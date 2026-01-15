Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2344

Новый комментарий
 
Margarita I #:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Alexey Viktorov, 2024.01.23 12:00

Профили не надо сохранять в каких-то файлах. Они сохраняются в папке терминал\MQL5\Profiles\Charts\папка с именем профиля и в ней по каждому графику свой файл со всеми настройками.


  

 
Ivan Butko #:

Вот примерно такая белиберда происходит при смене ТФ

Посмотрите такой вариант
Файлы:
MTF_MCP_MA.mq5  9 kb
 
Margarita I #:
Не вижу ничего в папках профиля

всю папку профиль перенести.

 
Artyom Trishkin #:
Почитайте о принципах создания мультисимвольных индикаторов.

Благодарю за ответ

 
Tretyakov Rostyslav #:
Посмотрите такой вариант

Переключился с H1 на H4


 
Ivan Butko #:

Переключился с H1 на H4


Подождите подгрузку истории

 
Tretyakov Rostyslav #:

Подождите подгрузку истории

Ничего не происходит

Вот только сейчас, после Вашего сообщения, нажал на графике "Обновить" и всё загрузилось, линии отрисовались сразу

Я думал эта кнопка ("Обновить") есть функция ChartRedraw(), но нет, принудительная перерисовка не помогает (даже если на каждом тике её выполнять). 

 
Ivan Butko #:

Ничего не происходит

Вот только сейчас, после Вашего сообщения, нажал на графике "Обновить" и всё загрузилось, линии отрисовались сразу

Я думал эта кнопка ("Обновить") есть функция ChartRedraw(), но нет, принудительная перерисовка не помогает (даже если на каждом тике её выполнять). 

Сделайте так

   max=prd/_Period*PeriodMa*50;
 
Tretyakov Rostyslav #:

Сделайте так

Ростислав, что за магия?

Всё заработало (у Вашего индикатора). 

Попробую подобное сделать у себя

 
Ivan Butko #:

Ростислав, что за магия?

Всё заработало (у Вашего индикатора). 

Попробую подобное сделать у себя

Это не магия, просто подгрузка большего количества баров

P.S. Попробуйте использовать CHART_VISIBLE_BARS

1...233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351...2693
Новый комментарий