Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2348
а кто тему наверх перенес и зачем?
А сейчас?
Где последнее сообщение позднее по времени, та тема и выше по списку.
Не, в "общие обсуждения", была же в "мкл4" внизу.ЗЫ вернулась вниз тема)))
Эээ нэ знаю, шайтан какой-та
Закажите скрипт который будет сохранять скрины, а перед сохранением будет ставить все нужные параметры.
Спасибо, что отозвались!
Надо думать!
С уважением!
Пользуйтесь
Спасибо большое, Ростислав!
Вы как всегда - неравнодушны и бескорыстны!
Очень благдарен Вам!
Успехов и удачи во всем!
С уважением!
Доброго!
Вопрос по iMA
есть параметр ma_shift - это понятно, сдвигает кривую индикатора на графике относительно текущего бара.
а что делает параметр shift ????
в окне настройки индикатора нет поля для ввода такого параметра...
еще вопрос уже по iMAOnArrayMA:
за что отвечает параметр total???
и в какой последовательности берутся данные из массива цен для расчета
допустим метод расчета Simple, период 5
массив из 100 значений, нумерация стандартная (не серия)
цикл от 0 до 100 приращение +1
ma = IMAOnArray(массив значений, total (????), 5, 0, MODE_SMA, индекс_массива)
индекс_массива = 0 - откуда функция будет брать еще 4 значения для расчета? примет их в 0? или расчет будет проходить в другую сторону те использоваться значения по индексам от 0 до 4???
индекс_массива = 10 - вопрос тот же, для расчета будут взяты значения по индексам от 10 до 6 или от 10 до 14???
Вам бы справку почитать, а с такими вопросами даже не понятно с чего начать.
Найдите бесплатный индикатор с такой функцией и разберите его.
Справку читал, не фига не понятно... было понятно бы не спрашивал.
что можно по этому понять?
total
[in] Количество элементов для вычисления. 0 означает все элементы массива.
ma_period
[in] Период усреднения для вычисления индикатора.чем отличаются эти два параметра?? про период понятно, а вот про total нет - для меня это похоже на, то сколько элементов из масива будет загружаться в функцию, но однозначно это не понятно.