Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2440
Записан в свойствах минутного бара, как и объём.
И где их, свойства минутного бара, посмотреть?
Спасибо!
Посмотрите функцию CopySpread();
Коллеги! Всем ок пятницы и выходных!!! Прошу кто с индикаторами на "ТЫ" МТ5 - не могли бы код глянуть - все написал по классике (стандартной трактовке - академически по учебнику) :-)
интересует прежде всего обыгрывание этой темы (академически...):
т.е. все ли правильно именно как индикатор (индикатор!) (я об оптимальности кода чтобы не тормозил).
На формулы можно внимания не обращать - они правильные.
Задача индикатора отображение разности значений котировок двух символов по цене открытия. Из первого символа цены откр бара отнимается значение цены откр второго символа этого же бара по его номеру...
Тут просто много разных индикаторов и все они отображают по разному.... :-) написал свой...
естественно все под мою ответственность - просто можете посмотреть и предоставьте тут кому не сложно и есть время - обратную связь. Спасибо.
Посмотрите функцию CopySpread();
Меня интересует маржа, а не спред. (См. мой первичный пост)
Инфа из интернета:
Спред на бирже — это разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива.
Маржа в трейдинге – это залоговые средства, который трейдер должен внести на свой счет, чтобы покрыть часть риска, которую трейдер создает для брокера
Маржа, которую требует ваш брокер Forex, будет определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать на своем торговом счете. Поэтому торговлю с кредитным плечом иногда называют «маржинальной торговлей».
Спасибо!
пункт номер РАЗ: короткий код лучше вставлять непосредственно в сообщение. Web-деятели не осилили "посмотреть приаттаченный файл без загрузки", а не все кто готов помочь или высказаться жаждет скачивать файл и запускать MetaEditor
2. не раскрыто ветвление, "что-же делать если подходящего бара нет". Просто есть вариант что тот просто не подкачался ещё и стоит вернуть prev_calculated
3. в OnInit надо убедится что Symbol2 есть в обзоре рынка или его добавить, плюс там-же и при первом OnCalculate нужны танцы с бубном чтобы принудить терминал начать скачивать бары другого инструмента. Например запросить iBarShift(Symbol2,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,iBars(_Symbol,PERIOD_CURRENT)-1)); Или соответсвующий CopyTime. Есть подозрение что от билда к билду бубны разные нужны
4. Использовать специальную форму OnCalculate тут не оправданно, ты-же никак не используешь price[]
Направление не верное в цикле и в функциях. У вас получается расчёт с переду назад.
В таком цикле вы заканчиваете перебор на rates_total-1 баре, а в функциях iOpen(), iBarShift(), направление другое и самый крайний(правый) бар имеет индекс ноль.
Вам нудно что то типа так
Ну и без проверки деления на ноль, совсем плохо.
Ещё желательно добавить в OnInit() проверку символов
Спасибо!
Я ответил на ваш вопрос в контексте моей цитаты. Иное меня не интересует. Вы мне что деньги платите с таким тоном со мной говорить?
спс большое- внесу правки....
Вот так что то показывает.
пункт номер РАЗ: короткий код лучше вставлять непосредственно в сообщение. Web-деятели не осилили "посмотреть приаттаченный файл без загрузки", а не все кто готов помочь или высказаться жаждет скачивать файл и запускать MetaEditor
2. не раскрыто ветвление, "что-же делать если подходящего бара нет". Просто есть вариант что тот просто не подкачался ещё и стоит вернуть prev_calculated
3. в OnInit надо убедится что Symbol2 есть в обзоре рынка или его добавить, плюс там-же и при первом OnCalculate нужны танцы с бубном чтобы принудить терминал начать скачивать бары другого инструмента. Например запросить iBarShift(Symbol2,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,iBars(_Symbol,PERIOD_CURRENT)-1)); Или соответсвующий CopyTime. Есть подозрение что от билда к билду бубны разные нужны
4. Использовать специальную форму OnCalculate тут не оправданно, ты-же никак не используешь price[]
спс! А то я смотрю там возможно без подкачки истории показатели индикатора одни и теже....
буду вносить правки...
и по коду думал длинный - поэтому в файле сделал...
буду на экран.
" Web-деятели не осилили "посмотреть приаттаченный файл без загрузки" " - улыбнуло... в общем читаю доку....