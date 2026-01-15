Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2340
Сервера Zomro заблокированы для использования с сервисами MetaQuotes из-за многочисленных нарушений с той стороны.
Добавил OnCalculate(), но компилятор ее не видит:
Код для проверок/экспериментов ниже.
С чем может быть связана ошибка?
Возникла необходимость использовать функцию OnTimer(), а для нее компилятор требует наличия OnCalculate().
Спасибо! Повторил как в Вашем gif-е - лед тронулся, ошибка компиляции пропала.
OnCalculate() для OnTimer() не требуется.
Это то что я сейчас наблюдаю при отладке.
В документации пишут:
Функция OnCalculate() вызывается только в пользовательских индикаторах при необходимости произвести расчет значений индикатора по событию Calculate. Обычно это происходит при поступлении нового тика по символу..
Поскольку тики не приходят то OnCalculate() выполнился один раз и остановился.- - -
А в OnTimer() все бежит как следует (выставил обновление через 3 секунды).
Можно графические объекты рисовать на графике в самой функции OnTimer() ?
Пока для проверки рисую вертикальную линию и наблюдаю за ее перемещением на графике.
Перенес все из OnCalculate() в OnTimer() - работает!
Спасибо!
Перемещая вертикальную линию получаем значения индикатора.
OnCalculate() срабатывает от каждого тика.
OnTimer() нужен для выходных, когда тиков нет.
Спасибо!
Вечер добрый! Подскажите, почему в тестере на малых ТФ выходит за пределы массива. В он-лайн работает.