накрутил ерунды там выше в участке инициализации внешних переменных...
убрал лишнее и все ок:
У объектов есть свойство скрыть в списке объектов. В справке в примере любого (вроде) объекта есть.
Спасибо!
Кажется речь о
OBJPROP_HIDDEN
Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов".
В МТ4 эта задача решалась на раз-два приведенным запросом.
Как это реализовать в МТ5 ума не приложу.
Что можете посоветовать?
В МТ4 эта задача решалась на раз-два приведенным запросом.
Как это реализовать в МТ5 ума не приложу.
Что можете посоветовать?
В МТ4 эта задача решалась на раз-два приведенным запросом.
Как это реализовать в МТ5 ума не приложу.
Что можете посоветовать?
В MQL5 надо создать семь хендлов индикатора и семь массивов для CopyBuffer()
Пусть будет массив с одним значением ind_M1[1], ind_M15[1], но без массива никак.
В MQL5 надо создать семь хендлов индикатора и семь массивов для CopyBuffer()