Владимир Казаков #:

Справку читал, не фига не понятно... было понятно бы не спрашивал.

что можно по этому понять?

total

[in]  Количество элементов для вычисления. 0 означает все элементы массива.

ma_period

[in]  Период усреднения для вычисления индикатора.

чем отличаются эти два параметра?? про период понятно, а вот про total нет - для меня это похоже на, то сколько элементов из масива будет загружаться в функцию, но однозначно это не понятно.

Tretyakov Rostyslav #:

Надеюсь помог


не очень...
у меня период 10
если я поставлю переменную total = 5, что будет???? 
 
Владимир Казаков #:
не очень...
у меня период 10
если я поставлю переменную total = 5, что будет???? 

а если -1 ? 

вообще-то вызывая функцию, вы по мере возможности, должны передавать допустимые значения параметров

Владимир Казаков #:
не очень...
у меня период 10
если я поставлю переменную total = 5, что будет???? 
Как Вы хотите усреднить 10 элементов массива, если позволяете взять для вычисление только 5.
 

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int
смотри, даже -1 допустимый параметр...
Tretyakov Rostyslav #:
Как Вы хотите усреднить 10 элементов массива, если позволяете взять для вычисление только 5.
хорошо переменная total=15, на что влияет??? скорость выполнения???
что вы из меня дурака делаете? знаете ответьте пжл, нет не нужно воду лить...
 
Владимир Казаков #:

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int
смотри, даже -1 допустимый параметр...

несущий тип и домен разные разницы :-)

период не может быть отрицательным, "среднее из 5" для 3-х элементов double это NaN

продолжим спорить ?

 
Maxim Kuznetsov #:

несущий тип и домен разные разницы :-)

период не может быть отрицательным, "среднее из 5" для 3-х элементов double это NaN

продолжим спорить ?

мне не нужен спор, нужен простой ответ.
 
Владимир Казаков #:
хорошо переменная total=15, на что влияет??? скорость выполнения???
что вы из меня дурака делаете? знаете ответьте пжл, нет не нужно воду лить...

Я пытался Вам логически объяснить, если Вы хотите усреднить 10 элементов, то Вам как минимум 10 необходимо.

Я не делаю из Вас дурака, не говорите глупости. Продолжать общение не вижу смысла.

 
Tretyakov Rostyslav #:
Я пытался Вам логически объяснить, если Вы хотите усреднить 10 элементов, то Вам как минимум 10 необходимо.
я понял про необходимое количество элементов для расчета, с первого раза.

я спрашиваю массив 100, период 10, переменная total не 0, а 15 (это же больше необходимого для расчетов10 элементов!?), на что это повлияет????! я что то не так спрашиваю?? где есть эта информация в справке?
если параметр внесли в описание функции - должнабыть причина для чего это сделали, я этого не понял и пытаюсь выяснить. меня тыкают носом а ответа нет...
