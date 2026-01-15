Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2439
старом и слабом компе.
cпс - щас разбираюсь - похоже индик подвешивал... проверю.... это мой индик походу подвешивал (хотя индик простой и написан оптимально) - проверяю... может еще подождать надо...
убрал его из шаблона tester. Вообще шаблон удалил.
на брокере МТ 5 пока ок
индик максимально оптимизирую - посмотрю....
тут сообщу...
после оптимизации запущу на демо тут и сообщу:
всем спасибо, кто навел на мысли своими постами (даже когда просто подсказки, ничинаешь шире мыслить...)
тестится и оптится все ок даже с двух терминалов включая демо от Метаквот!!!
Спс еще раз. название шаблона "tester@ удалил с МТ 5 демо c тестирования и процесс пошел... правлю индик мультивалютный - он нужен чтобы отображался в ходе теста!!!!
Хотя и так он вроде на минималках мной написан... без тяжестей....
Здравствуйте подскажите пожалуйста как скомпилировать советник чтобы его нельзя было переименовать ?
В МТ4 вручную можно было указывать
Подскажите, пожалуйста, а как МТ5 ведёт учёт спреда? Откуда он его берёт в режимах "по ценам открытия" или "все тики".
В МТ4 вручную можно было указывать
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где я могу посмотреть размер средств (маржа), блокирующихся под 1 лот каждого открытого актива.
Обобщенная маржа видна в терминале, но вот как её разделить? Сколько и за какой актив?
На скрине — обобщенная маржа в терминале
Спасибо!
Из моих наблюдений - зависит от брокера. Кто-то хранит максимальный, другие средний, а третьи хранят минимальный спред. Третий вариант самый поганенький.
Записан в свойствах минутного бара, как и объём.
Благодарю
И где их, свойства минутного бара, посмотреть?
Спасибо!