Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2346
День добрый.
Думаю, у Вас просто пока ещё слишком низкий рейтинг для верификации пользователя. Проявляйте активность на ресурсе для его увеличения.
Но можете попробовать написать в Сервисдеск. У Вас скорее всего в профиле ещё нет ссылки на него, поэтому перейдите по ссылке "Контакты и обращения" снизу страницы и выберите Создать заявку -- У меня другой вопрос -- Аккаунт -- Не получаю СМС, либо Задать вопрос
#include <Controls\Dialog.mqh>
Здравствуйте! Можно ли выглядывать на маркет эксперты используя библиотеку mqh? Если нет, то почему? Например библиотеку:
вкратце - нет
неанонимизуйтесь
Что за, простите бред? Выкладывать в маркет без авторизации вообще ничего нельзя. А если пользователь авторизован, то использование библиотек никак не запрещается.
Здравствуйте!
Можно выкладывать продукты, в исходном коде которых используются подключаемые библиотеки исходного кода из файлов *.mqh. Кто автор этих библиотек - вы, или MetaQuotes, или кто-то еще - неважно.
Нельзя выкладывать продукты, в которых используются динамически загружаемые библиотеки машинного кода из файлов *.dll.
Подскажите, пожалуйста, почему при копировании в буфер с разных индексов - копируется одно и то же число?
Этот код вызывает ошибку
Принт показывает, что останавливается на 31
2024.01.27 02:19:35.544 CP 2TF v2 (EURUSD,D1) array out of range in 'CP 2TF v2.mq5' (1267,57)
При инициализации указываю этот код
А стоит сделать статический и указать в качестве размера любое число, хоть 10000000, - работает без ошибки
Попробовал в 3-х терминалах МТ5 (Метаквотовский, ICМаркет и ФорексЧиф), у каждого такая штука.
Не указывайте в советнике
и входные параметры будут использоваться из индикатора, так будет меньше путаницы в вашем случае.
индикатор встаёт на место индикатора который наложил просто сверху
Это как раз похоже на перерисовку
Индикатор можете показать?
Почему динамический массив имеет ограничение на размер 31 ?????
У меня нет такой ошибки