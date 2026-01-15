Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2343
Модератор, Вы часто бываете в этой ветке. Посмотрите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/forum/457132/page3#comment_51864568
Это скорее всего связано с переделкой "Сервис сигналов" - с терминала выброшено лишнее.
Сохранилa профили в файл.CSV.
Профили не надо сохранять в каких-то файлах. Они сохраняются в папке терминал\MQL5\Profiles\Charts\папка с именем профиля и в ней по каждому графику свой файл со всеми настройками.
папку профиль перенести.
Подскажите, пожалуйста, как програмно вызвать вот эту кнопку?
Без её нажатия буферные линии индикатора при переинициализации (смене ТФ) не прорисовываются. И справа панель тоже не прорисовывается (графические объекты)
А когда нажимаешь обновить - всё прорисовывается.
Или подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему, индикатор считывает данные машек со всех доступных валют. При первой инициализации (накидывании на график) - всё работает без проблем, делал на шаблоне стандартного терминального индикатора. Но, стоит вставить вызов что-то из других валют, то при смене ТФ они не хотят прорисовываться (я так понял, не загружаются данные).
Или подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему
Вы или код покажите, или обратитесь к телепатам.
Вот примерно такая белиберда происходит при смене ТФ
А такая штука происходит, когда перезапускаешь терминал МТ5 с накинутым индикатором
Часть линий нарисовалось - часть нет
Профили не надо сохранять в каких-то файлах. Они сохраняются в папке терминал\MQL5\Profiles\Charts\папка с именем профиля и в ней по каждому графику свой файл со всеми настройками.