Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1669
Какие дополнения я хотел внести внести:
1. Цена открытия 1ой свечи — (5) над (75) и (85) + бар MACD открылся выше 0 — 1 из 4 подтверждений есть;
2. Цена открытия 2ой свечи — (5) над (75) и (85) + бар MACD открылся выше 0 — 2 из 4 подтверждений есть;
3. Цена открытия 3ей свечи — (5) над (75) и (85) + бар MACD открылся выше 0 — 3 из 4 подтверждений есть;
4. Цена открытия 4ой свечи — (5) над (75) и (85) + бар MACD открылся выше 0 — 4 из 4 подтверждений есть — Открытие сделки на buy на этой же свече (4ой).
Я с такими настройками - попробовал сделать индикатор (СТЕРЛКА КРАСНАЯ И СИНЯЯ )
сравнил с другими индикаторами - Все они на одну тему
Тогда находишь цены открытия мин/мак, складываешь и делишь на 2, к полученному результату, если покупки прибавляешь пункты*Point,
а если продажи отнимаешь
Макар если можно разъясни мне бестолковому более подробно: Цена открытия чего????
Цена открытия максимального и минимального ордера
Интересно а если шаг между ордерами "Динамический" изменяется в зависимости от волатильности???
Или это не причем???
Не понял вопроса
Это тоже самое что считать среднюю цену но с учетом лота
Ты ушел от изначальной темы!
Ты хотел некий "цифирь" в пунктах от точки безубытка, чтобы закрыть ордера с максимальным и минимальным тикетом.
Так вот находишь цены открытия этих ордеров, складываешь их и делишь на два - это и будет цена к которой надо прибавить или отнять пункты
Да Макар я уже понял. Только считать это надо с учетом весовых коэффициентов размера лота мин и макс то есть нужно вести параллельный подсчет по принципу калькуляции и по принципу указанному ниже. Думаю это не целесообразно
Мой вопрос был простой как вместо профита в валюте указать чтобы мин макс ордера закрылись после точки безубыточности через определенное количество пунктов
Сделай такую же, но только для "max_ticket" и "min_ticket"