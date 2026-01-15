Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы, когда писали эту строку в Вашем коде
понимали о чём её пишете?
Нет, не понимал. Взял чужую функцию. Слишком много изменений в МТ5. Для НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО программиста. Слишком много. Чтобы разобраться во всех хитросплетениях... Спасибо!
Нет, не понимал. Взял чужую функцию. Слишком много изменений в МТ5. Для НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО программиста. Слишком много. Чтобы разобраться во всех хитросплетениях... Спасибо!
Ставите курсор на функцию CopyBuffer() в редакторе кода и нажимаете F1. Открывается справка по языку и конкретно по функции. И там всё разжёвано, и даже с примерами.
А есть ещё и онлайн-справка, где спокойно можно почитать на досуге вообще всё и обо всём. На заре знакомства с MQL5 я так и делал - открывал справку и читал всё подряд.
Запомнить всё, конечно, не получится, но и не нужно - справка всегда под рукой.
Приветствую!
Есть код мт4
Применяем <MovingAverages.mqh>
--
Жёлтым выделено то, что никогда не выполниться.
Что Я делаю не так?
Приветствую!
Есть код мт4
Применяем <MovingAverages.mqh>
--
Жёлтым выделено то, что никогда не выполниться.
Что Я делаю не так?
самое простое, это поработать с условиями в скрипте, найти где там затуп
Это стандартная функция в библиотеке в поставке с терминалом
Это стандартная функция в библиотеке в поставке с терминалом
Это МТ5 поэтому:Направление индексации в массивах и таймсериях
"Все массивы и индикаторные буферы по умолчанию имеют направление индексации слева направо. Индекс первого элемента всегда равен нулю. Таким образом, самый первый элемент массива или индикаторного буфера с индексом 0 по умолчанию находится на крайней левой позиции, последний элемент находится на крайней правой позиции."
Если хотите отправить первый бар то отправлять надо rates_total-2
Это стандартная функция в библиотеке в поставке с терминалом
В стандартной иначе:
В стандартной иначе:
Это с мт4 код?
Это с мт4 код?
нет конечно