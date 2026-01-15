Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2439

Alexey Viktorov #:
старом и слабом компе.

cпс - щас разбираюсь - похоже индик подвешивал...  проверю.... это мой индик походу подвешивал (хотя индик простой и написан оптимально) - проверяю... может еще подождать надо...

убрал его из шаблона tester. Вообще шаблон удалил.

на брокере МТ 5 пока ок


индик максимально оптимизирую - посмотрю....

тут сообщу...


после оптимизации запущу на демо тут и сообщу:


 

всем спасибо, кто навел на мысли своими постами (даже когда просто подсказки, ничинаешь шире мыслить...)

тестится и оптится все ок даже с двух терминалов включая демо от Метаквот!!!

Спс еще раз. название шаблона "tester@  удалил с МТ 5 демо c  тестирования и процесс пошел... правлю индик мультивалютный - он нужен чтобы отображался в ходе теста!!!!

Хотя и так он вроде на минималках мной написан... без тяжестей....


 
Здравствуйте подскажите пожалуйста как скомпилировать советник чтобы его нельзя было переименовать ?
 
Maksim Golovin #:
Добавить проверку имени
 
Подскажите, пожалуйста, а как МТ5 ведёт учёт спреда? Откуда он его берёт в режимах "по ценам открытия" или "все тики". 

В МТ4 вручную можно было указывать
 
Ivan Butko #:
Из моих наблюдений - зависит от брокера. Кто-то хранит максимальный, другие средний, а третьи хранят минимальный спред. Третий вариант самый поганенький.
 

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, где я могу посмотреть размер средств (маржа), блокирующихся под 1 лот каждого открытого актива.

Обобщенная маржа видна в терминале, но вот как её разделить? Сколько и за какой актив?

На скрине — обобщенная маржа в терминале

Спасибо!

Andrey Dik #:
Записан в свойствах минутного бара, как и объём.

 
Andrey Dik #:
Aleksey Vyazmikin #:

Благодарю

 
Aleksey Vyazmikin #:
И где их, свойства минутного бара, посмотреть?

Спасибо!

