коллеги не могли бы сообщить в МТ 5 аналог МТ 4 по ф-иям запросам: 

double One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим. 1 лота
MarketInfo(Symbol1,MODE_TICKVALUE)
MarketInfo(Symbol1,MODE_TICKSIZE)

---------------
пока нашел такую только - она же подходит?
SymbolInfoDouble(Symbol1,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)

спасибо

 
Roman Shiredchenko #:

коллеги не могли бы сообщить в МТ 5 аналог МТ 4 по ф-иям запросам:

спасибо

Чем она не устраивает? Да и рядом другие описаны.

 
Roman Shiredchenko #:

коллеги не могли бы сообщить в МТ 5 аналог МТ 4 по ф-иям запросам:

спасибо

И SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE точно так же можно запросить.

 
Alexey Viktorov #:

Чем она не устраивает? Да и рядом другие описаны.

этот не могу найти

double One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим. 1 лота
MARGIN_INIT? 
 
JRandomTrader #:

И SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE точно так же можно запросить.

спс

 
Roman Shiredchenko #:

этот не могу найти

MARGIN_INIT? 

MODE_MARGINREQUIRED

32

Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку


SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.

 

Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().

double


И очень полезно использовать функцию OrderCheck()

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Код ответа
   double       balance;             // Баланс после совершения сделки
   double       equity;              // Эквити после совершения сделки
   double       profit;              // Плавающая прибыль
   double       margin;              // Маржевые требования
   double       margin_free;         // Свободная маржа
   double       margin_level;        // Уровень маржи
   string       comment;             // Комментарий к коду ответа (описание ошибки)
  };
Alexey Viktorov #:
MODE_MARGINREQUIRED

спс буду пользоваться  - не заметил

MODE_MARGINREQUIRED

 
Roman Shiredchenko #:

спс буду пользоваться  - не заметил

MODE_MARGINREQUIRED

Это из mql4.

Пользуйтесь наздоровье :))

 
Alexey Viktorov #:

Это из mql4.

Пользуйтесь наздоровье :))

мне надо МТ5 :-)  я уже щас вижу...

МТ 5 н е  нашел.... :-) 

еще думаю где там "32" - потом вспомнил что это изз МТ 4 


 
Roman Shiredchenko #:

мне надо МТ5 :-)  я уже щас вижу...

МТ 5 н е  нашел.... :-) 

еще думаю где там "32" - потом вспомнил что это изз МТ 4 


Я дал для сравнения записи в документации mql4 и mql5. 

И обратите внимание: Получив маржу на 1 лот вам надо будет вычислять для объёма позиции. А если вы воспользуетесь  OrderCheck() то в структуре будет маржа уже на нужный объём. Плюс ко всему сразу будет ответ, хватит шалушек или нет.

Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
  • www.mql5.com
Функция OrderCheck() проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции . Результаты проверки помещаются в поля структуры...
