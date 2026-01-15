Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2337
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
всем добрьій день!.. подскажите, пожалуйста, почему у меня разница между 'Обзор рынка' и реальньім временем 2 часа?.. что-то нужно поменять в настройках?.. заранее благодарю за ответ..
В "Обзоре рынка" время сервера брокера.
А "реальное" у каждого свое. Можно изменить настройки даты и времени ОС ПК если так будет приятнее.
всем добрьій день!.. подскажите, пожалуйста, почему у меня разница между 'Обзор рынка' и реальньім временем 2 часа?.. что-то нужно поменять в настройках?.. заранее благодарю за ответ..
разница времени между локальным временем и временем сервера - 2 часа..
как-бы ничего можно и не менять. Просто учесть разницу времени в личном расписании.
Или как вариант - переехать в один часовой пояс с торговым сервером :-)
В "Обзоре рынка" время сервера брокера.
А "реальное" у каждого свое. Можно изменить настройки даты и времени ОС ПК если так будет приятнее.
разница времени между локальным временем и временем сервера - 2 часа..
как-бы ничего можно и не менять. Просто учесть разницу времени в личном расписании.
Или как вариант - переехать в один часовой пояс с торговым сервером :-)
неинициализированные значения (мусор) в буферах.
Какое посоветуете решение? Я пока добавил условия, что индикатор должен быть не равен нулю. Есть ли команда для очистки буфера? Нашел только что можно очищать в индикаторе.
Какое посоветуете решение? Я пока добавил условия, что индикатор должен быть не равен нулю. Есть ли команда для очистки буфера? Нашел только что можно очищать в индикаторе.
у вас:
отгадайте какие значения лежат в диапазоне от rates_total-6 до rates_total ?
там лежит мусор...
исправляйте
Какое посоветуете решение? Я пока добавил условия, что индикатор должен быть не равен нулю. Есть ли команда для очистки буфера? Нашел только что можно очищать в индикаторе.
Если индикатор "стрелочный", то в цикле его расчёта, непосредственно перед самым расчётом необходимо все рисуемые буферы заполнить "пустым" значением, установленным для буфера. По умолчанию это EMPTY_VALUE. Таким образом Вы как раз и инициализируете текущее значение буфера пустым значением, а уже далее в расчёте буфер может быть заполнен расчётным значением. Тогда не будет всех этих мусорных стрелок на графике.
Доброго времени сутокю подскажите что я делаю не правильно
значение переменой i при входе в цикл не меняется на ноль. в чем может быть проблема?
попробуйте
Доброго времени сутокю подскажите что я делаю не правильно
значение переменой i при входе в цикл не меняется на ноль. в чем может быть проблема?