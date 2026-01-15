Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2344
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Alexey Viktorov, 2024.01.23 12:00
Профили не надо сохранять в каких-то файлах. Они сохраняются в папке терминал\MQL5\Profiles\Charts\папка с именем профиля и в ней по каждому графику свой файл со всеми настройками.
Вот примерно такая белиберда происходит при смене ТФ
Не вижу ничего в папках профиля
всю папку профиль перенести.
Почитайте о принципах создания мультисимвольных индикаторов.
Благодарю за ответ
Посмотрите такой вариант
Переключился с H1 на H4
Ничего не происходит
Вот только сейчас, после Вашего сообщения, нажал на графике "Обновить" и всё загрузилось, линии отрисовались сразу
Я думал эта кнопка ("Обновить") есть функция ChartRedraw(), но нет, принудительная перерисовка не помогает (даже если на каждом тике её выполнять).
Сделайте так
Ростислав, что за магия?
Всё заработало (у Вашего индикатора).
Попробую подобное сделать у себя
Это не магия, просто подгрузка большего количества баров
P.S. Попробуйте использовать CHART_VISIBLE_BARS