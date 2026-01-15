Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2438
Я дал для сравнения записи в документации mql4 и mql5.
И обратите внимание: Получив маржу на 1 лот вам надо будет вычислять для объёма позиции. А если вы воспользуетесь OrderCheck() то в структуре будет маржа уже на нужный объём. Плюс ко всему сразу будет ответ, хватит шалушек или нет.
тесте не отвечает даже при тесте роботов вшитых... помогите настроить или исправить... не могу тестить.... терминал демо от Метаквотес
постоянно не отвечает...
помогите настроить тестер стратегий... спс
и опять после запуска - тестер не отвечает и кнопка СТАРТ зеленая...
агенты заняты:
терминал перезагружал - не помогает....
в итоге агенты свободны - тестер висит...
Если пустой советник работает, значит дело в коде. Если нет, то в терминале, что вряд ли.
спс - это экксп с предустановленных - комп перезагрузил - проблема сохраняется...
постоянные обновления ...
все тоже самое - агент закончил работу - кнопка старт зеленая
робот предустановленный
специально взял
по сути тестер не запускается....
я сначала запускал своего робота написанного впервые тут на МТ 5, тестер в ожидании обновления.
Потом решил исключить зависание тестера из за моего робота - что робот его вешает... запустил вшитые умолчательно в терминал роботы на тест - в итоге тоже не запускает....
не работает тестер с предустановленным роботом, я специально исключил ошибку свою - в роботе моем.
Терминал - вряд ли... может кто знает как настроить или перезапустить надо терминал... перезапускал - не помогает....
кнопка старт при ээтом горит зеленым
с терминала брокера - вшитый робот тестится... :-) !!!! что уже радует....
тестер тестит в терминале от брокера
не работает тестер с предустановленным роботом,
короче кому если надо - демо терминал обновил тут - тестер не пашет. С терминалом от брокера МТ 5 работает ок.
Не тестит на местном терминале даже предустановленных роботов (типа штатных).
От брокера МТ 5 - тестит.
спс за отклик и варианты решений проблемы...
удалось (причем сразу) запустить тест и вшитого робота и своего с терминала МТ5 брокера.
Местный демо счет на терминале МТ 5 - не запускал тест.
Всё прекрасно работает. Даже на моём очень старом и слабом компе.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4410: улучшения в работе
Renat Fatkhullin, 2024.09.01 15:17
Вы случайно не подкладывали на компьютер со старыми процессорами одноименные exe файлы, скачанные на компьютере с более современными процессорами с AVX или AVX2 набором команд?
Скачивать программы надо с того же компьютера, где будет запускаться программа. Инсталлятор сам выбирает одну из трех версий программ, собранную под x64, AVX или AVX2 архитектуры.
LiveUpdate тоже умеет скачивать пакеты программ под нужную архитектуру.