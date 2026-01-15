Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2337

Новый комментарий
 
flopsy #:
всем добрьій день!.. подскажите, пожалуйста, почему у меня разница между 'Обзор рынка' и реальньім временем 2 часа?.. что-то нужно поменять в настройках?.. заранее благодарю за ответ..

В "Обзоре рынка" время сервера брокера.

А "реальное" у каждого свое. Можно изменить настройки даты и времени ОС ПК если так будет приятнее.

 
flopsy #:
всем добрьій день!.. подскажите, пожалуйста, почему у меня разница между 'Обзор рынка' и реальньім временем 2 часа?.. что-то нужно поменять в настройках?.. заранее благодарю за ответ..

разница времени между локальным временем и временем сервера - 2 часа..

как-бы ничего можно и не менять. Просто учесть разницу времени в личном расписании.

Или как вариант - переехать в один часовой пояс с торговым сервером :-)

 
Alexander Sevastyanov #:

В "Обзоре рынка" время сервера брокера.

А "реальное" у каждого свое. Можно изменить настройки даты и времени ОС ПК если так будет приятнее.

спасибо!!
 
Maxim Kuznetsov #:

разница времени между локальным временем и временем сервера - 2 часа..

как-бы ничего можно и не менять. Просто учесть разницу времени в личном расписании.

Или как вариант - переехать в один часовой пояс с торговым сервером :-)

шикарньій вариант!!! спасибо!!
 
Maxim Kuznetsov #:
неинициализированные значения (мусор) в буферах.

Какое посоветуете решение? Я пока добавил условия, что индикатор должен быть не равен нулю. Есть ли команда для очистки буфера? Нашел только что можно очищать в индикаторе.

 
Marseleza.Gab #:

Какое посоветуете решение? Я пока добавил условия, что индикатор должен быть не равен нулю. Есть ли команда для очистки буфера? Нашел только что можно очищать в индикаторе.

у вас:

for(int i=start; i<rates_total-6 && !IsStopped(); i++)

отгадайте какие значения лежат в диапазоне от rates_total-6 до rates_total ?

там лежит мусор...

исправляйте

 
Marseleza.Gab #:

Какое посоветуете решение? Я пока добавил условия, что индикатор должен быть не равен нулю. Есть ли команда для очистки буфера? Нашел только что можно очищать в индикаторе.

Если индикатор "стрелочный", то в цикле его расчёта, непосредственно перед самым расчётом необходимо все рисуемые буферы заполнить "пустым" значением, установленным для буфера. По умолчанию это EMPTY_VALUE. Таким образом Вы как раз и инициализируете текущее значение буфера пустым значением, а уже далее в расчёте буфер может быть заполнен расчётным значением. Тогда не будет всех этих мусорных стрелок на графике.

 

Доброго времени сутокю подскажите что я делаю не правильно

img-2024-01-12-09-01-45.png

значение переменой i при входе в цикл не меняется на ноль. в чем может быть проблема?

 

попробуйте

for(uint i=0; i<12; i++)
 
Sergey Li #:

Доброго времени сутокю подскажите что я делаю не правильно

значение переменой i при входе в цикл не меняется на ноль. в чем может быть проблема?

Левая часть скриншота подрезана, не видно, где программа становлена, поэтому не понятно, произошел ли вход в тепло цикла.
🤷‍♂️
1...233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344...2693
Новый комментарий