Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2346

Ares Stallone #:
День добрый.
А вообще в алго много используете индикаторов?
Все индюки какие пробовал, они статистику набором портят)

Есть свой фильтр волатильности, но он не как индикатор, а как просто доппараметр!)

П.С. вопрос не совсем по теме- подскажите как с российским номером телефона здесь пройти аутентификацию? Не приходят смс и в телегу тоже. Спасибо!

Думаю, у Вас просто пока ещё слишком низкий рейтинг для верификации пользователя. Проявляйте активность на ресурсе для его увеличения.

Но можете попробовать написать в Сервисдеск. У Вас скорее всего в профиле ещё нет ссылки на него, поэтому перейдите по ссылке "Контакты и обращения" снизу страницы и выберите Создать заявку -- У меня другой вопрос -- Аккаунт -- Не получаю СМС, либо Задать вопрос

 
Здравствуйте! Можно ли выглядывать на маркет эксперты используя библиотеку mqh? Если нет, то почему? Например библиотеку: 
#include <Controls\Dialog.mqh>
 
Igor168 #:
Здравствуйте! Можно ли выглядывать на маркет эксперты используя библиотеку mqh? Если нет, то почему? Например библиотеку:

вкратце - нет 

неанонимизуйтесь

Maxim Kuznetsov #:

вкратце - нет 

неанонимизуйтесь

Что за, простите бред? Выкладывать в маркет без авторизации вообще ничего нельзя. А если пользователь авторизован, то использование библиотек никак не запрещается.

 
Igor168 #:
Здравствуйте! Можно ли выглядывать на маркет эксперты используя библиотеку mqh? Если нет, то почему? Например библиотеку:

Здравствуйте!

Можно выкладывать продукты, в исходном коде которых используются подключаемые библиотеки исходного кода из файлов *.mqh. Кто автор этих библиотек - вы, или MetaQuotes, или кто-то еще - неважно. 

Нельзя выкладывать продукты, в которых используются динамически загружаемые библиотеки машинного кода из файлов *.dll.

 
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 10    i+j 110      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF  v2 (USDCAD,W1) i 100      j 10    i+j 110      ma2 1.26599482964492
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 11    i+j 111      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 11    i+j 111      ma2 1.26599482964492
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 12    i+j 112      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 12    i+j 112      ma2 1.26599482964492
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 13    i+j 113      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 13    i+j 113      ma2 1.26599482964492
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 14    i+j 114      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 14    i+j 114      ma2 1.26599482964492
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 15    i+j 115      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 15    i+j 115      ma2 1.26599482964492
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 16    i+j 116      ma1 1.2662278573371102
2024.01.27 00:53:34.052 CP 2TF v2 (USDCAD,W1) i 100      j 16    i+j 116      ma2 1.26599482964492


Подскажите, пожалуйста, почему при копировании в буфер с разных индексов - копируется одно и то же число?

for (int j = 0; j < Period_calc && !IsStopped(); j++)
      {
        CopyBuffer(handle1, 0 , i + j, 1, ma1);      if (sym == "USDJPY" && i == 100)  {Print("i " + i +"      j " + j + "    i+j " + (i + j) + "      ma1 " + ma1[0]); }
        CopyBuffer(handle2, 0 , i + j, 1, ma2);      if (sym == "USDJPY" && i == 100)  {Print("i " + i +"      j " + j + "    i+j " + (i + j) + "      ma2 " + ma2[0]); }
      }
        


Да ещё и неверное, цены от какого-то другого хендла, хотя в функцию я подаю хендл USDJPY

MA1_USDJPY = iMA("USDJPY" + Suffix, PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);      MA_handles_check (MA1_USDJPY, "USDJPY"); 
MA2_USDJPY = iMA("USDJPY" + Suffix, PERIOD_CURRENT, 20, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);      MA_handles_check (MA2_USDJPY, "USDJPY"); 

...

...

Calc("USDJPY" + Suffix, tf, MA1_USDJPY, MA2_USDJPY, i);




 
Почему динамический массив имеет ограничение на размер 31 ?????

Этот код вызывает ошибку

double Calc(string sym, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int handle1, int handle2, int i)
  {
    CopyBuffer(handle1, 0 , i, Period_calc, ma1);
    CopyBuffer(handle2, 0 , i, Period_calc, ma2);
  
    for (int j = 0; j < Period_calc && !IsStopped(); j++)
      {
        Print(j); Print(ArraySize(ma1)); sizes[j] = ma1[j] - ma2[j]; 				// ЭТО СТРОЧКА (1267,57), жалуется на динамический массив ma1


      }
Принт показывает, что останавливается на 31

2024.01.27 02:19:35.544 CP 2TF v2 (EURUSD,D1) 31
2024.01.27 02:19:35.544 CP 2TF v2 (EURUSD,D1) array out of range in 'CP 2TF v2.mq5' (1267,57)

При инициализации указываю этот код

    ArraySetAsSeries(ma1, true);
    ArraySetAsSeries(ma2, true);
    
    ArrayResize(ma1, Period_calc);
    ArrayResize(ma2, Period_calc);



А стоит сделать статический и указать в качестве размера любое число, хоть 10000000, - работает без ошибки


UPD

Попробовал в 3-х терминалах МТ5 (Метаквотовский, ICМаркет и ФорексЧиф), у каждого такая штука. 
 
Volodymyr Zubov #:

Не указывайте в советнике 

и входные параметры будут использоваться из индикатора, так будет меньше путаницы в вашем случае.

Спасибо за ответ, но я и так настройки не писал индикатора, из цифр только, номер буфера и шифт. Индикатор без перерисовки, всю голову сломал, что я только не делал. Прикол ещё в том что когда тест заканчивается, в итоге индикаторы показывают разные значения, но если нажать на индикатор который в советнике и нажать сброс, то индикатор встаёт на место индикатора который наложил просто сверху, хотя значения настройки не меняются. 
 
Vlad Tatarkin #:
индикатор встаёт на место индикатора который наложил просто сверху

Это как раз похоже на перерисовку

Индикатор можете показать?

 
Ivan Butko #:
Почему динамический массив имеет ограничение на размер 31 ?????

Этот код вызывает ошибку

Принт показывает, что останавливается на 31

У меня нет такой ошибки


