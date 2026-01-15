Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2342

Murat Kudaev #:

Всем привет!

Вопрос следующий. В процессе создания робота. как получить API документацию и есть ли она? 

торгую на MT4

В меню сайта заглянуть достаточно просто:


и нажать на пункт меню "Документация"

А чтобы поглядеть документацию по MQL4, можно в поискавой строке написать "mql4.com", попасть на нужный сайт и выбрать показ документации.

Здравствуйте, у меня вопрос: Собирает ли терминал МТ4, МТ5 данные о торговых операциях на счету и предоставляет ли доступ к ним Брокерам, которые подключались к платформе МТ4/МТ5? Есть ли какой-то обмен информацией с привязкой к аккаунту mql/железу?
 
Dmitriy Kononov #:
Здравствуйте, у меня вопрос: Собирает ли терминал МТ4, МТ5 данные о торговых операциях на счету и предоставляет ли доступ к ним Брокерам, которые подключались к платформе МТ4/МТ5? Есть ли какой-то обмен информацией с привязкой к аккаунту mql/железу?

Ну, по логике вещей, любая торговая операция, отосланная из терминала на сервер брокера, брокеру видна. Достаточно запустить на сервере скрипт, который собирает статистику. И да, брокеры такую статистику собирают (если им это нужно). В подтверждение могу скинуть ссылку на лекцию одного из ДЦ, в которой лектор явно говорит, мол, наш ДЦ проанализировал работу успешных трейдеров за энн лет и пришёл к выводу...

В силу того, то брокер без участия терминала трейдера видит все его сделки и имеет к ним доступ, у разработчиков терминала МТ4/МТ5 нет необходимости совать в терминал код, который будет заниматься сбором статистики. Им достаточно того, что трейдер может сделать это сам, купив/изготовив соответствующий код. Лишнюю работу делать ни кто не заинтересован.

P.S.

И вот ещё что. Не брокер подключается к платформе МТ4/МТ5, а трейдер через посредство платформы подключается к серверу брокера.

 
Vitaly Murlenko #:
В подтверждение могу скинуть ссылку на лекцию одного из ДЦ

Пришлите пожалуйста ссылку, очень интересно.

 

Скрипт после запуска - сразу открыл позиции - без предварительного окна настроек... Как окно сделать чтобы было для настройки  знач внешних   переменных?

это в МТ 4. Неужели сейчас  в скриптах его упразднили? И все настройки через код... ??? :-) 

extern string Symbol1 = "EURUSD";     // Название инструмента 1
extern string Symbol2 = "GBPUSD";     // Название инструмента 2

extern string отк = " значения лот  ";
extern double       Lots_Symbol1  =0.01;    
extern double       Lots_Symbol2  =0.01;      

вот -  он сразу исполняет:

а мне надо чтобы было окно настроек по типу как в роботе (другом) образец:


 
Roman Shiredchenko #:

Скрипт после запуска - сразу открыл позиции - без предварительного окна настроек... Как окно сделать чтобы было для настройки  знач внешних   переменных?

#property script_show_confirm
#property script_show_inputs
script_show_confirm
 Выводить окно подтверждения перед запуском скрипта
script_show_inputs
 Выводить окно со свойствами перед запуском скрипта и запретить вывод окна подтверждения
 
Artyom Trishkin #:
А. Да. Спс. Вы написали - я сразу вспомнил. ;-)
 
grezky #:

Пришлите пожалуйста ссылку, очень интересно.

Смотрите, вот плейлист видео, выложенного на ютубе. Лектор, который его ведёт, в очередном своём видео рассказывает о Ratio и правильной установке стоплосса. в этом видео он показывает массу точек на координатной сетке, выполненную в МатЛабе. Эти точки - он сам так говорит - это 1 из параметров сделок успешных трейдеров их диллингового центра. Вам нужно войти в плейлист и отыскать это видео. Скорее всего оно в лекции о управлении капиталом, или в лекции о матожидании.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWnGUo6QBsmQPIYjnATxeQwZKONdtgSsm

 
Модератор, Вы часто бываете в этой ветке. Посмотрите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/forum/457132/page3#comment_51864568
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1400: улучшена система безопасности в Маркете
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1400: улучшена система безопасности в Маркете
  • 2024.01.02
  • www.mql5.com
В пятницу 10 ноября 2023 года будет выпущена обновленная версия MetaTrader 4. Terminal: Улучшена система безопасности в Маркете...
 
Vitaly Murlenko #:
Модератор, Вы часто бываете в этой ветке. Посмотрите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/forum/457132/page3#comment_51864568

Если вопрос ко мне, то я тоже не в курсе, и (может быть) тоже хотел бы знать (но не хочу из-за неиспользования).

В общем, я не могу тут подсказать, так как наверняка ничего нового нет, раз нет анонса. Просто текущие исправления по баг-репортам, скорее всего. Терминал MetaTrader 4 давно уже не развивается. Осуществляется лишь его техническая поддержка с исправлением каких-то выявленных багов.

