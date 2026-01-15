Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2343

Vitaly Murlenko #:
Модератор, Вы часто бываете в этой ветке. Посмотрите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/forum/457132/page3#comment_51864568

Это скорее всего связано с переделкой "Сервис сигналов" - с терминала выброшено лишнее.

 
Сохранилa профили в файл.CSV.
Копирую на другом компьютере- другой ко компьютер не видит файлы CSV.
Как перенести профили mt5 между компьютерами?
 
Margarita I #:
Профили не надо сохранять в каких-то файлах. Они сохраняются в папке терминал\MQL5\Profiles\Charts\папка с именем профиля и в ней по каждому графику свой файл со всеми настройками.

 
Margarita I #:
папку профиль перенести.

 

Подскажите, пожалуйста, как програмно вызвать вот эту кнопку?


Без её нажатия буферные линии индикатора при переинициализации (смене ТФ) не прорисовываются. И справа панель тоже не прорисовывается (графические объекты)

А когда нажимаешь обновить - всё прорисовывается. 

Или подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему, индикатор считывает данные машек со всех доступных валют. При первой инициализации (накидывании на график) - всё работает без проблем, делал на шаблоне стандартного терминального индикатора. Но, стоит вставить вызов что-то из других валют, то при смене ТФ они не хотят прорисовываться (я так понял, не загружаются данные). 

 
Ivan Butko #:
Или подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему
Вы или код покажите, или обратитесь к телепатам.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Вы или код покажите, или обратитесь к телепатам. 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
...
...
// Инициализация машек
   MA();
...
...
  }



//+------------------------------------------------------------------+
//|  Fractals on 5 bars                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(rates_total < Bars_show + Period_calc + Period_slow)
      return(0);

   int start;
//--- clean up arrays
   if(prev_calculated == 0)
     {
       start = Bars_show + Period_calc + Period_slow;
       ArrayInitialize(USD,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(EUR,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(GBP,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(JPY,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(CHF,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(CAD,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(AUD,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(NZD,EMPTY_VALUE);
       
       ArrayInitialize(usd,EMPTY_VALUE);  
       ArrayInitialize(eur,EMPTY_VALUE);   
       ArrayInitialize(gbp,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(jpy,EMPTY_VALUE);   
       ArrayInitialize(chf,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(cad,EMPTY_VALUE);   
       ArrayInitialize(aud,EMPTY_VALUE);
       ArrayInitialize(nzd,EMPTY_VALUE);
       
            
     }
   else
      start = rates_total - prev_calculated;
//--- main cycle of calculations
        
...
   
    
    for (int i = start; i >= 0 && !IsStopped(); i--)                                             
      {  
        // ------------ USD ------------          
        
        sum = 0;    
        
        sum -= Calc("EURUSD", tf, MA1_EURUSD, MA2_EURUSD, i); 
        ...    

        usd[i]   = sum;
        usd_last = EMA(i, sum, usd);
        USD[i] = usd_last;
        USD_info[i] = usd_last;
...
...
  
}




double Calc(string sym, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int handle1, int handle2, int i)
  {
    double x = 0;
    
    for (int j = 0; j < Period_calc && !IsStopped(); j++)
      {
        CopyBuffer(handle1, 0 , i + j , 1, ma1);
        CopyBuffer(handle2, 0 , i + j , 1, ma2);
                 
        sizes[j] = ma1[0] - ma2[0];
      }
        
    x_min = sizes[ArrayMinimum(sizes)]; //минимальное значение на интервале
    x_max = sizes[ArrayMaximum(sizes)]; //максимальное значение на интервале 
    
    //Comment(x_max + "\n" + x_min);
    x = (sizes[0] - x_min) / (x_max - x_min) * 2.0 - 1.0;   
    
    return x;
  }  



void MA()
  {
    // Машки
   
    // --------------------------- USD ---------------------------
   
    MA1_EURUSD = iMA("EURUSD", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);
    MA1_GBPUSD = iMA("GBPUSD", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);
    MA1_AUDUSD = iMA("AUDUSD", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);
    MA1_NZDUSD = iMA("NZDUSD", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);
    MA1_USDCHF = iMA("USDCHF", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);
    MA1_USDCAD = iMA("USDCAD", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);
    MA1_USDJPY = iMA("USDJPY", PERIOD_CURRENT, 5, 0, MODE_EMA, MODE_CLOSE);

...
...
}



Вот примерно такая белиберда происходит при смене ТФ



А такая штука происходит, когда перезапускаешь терминал МТ5 с накинутым индикатором


Часть линий нарисовалось - часть нет

 
Ivan Butko #:

Почитайте о принципах создания мультисимвольных индикаторов.
Готовим мультисимвольные мультипериодные индикаторы
Готовим мультисимвольные мультипериодные индикаторы
  • www.mql5.com
В статье рассмотрим принципы создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов и получение от них данных в советниках и индикаторах. Рассмотрим основные нюансы использования мульти-индикаторов в советниках и индикаторах, и их отрисовку через буферы пользовательского индикатора.
 
Valeriy Yastremskiy #:

папку профиль перенести.

Не вижу ничего в папках профиля
Я не вижу ничего в папке терминала
Alexey Viktorov #:

Профили не надо сохранять в каких-то файлах. Они сохраняются в папке терминал\MQL5\Profiles\Charts\папка с именем профиля и в ней по каждому графику свой файл со всеми настройками.

