Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1168
Подскажите возможно ли перебрать в цикле переменные с именами: L1, L2, L3 ... Ln для записи в двухмерный массив.
Пример с тремя переменными (по факту переменных больше, громоздко получается):
СПАСИБО за ответ. Полный код. Увеличил статический размер массива. Запись контроля нуля в операторах убрал... Общая "болванка". Пока хочу понять ПОЧЕМУ НЕ СЧИТАЕТ сложение. Чего теперь в моем коде нет? Спасибо за подсказки. Со статическими массивами в mql5 еще не работал.....
КОД ОБНОВИЛ . Вопрос тот же...
вот ошибки при компиляции вашего кода
Тема "кривоватая", конечно (по MQL4 и MQL5), поэтому в начале вопроса не плохо бы было указывать к какой именно платформе адресуется вопрос )))
А совсем правильно, лучше засунуть это в структуру.Тогда можно будет менять размерность и в первом измерении и во втором. То-есть будет одномерный массив в одномерном массиве.
вот ошибки при компиляции вашего кода
Это я код сокращал и Tf - просто не заметил. Вопрос же принципиальный , почему элементы из статического массива не обрабатываются для расчета?
Вот проверил, компиляция без ошибок))) Результат расчетов тот же - НОЛЬ !!! массивы open[], close[] и тд - не так важно....
При компиляции не проверяются логические ошибки самого программиста - это на совести программиста остаётся, так как компилятор ещё пока не умеет читать мысли.
Тема "кривоватая", конечно (по MQL4 и MQL5), поэтому в начале вопроса не плохо бы было указывать к какой именно платформе адресуется вопрос )))
MQL4.
мне принципиально искать причину где? в записи УЖЕ имеющегося кода или в коде НЕТ еще чего то для обработки статического массива?Я не могу знать того , что не знаю... Поэтому прошу внешнего наблюдателя, с опытом, отметить где я не знаю)))
оно и не доходит до расчётов
вот инициализация
а вот проверочное условие