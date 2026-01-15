Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2339
А зачем туда входить, если блок цикла пустой?
цикл не пустой. вопрос в том то и стоит что в тело цикла не пападаю при первой итерации, только после нажатия F10 попадаю в тело.
и значение i меняется на 0. а при тестировании кода в терминале идет задержка в 1-1.5 сек.
В генетике рандомный перебор параметров, и уже по результатам, где лучшие результаты идет более плотный перебор.
да спс. Там как то секторами - я читал тут обэтом - типа по ветвям... и уже потом наиболее ОК ветвь - досконально смотрится оптимизатором.
Там еще генетика на кастом варианте - не на критерии макс баланс - поэтому тоже - по комплексному критерию отбора - тоже как бы понятно почему не с макс балансом был проход на первом месте - видимо оптимальной по кастом критерию ( не оптимальный - но лучший).
Господа, очень важньій вопрос, которьій сводит с ума: разница между ассистентом и брокером в 30 пунктов.. КАК вьі решаете єту проблему?..
Vladimir Karputov, 2015.04.02 18:07Не нужно тут на заграничном языке писать. Здесь русская ветка форума.
вопрос бьіл адресован к АДЕКВАТНОЙ части форума..
у меня на компе 2 язьіка: украинский и английский.. я попьіталась бьіть максимально корректной..
Корректно задав вопрос, Вы не уточнили что имеете в виду под "ассистентом". И в чём разница в 30 пунктов у брокера и у этого ассистента? В каких данных? Как Вы их получаете, где выводите, и как выводите... И в чём, собственно, проблема? В разности? Между чем?
Ваш вопрос сильно "общий", и единственное, что Вам могли предложить, это задать его на понятном большинству здесь языке. Дело не в адекватности кого-либо, а в расплывчатости Вашего вопроса, и невозможности ответить на него правильно.
у меня на компе 2 язьіка: украинский и английский.. я попьіталась бьіть максимально корректной..
У Windows встановіть ще одну мову, наклейки на клавіатурі це не обмеження кількість мов введення.