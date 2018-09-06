Реальное кредитное плечо символа
Очень странно, что никто не поднимает вопрос реального кредитного плеча символа. Ведь именно с помощью него должны определяться объем открытия ордера.
Возникает вопрос: как все торговые программы открывают ордер, если не знают реальное плечо символа, особенно когда есть открытые позиции.
В тех случаях, когда реальное плечо не совпадает с общим плечом торгового счета, то объем(лот) открытия ордера будет подсчитан неправильно. Также «в слепую» нужно определить лот, при ручной торговле, чтобы соблюдать ММ.
И поэтому предлагаю внести следующие изменения:
1. В "Обзоре Рынка" МТ5, показать реальное плечо символа, как это делается для спреда.
2. Реальное плечо символа отображать также на графике.
3. На верхней части МТ5, там, где указан номер счета, в скобках показать размер кредитного плеча торгового счета.
4. В MQL5 добавить функцию, которая возвращает значение реального плеча символа.
P.S. Не надо путать кредитное плечо торгового счета и реальное плечо символа.
Конечно поднимали, и в СД писал давным-давно, когда писал вот этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/17205. Даже не помню, вроде не было ответа. А теперь и писать некуда, только на форум.
- www.mql5.com
Конечно поднимали, и в СД писал давным-давно, когда писал вот этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/17205. Даже не помню, вроде не было ответа. А теперь и писать некуда, только на форум.
Надеюсь все понимают, что реальное плечо символа, это самый важный компонент торговли.
Надеюсь все понимают, что реальное плечо символа, это самый важный компонент торговли.
Нет. Я не понимаю. Какая разница, какое там плечо, если я все равно использую очень небольшую его часть ?
Очень странно, что никто не поднимает вопрос реального кредитного плеча символа. Ведь именно с помощью него должны определяться объем открытия ордера.
о чем идет речь? мне почему то кажется, что то что Вы называете "реального кредитного плеча символа" это стоимость тика на инструменте?
пример покажите реального кредитного плеча символа
о чем идет речь? мне почему то кажется, что то что Вы называете "реального кредитного плеча символа" это стоимость тика на инструменте?
пример покажите реального кредитного плеча символа
понятно о чем идет речь, но по сути проблемы то нет - Вы показали малоликвидные инструменты, обычно в соглашении при открытии счета указывается на такое ограничение. Если есть необходимость использовать все допустимое кредитное плече, то никто не запрещает торговать основными валютами против доллара, сейчас не знаю, но раньше даже спреды были одинаковые, я об:
покупка (EURNZD) = BUY (EURUSD) + SELL(NZDUSD)
спред (EURNZD) = спред (EURUSD) + спред (NZDUSD)
Надеюсь все понимают, что реальное плечо символа, это самый важный компонент торговли.
Нет не понимаем и не поймем. Нам это и не нужно. Не используйте мартышку и усреднялку и не завышайте лот, тогда все будет ок. И не придется чесать репу и создавать бесчисленные ветки о реальных...
Нет не понимаем и не поймем. Нам это и не нужно. Не используйте мартышку и усреднялку и не завышайте лот, тогда все будет ок. И не придется чесать репу и создавать бесчисленные ветки о реальных...
А где вы видели бесчисленные ветки ?
Супер трейдер появился и начал учить как надо торговать и как нет.
P.S. Продаете 59 продуктов, и не имеете ни одного сигнала, чтобы показать как торгуют ваши шедевры.
Супер трейдер появился и начал учить как надо торговать и как нет.
P.S. Продаете 59 продуктов, и не имеете ни одного сигнала, чтобы показать как торгуют ваши шедевры.
Не переживайте. Все образуется.
Ну и за рекламу спасибо. Лайк.
А где вы видели бесчисленные ветки ?
Привести ссылки, или вы сами вспомните?
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Очень странно, что никто не поднимает вопрос реального кредитного плеча символа. Ведь именно с помощью него должны определяться объем открытия ордера.
Возникает вопрос: как все торговые программы открывают ордер, если не знают реальное плечо символа, особенно когда есть открытые позиции.
В тех случаях, когда реальное плечо не совпадает с общим плечом торгового счета, то объем(лот) открытия ордера будет подсчитан неправильно. Также «в слепую» нужно определить лот, при ручной торговле, чтобы соблюдать ММ.
И поэтому предлагаю внести следующие изменения:
1. В "Обзоре Рынка" МТ5, показать реальное плечо символа, как это делается для спреда.
2. Реальное плечо символа отображать также на графике.
3. На верхней части МТ5, там, где указан номер счета, в скобках показать размер кредитного плеча торгового счета.
4. В MQL5 добавить функцию, которая возвращает значение реального плеча символа.
P.S. Не надо путать кредитное плечо торгового счета и реальное плечо символа.