Левая часть скриншота подрезана, не видно, где программа становлена, поэтому не понятно, произошел ли вход в тепло цикла.
при нажати один раз F11 в цикл не входит, после 500 кликов нажал F10 происходит вход в цикл
и только тогда значение i = 0
А зачем туда входить, если блок цикла пустой?
Он не пустой же
Это видно ниже картинки? Может и так. Вообще-то я не встреваю в обсуждения таких кодов, но раз уж так случилось, объясните мне пожалуйста зачем столько пустых строк сделано?
но раз уж так случилось, объясните мне пожалуйста зачем столько пустых строк сделано?
Пока текстом - потом могу с картинками приложить - в общем нахожусь в неком недоумении:
при оптимизации получил значения Прибыли и просадки: 230 000,00 и просадка: 57 000,00 - это была одна из верних строчек - 3 или 2.
Причем делал сортировку по прибыли - вверху самая большая... тоже около 250 000,00
Естественно на генетике - была включена - т.к. переборов вариантов типа много было - на МТ 4.
В итоге - только поменял период индикатора РСИ и уровни сработки его (в пределах шага) - ранее выставленные на оптимизирование по значениям...
И получилось в итоге в тесте Прибыль 557 000,00 и просадка 100 000,00. Причем ограничения оптимизации выставлены были только по балансу мин 200.
Все.
Как такое стало возможным в тесте - что я вручную выставил из предложенных диапазонов к оптимизации значений параметров - значения при которых Прибыль стала выше полученной по итогам оптимизации???
Возможно из - за параметра Custom?
вот опять запустил - генетика включена:
А в чем недоумение? Генетика это типа умный рандом. Одинаковых прогонов опттимизаций быть не может если правильный рандом. а плоскость по вышине или плотность в обьеме при рандоме это точно не худщий результат, так же как и не лучший.
В Тестере МТ4 в режиме Визуализации пытался наложить на график различные индикаторы из серии MTF (multi-time frame). Индикаторы MTF на графике допустим М5 могут изображать бары или осцилляторы более высокого таймфрейма, например Н1. В общем ничего не получилось, все рисуют прямую линию или что-то подобное, но не то что от них ожидают. Если не ошибаюсь в более древних версиях МТ4 это работало.
Может у кого-нибудь есть идеи как решить проблему?
Последний бар меня не интересует, заглядывать в будущее не предполагаю.
Необходимо на графике Тестера М5 или в отдельном окне/вкладке нарисовать бары с Н1 таймфрейма.
А в чем недоумение? Генетика это типа умный рандом. Одинаковых прогонов опттимизаций быть не может если правильный рандом. а плоскость по вышине или плотность в обьеме при рандоме это точно не худщий результат, так же как и не лучший.