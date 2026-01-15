Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2347

Всем привет, подскажите, как прописать, чтобы советник работал только на конкретной валютной паре, а при запуске на другой выводил ошибку? Заранее спасибо 
 
sasha.pol.123 #:
Всем привет, подскажите, как прописать, чтобы советник работал только на конкретной валютной паре, а при запуске на другой выводил ошибку? Заранее спасибо  
if (_Symbol == "EURUSD")
{
Print (OK my Symbol Correct);
}
else
{
Print (Symbol not Correct);
}

Примерно так.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Это как раз похоже на перерисовку

Индикатор можете показать?

Да конечно, да скорее всего он рисует, но не во время визуализации, тоесть когда он виден на графике он не рисует, короче странно всё это, подскажите как сделать чтобы не рисовал? В цикле for не нужен пересчёт всех баров? 


Добавлено:
Только что ещё раз проверил, ну не рисует он, хоть убей. Посмотрите код может поймете в чем мой косяк. В сову добавлял так:
Onemladup0 = iCustom(_Symbol,0, "overbuh\TMA+CG mladen alerts mtf nrp", 1,0);
Последние две цифры номер буфера и сдвиг. Настройки никакие не трогал. 
Файлы:
TMAvCG_mladen_alerts_mtf_nrp.mq4  40 kb
 
Vlad Tatarkin #:
Да конечно, да скорее всего он рисует, но не во время визуализации, тоесть когда он виден на графике он не рисует, короче странно всё это, подскажите как сделать чтобы не рисовал? В цикле for не нужен пересчёт всех баров? 


Добавлено:
Только что ещё раз проверил, ну не рисует он, хоть убей. Посмотрите код может поймете в чем мой косяк. В сову добавлял так:
Onemladup0 = iCustom(_Symbol,0, "overbuh\TMA+CG mladen alerts mtf nrp", 1,0);
Последние две цифры номер буфера и сдвиг. Настройки никакие не трогал. 
ТМА по своей сути рисовальщик. Я не знаю сможет ли хоть кто-то Вам помочь.
 
Tretyakov Rostyslav #:
ТМА по своей сути рисовальщик. Я не знаю сможет ли хоть кто-то Вам помочь.
Понял, спасибо и на этом, буду знать. Mladen конечно хитрый тип, сделал так чтобы при визуализации он не рисовал, а когда закрываешь и заходишь заново о чудо перерисовался))) 
 
Я переписывал конечно индикаторы которые рисуют, просто в цикле когда он каждый раз перебирает все бары, делал чтобы он перебирал только 2 последних бара, в этом случае он рисует конечно но незначительно, но это уже кастыли и тд, нефиг это надо
 

Добрый день!

Вполне осознаю, что можете послать куда подальше. Приму, как должное, без обид.

Но все же рискну спросить – не попадался ли кому-нибудь  индикатор для МТ4 или МТ5 (а лучше - оба), который показывает на графике текущую дату.

Зачем?

Делаю много скринов и сохраняю – так вот очень муторно каждый раз набирать символ, таймфрейм, дату.

С символом и ТФ вопрос решен, а вот дату бы автоматом выставлял, а то иногда забываю ручками исправить..

В аттаче – пример того, что хотелось бы видеть.

Спасибо!

 
Закажите скрипт который будет сохранять скрины, а перед сохранением будет ставить все нужные параметры.

 
Здравствуйте! Можно ли добавить в функцию библиотеки #include <Controls\ListView.mqh> отображение кнопок, а не текста. Если да, то отправьте пожалуйста примеры, а то перерыл всю кодовую базу так и не нашел нужно решения!
 
Kedrov #:

Добрый день!

Вполне осознаю, что можете послать куда подальше.

Пользуйтесь


Файлы:
DataSymbol.mq4  12 kb
