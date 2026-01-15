Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2338

Sergey Gridnev #:
Левая часть скриншота подрезана, не видно, где программа становлена, поэтому не понятно, произошел ли вход в тепло цикла.
🤷‍♂️

при нажати один раз F11 в цикл не входит, после 500 кликов нажал F10 происходит вход в цикл

и только тогда значение i = 0

 
Sergey Li #:

при нажати один раз F11 в цикл не входит, после 500 кликов нажал F10 происходит вход в цикл

и только тогда значение i = 0

А зачем туда входить, если блок цикла пустой?

 
Alexey Viktorov #:

А зачем туда входить, если блок цикла пустой?

Он не пустой же
 
Sergey Gridnev #:
Он не пустой же

Это видно ниже картинки? Может и так. Вообще-то я не встреваю в обсуждения таких кодов, но раз уж так случилось, объясните мне пожалуйста зачем столько пустых строк сделано?

 
Alexey Viktorov #:
но раз уж так случилось, объясните мне пожалуйста зачем столько пустых строк сделано?
Понятия не имею.
 
Alexey Viktorov #:

Это видно ниже картинки? Может и так. Вообще-то я не встреваю в обсуждения таких кодов, но раз уж так случилось, объясните мне пожалуйста зачем столько пустых строк сделано?

Чтобы никто секретный код не увидел)
 

Пока текстом - потом могу с картинками приложить - в общем нахожусь в неком недоумении:

при оптимизации получил значения Прибыли и просадки: 230 000,00 и просадка: 57 000,00  - это была одна из верних строчек - 3 или 2.

Причем делал сортировку по прибыли - вверху самая большая... тоже около 250 000,00

Естественно на генетике -  была  включена - т.к. переборов вариантов типа много было - на МТ 4.

В итоге - только поменял период индикатора РСИ и уровни сработки его (в пределах шага) - ранее выставленные на оптимизирование по значениям...

И получилось в итоге в тесте Прибыль 557 000,00 и просадка 100 000,00. Причем ограничения оптимизации выставлены были только по балансу мин 200.

Все.

Как такое стало возможным в тесте - что я вручную выставил из предложенных диапазонов к оптимизации значений параметров - значения при которых Прибыль стала выше полученной по итогам оптимизации???

Возможно из - за параметра Custom?

вот опять запустил - генетика включена:


 
Roman Shiredchenko #:

Пока текстом - потом могу с картинками приложить - в общем нахожусь в неком недоумении:

при оптимизации получил значения Прибыли и просадки: 230 000,00 и просадка: 57 000,00  - это была одна из верних строчек - 3 или 2.

Причем делал сортировку по прибыли - вверху самая большая... тоже около 250 000,00

Естественно на генетике -  была  включена - т.к. переборов вариантов типа много было - на МТ 4.

В итоге - только поменял период индикатора РСИ и уровни сработки его (в пределах шага) - ранее выставленные на оптимизирование по значени

И получилось в итоге в тесте Прибыль 557 000,00 и просадка 100 000,00. Причем ограничения оптимизации выставлены были только по балансу мин 200.

Все.

Как такое стало возможным в тесте - что я вручную выставил из предложенных диапазонов к оптимизации значений параметров - значения при которых Прибыль стала выше полученной по итогам оптимизации???

Возможно из - за параметра Custom?

вот опять запустил - генетика включена:


А в чем недоумение? Генетика это типа умный рандом. Одинаковых прогонов опттимизаций быть не может если правильный рандом. а плоскость по вышине или плотность в обьеме при рандоме это точно не худщий результат, так же как и не лучший.  

 

В Тестере МТ4 в режиме Визуализации пытался наложить на график различные индикаторы из серии MTF (multi-time frame). Индикаторы MTF на графике допустим М5 могут изображать бары или осцилляторы более высокого таймфрейма, например Н1. В общем ничего не получилось, все рисуют прямую линию или что-то подобное, но не то что от них ожидают. Если не ошибаюсь в более древних версиях МТ4 это работало.

Может у кого-нибудь есть идеи как решить проблему?
Последний бар меня не интересует, заглядывать в будущее не предполагаю.
Необходимо на графике Тестера М5 или в отдельном окне/вкладке нарисовать бары с Н1 таймфрейма.

 
Valeriy Yastremskiy #:

А в чем недоумение? Генетика это типа умный рандом. Одинаковых прогонов опттимизаций быть не может если правильный рандом. а плоскость по вышине или плотность в обьеме при рандоме это точно не худщий результат, так же как и не лучший.  

да. Я был удивлен - что я сам тут же чуть в шаге поправил значение индикатора рси и вышел на прибыль при тестере - почти в 2 раза большую - чем при оптимизации.
Недоумение - почему оптимизация не предложила мне этот вариант с прибылью такой большой и просадкой - да - брлтшей чем было при оптимизации - я сделал вывод что это из за  custom оптимизации по критерию при генетике. Вот если бы по балансу критерию - то возможно эти значения рси и такой проход был бы в списке рез ов  оптимизации.
