Проверил


void OnStart()
{
  int h=iHighest(_Symbol,0,MODE_HIGH,17,0);
  int l=iLowest(_Symbol,0,MODE_LOW,17,0);
  Print(h,"=",l);
}
 
Artyom Trishkin #:

Причём тут перебор, его направление

Направление перебора определяет какое значение будет последним, которое и выдает iHighest и ArrayMaximum
 

Видать и Я не то проверил :(

Тест

void OnStart()
{
  int m[10]={3,1,4,7,1,8,4,8,5,3};// индексация с 0
  int h=ArrayMaximum(m);
  int l=ArrayMinimum(m);
  Print(h,"=",l);
}

 
Вывод такой: какой индекс был первым, тот и попадёт.
 
Vitaly Muzichenko #:

Видать и Я не то проверил :(

Тест

Конечно не то. Вопрос был в том, что если два hight подряд имеют одинаковое значение, какой индекс вернёт функция…

 
Alexey Viktorov #:

Конечно не то. Вопрос был в том, что если два hight подряд имеют одинаковое значение, какой индекс вернёт функция…

Первый который попал

 
Vitaly Muzichenko #:

Первый который попал

А в каком направлении идет счет?

 
Andrei Sokolov #:

А в каком направлении идет счет?

Как видим, в порядке возрастания с нулевого индекса
 
Всем привет, нужна помощь по написанию советника. У меня есть индикатор, у которого необходимо скопировать значение из его буффера(там только 1 значение) за предыдущую и сравнить его с ценой закрытия за предыдущую свечу. Когда значение буффера за предыдущую свечу больше, чем цена закрытия, тогда мы открываем шорт позицию и ждем встречную(когда значение индикатора менее, чем цена закрытия). Точно так же нужно сделать для лонг позиции, когда значение индикатора меньше, чем цена закрытия, то открываем лонг и ждем встречную. Я новичок, у меня не получилось это написать. Вот то, что смог сделать:
 
Valera #:
Всем привет, нужна помощь по написанию советника. У меня есть индикатор, у которого необходимо скопировать значение из его буффера(там только 1 значение) за предыдущую и сравнить его с ценой закрытия за предыдущую свечу. Когда значение буффера за предыдущую свечу больше, чем цена закрытия, тогда мы открываем шорт позицию и ждем встречную(когда значение индикатора менее, чем цена закрытия). Точно так же нужно сделать для лонг позиции, когда значение индикатора меньше, чем цена закрытия, то открываем лонг и ждем встречную. Я новичок, у меня не получилось это написать. Вот то, что смог сделать:
Ну тут скорее не помощь,а само написание.Код конечно мощный,выкинь логику называется 
