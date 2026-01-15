Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2437
коллеги не могли бы сообщить в МТ 5 аналог МТ 4 по ф-иям запросам:
спасибо
Чем она не устраивает? Да и рядом другие описаны.
И SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE точно так же можно запросить.
этот не могу найтиMARGIN_INIT?
спс
MODE_MARGINREQUIRED
32
Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
double
И очень полезно использовать функцию OrderCheck()
спс буду пользоваться - не заметил
Это из mql4.
Пользуйтесь наздоровье :))
мне надо МТ5 :-) я уже щас вижу...
МТ 5 н е нашел.... :-)
еще думаю где там "32" - потом вспомнил что это изз МТ 4
Я дал для сравнения записи в документации mql4 и mql5.
И обратите внимание: Получив маржу на 1 лот вам надо будет вычислять для объёма позиции. А если вы воспользуетесь OrderCheck() то в структуре будет маржа уже на нужный объём. Плюс ко всему сразу будет ответ, хватит шалушек или нет.