Справку читал, не фига не понятно... было понятно бы не спрашивал.
что можно по этому понять?
total
[in] Количество элементов для вычисления. 0 означает все элементы массива.
ma_period
[in] Период усреднения для вычисления индикатора.чем отличаются эти два параметра?? про период понятно, а вот про total нет - для меня это похоже на, то сколько элементов из масива будет загружаться в функцию, но однозначно это не понятно.
Надеюсь помог
у меня период 10
если я поставлю переменную total = 5, что будет????
не очень...
а если -1 ?
https://www.anekdot.ru/id/-1111819006/
вообще-то вызывая функцию, вы по мере возможности, должны передавать допустимые значения параметров
Как Вы хотите усреднить 10 элементов массива, если позволяете взять для вычисление только 5.
что вы из меня дурака делаете? знаете ответьте пжл, нет не нужно воду лить...
несущий тип и домен разные разницы :-)
период не может быть отрицательным, "среднее из 5" для 3-х элементов double это NaN
продолжим спорить ?
хорошо переменная total=15, на что влияет??? скорость выполнения???
что вы из меня дурака делаете? знаете ответьте пжл, нет не нужно воду лить...
Я пытался Вам логически объяснить, если Вы хотите усреднить 10 элементов, то Вам как минимум 10 необходимо.
Я не делаю из Вас дурака, не говорите глупости. Продолжать общение не вижу смысла.
Я пытался Вам логически объяснить, если Вы хотите усреднить 10 элементов, то Вам как минимум 10 необходимо.
я спрашиваю массив 100, период 10, переменная total не 0, а 15 (это же больше необходимого для расчетов10 элементов!?), на что это повлияет????! я что то не так спрашиваю?? где есть эта информация в справке?
если параметр внесли в описание функции - должнабыть причина для чего это сделали, я этого не понял и пытаюсь выяснить. меня тыкают носом а ответа нет...