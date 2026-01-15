Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2339

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

А зачем туда входить, если блок цикла пустой?

цикл не пустой. вопрос в том то и стоит что в тело цикла не пападаю при первой итерации, только после нажатия F10 попадаю в тело. 

и значение i меняется на 0. а при тестировании кода в терминале идет задержка в 1-1.5 сек.

 
Roman Shiredchenko #:
да. Я был удивлен - что я сам тут же чуть в шаге поправил значение индикатора рси и вышел на прибыль при тестере - почти в 2 раза большую - чем при оптимизации.
Недоумение - почему оптимизация не предложила мне этот вариант с прибылью такой большой и просадкой - да - брлтшей чем было при оптимизации - я сделал вывод что это из за  custom оптимизации по критерию при генетике. Вот если бы по балансу критерию - то возможно эти значения рси и такой проход был бы в списке рез ов  оптимизации.

В генетике рандомный перебор параметров, и уже по результатам, где лучшие результаты идет более плотный перебор.

 
Valeriy Yastremskiy #:
е лучшие результаты идет более плотный перебор.

да спс. Там как то секторами - я читал тут обэтом - типа по ветвям... и уже потом наиболее ОК ветвь - досконально смотрится оптимизатором.

Там еще генетика на кастом варианте - не на критерии макс баланс - поэтому тоже - по комплексному критерию отбора - тоже как бы понятно почему не с макс балансом был проход на первом месте - видимо оптимальной по кастом критерию ( не  оптимальный - но лучший).

 
 Господа, очень важньій вопрос, которьій сводит с ума: разница между ассистентом и брокером в 30 пунктов.. КАК вьі решаете єту проблему?..
 
flopsy #:
 Господа, очень важньій вопрос, которьій сводит с ума: разница между ассистентом и брокером в 30 пунктов.. КАК вьі решаете єту проблему?..
 
у меня на компе 2 язьіка: украинский и английский.. я попьіталась бьіть максимально корректной..
вопрос бьіл адресован к АДЕКВАТНОЙ части форума..
 
flopsy #:
 Господа, очень важньій вопрос, которьій сводит с ума: разница между ассистентом и брокером в 30 пунктов.. КАК вьі решаете єту проблему?..
Что такое "ассистент"?
 
flopsy #:
у меня на компе 2 язьіка: украинский и английский.. я попьіталась бьіть максимально корректной..
вопрос бьіл адресован к АДЕКВАТНОЙ части форума..

Корректно задав вопрос, Вы не уточнили что имеете в виду под "ассистентом". И в чём разница в 30 пунктов у брокера и у этого ассистента? В каких данных? Как Вы их получаете, где выводите, и как выводите... И в чём, собственно, проблема? В разности? Между чем?

Ваш вопрос сильно "общий", и единственное, что Вам могли предложить, это задать его на понятном большинству здесь языке. Дело не в адекватности кого-либо, а в расплывчатости Вашего вопроса, и невозможности ответить на него правильно.

 
flopsy #:
у меня на компе 2 язьіка: украинский и английский.. я попьіталась бьіть максимально корректной..
вопрос бьіл адресован к АДЕКВАТНОЙ части форума..

У Windows встановіть ще одну мову, наклейки на клавіатурі це не обмеження кількість мов введення.


 
Добрый день. Кто знает, Боты с mql5 не работают на серверах Zomro?
1...233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346...2693
Новый комментарий