Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2445
Проверил
Причём тут перебор, его направление
Тест
Конечно не то. Вопрос был в том, что если два hight подряд имеют одинаковое значение, какой индекс вернёт функция…
Первый который попал
А в каком направлении идет счет?
Vitaly Muzichenko, 2024.09.22 19:40
Всем привет, нужна помощь по написанию советника. У меня есть индикатор, у которого необходимо скопировать значение из его буффера(там только 1 значение) за предыдущую и сравнить его с ценой закрытия за предыдущую свечу. Когда значение буффера за предыдущую свечу больше, чем цена закрытия, тогда мы открываем шорт позицию и ждем встречную(когда значение индикатора менее, чем цена закрытия). Точно так же нужно сделать для лонг позиции, когда значение индикатора меньше, чем цена закрытия, то открываем лонг и ждем встречную. Я новичок, у меня не получилось это написать. Вот то, что смог сделать: