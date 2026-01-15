Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2347
Всем привет, подскажите, как прописать, чтобы советник работал только на конкретной валютной паре, а при запуске на другой выводил ошибку? Заранее спасибо
Примерно так.
Это как раз похоже на перерисовку
Индикатор можете показать?
Да конечно, да скорее всего он рисует, но не во время визуализации, тоесть когда он виден на графике он не рисует, короче странно всё это, подскажите как сделать чтобы не рисовал? В цикле for не нужен пересчёт всех баров?
ТМА по своей сути рисовальщик. Я не знаю сможет ли хоть кто-то Вам помочь.
Добрый день!
Вполне осознаю, что можете послать куда подальше. Приму, как должное, без обид.
Но все же рискну спросить – не попадался ли кому-нибудь индикатор для МТ4 или МТ5 (а лучше - оба), который показывает на графике текущую дату.
Зачем?
Делаю много скринов и сохраняю – так вот очень муторно каждый раз набирать символ, таймфрейм, дату.
С символом и ТФ вопрос решен, а вот дату бы автоматом выставлял, а то иногда забываю ручками исправить..
В аттаче – пример того, что хотелось бы видеть.
Спасибо!
Закажите скрипт который будет сохранять скрины, а перед сохранением будет ставить все нужные параметры.
Добрый день!
Вполне осознаю, что можете послать куда подальше.
Пользуйтесь