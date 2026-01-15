Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2444

Я, конешн, могу написать по находящее два максимума, прогнать и найти такое (если оно вообще найдется). Но отвечать об этом нет смысла, я это и сам знаю.

Отвечу почему я спросил а не стал выяснять сам, раз такого требует ситуация - у меня ограничен временной ресурс, по этому решил поинтересоваться, может кто знает.

Андрей, вот посчитайте сколько времени вы ждёте ответ. Я этого с точностью не знаю и если-бы встал такой вопрос, то просто посчитал. Что и вам посоветовал. Это гораздо быстрей.

По логике должен быть ближайший индекс. Ведь функция находит большее значение, а не больше или равно… Если нет желания или возможности потратить время на ручной пересчёт, то можно руководствоваться этой логикой.

 
Раз этого снова требует ситуация, то отвечу: я не знаю где на графике есть такая ситуация, по этому понадобится время для написания ПО для ее поиска, время для самого поиска (и не факт что найдется), и самой проверки. А пока я жду ответа я занят другими делами.

Отдельная благодарность за то что вы смогли понять вопрос в виде "как есть"  и дать на него  ответ.

 
Проверил на ArrayMaximum, результат меняется в зависимости от направления перебора.

   for(i=0; i<10; i++) - выдает 10

   for(i=9; i>=0; i--) - выдает 0

возвращает последний максимум
 
Вообще не понятно. Вопрос же был про iHighest() какой индекс выдаст если попадутся два одинаковых High. Причём тут перебор, его направление и ArrayMaximum?

 
Здесь выдаст хай с индексом 7 или 8 ?

И лоу 11, 12 или 13 ?

iHighest/iLowest считаем на 16 баров в историю


 
Здесь выдаст хай с индексом 7 или 8 ?

И лоу 11, 12 или 13 ?

iHighest считаем на 16 баров в историю


А почему скрываете инструмент и ТФ??? Ведь проверить желание не только у меня.

 
А почему скрываете инструмент и ТФ??? Ведь проверить желание не только у меня.

на разных ДЦ - разные свечи, символ не поможет :)

P.S. Такие моменты часто на М1
 
на разных ДЦ - разные свечи, символ не поможет :)

Потому и надо показывать для тестов только один единый для всех сервер. И он тут есть, естественно)

Не, ну можно, конечно запилить скрипт для поиска одинаковых хай и лоу, а потом сразу и проверять на найденных. Но на то нужно время свободное.

 
на разных ДЦ - разные свечи, символ не поможет :)

P.S. Такие моменты часто на М1

Я тоже думаю что часто. Но ведь Андрей не хочет тратить время на поиск таких участков котировок. Вот и помог бы…

А мне, так и не очень-то и надо. Когда будет надо я проверю. А если проверю сейчас, то к тому времени, когда будет надо, всё равно забуду и проверю снова…

 
Но ведь Андрей не хочет тратить время на поиск таких участков котировок. Вот и помог бы…

Не токсичничай, пожалста.

