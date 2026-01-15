Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2190
Похоже что допустима и компилируется. Но вот какой-то довесок непонятный добавляет.
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь научиться выставлять ордера в пятерке именно при помощи класса CTrade , так как мне показалось что это самый быстрый и простой вариант их установки. А точнее я пытаюсь научиться выставлять параметр СТОПЛОСС. В четверке последняя цена бид хранилась в предопределенной перуменной Вid ,а в пятерке как я понял последняя цена бид не хранится, а, если я не ошибаюсь, как один из вариантов, вычисляется в методе Bid класса CSymbolInfo. Но что бы этот метод вычислил цену Символ должен быть предварительно выбран методом Name. Как работает метод Name я понимаю.В него нужно вставить или название символа или NULL и он вернет ложь или истину.
Но не могу понять как и где нужно объединить метод Name и метод Bid , что бы в переменную с сохранилась цена бид
В четверке ордера выбирались при помощи функции Select() А в пятерке нужно выбирать не ордера а символ.... Как это делать я не понимаю
Буду всем очень признателен если напишете в моем коде фрагмент при помощи которого в переменную с сохранится цена бид, которую я использую в параметре СЛ метода Вuy класса CTrade
Самый простой не значит самый быстрый. Для получения текущих цен инструмента пользуйтесь лучше штатной функцией SymbolInfoTick() или SymbolInfoDouble() в случае если сложно пока для понимания структуры.
Самый простой не значит самый быстрый. Для получения текущих цен инструмента пользуйтесь лучше штатной функцией SymbolInfoTick() или SymbolInfoDouble() в случае если сложно пока для понимания структуры.
Cпасибо за ценную информацию. Дело в том, что я как раз и пытаюсь преодолеть упомянутые Вами сложности в понимании структуры. Благодаря Вам я получил представление об альтернативных вариантах решения моей проблемы. Но мне параллельно хочется продвинуться в понимании структуры и поэтому буду Вам очень признателен если внесете в мой код изменения вытекающие из моего вопроса. И тогда благодаря Вам, я продвинусь еще на одну ступеньку в понимании пятерки....
Еще раз спасибо за помощь.
Чужой код нужен только для запоминания или другого способа хранения примера. А для понимания нужна исключительно теория.
Я не сразу посмотрел ваш код, но теперь вижу, что структуры вы как-то освоили. Имеете представление как заполнить предопределённую структуру и как прочесть из неё то что нужно.
Так вот по аналогии со структурой MqlDateTime поработайте со структурой MqlTick и у вас всё получится.
Спасибо за совет.Уверен что это не всеобщая закономерность. Например , если Вы напишете в моем коде фрагмент нужного кода, мне легче будет разложить информацию в своей голове по нужным полочкам и информацию полученную от Вашего кода правильно связать с другой информацией которую я уже усвоил и выстроить таком образом целостную картину какого то важного фрагмента пятерки. Теория без конкретный и правильных примеров усваивается ооооооочень тяжело. Вспомните учебник Ковалева. Он каждое теоретическое положение подтверждает кодом, а потом еще этот код разбирает чуть ли не по символьно. Разумеется наивно надеятся, что кто то будет здесь с такой дотошностью все объяснять. Поэтому мне достаточно правильного кода, а я уже его сам его изучу и установлю примером какой части теории он является.
В учебнике Ковалева написано что константа не имеет имени а имеет только значение(в отличии от переменной, которая имеет ИМЯ и значение).
А здесь , и в других местах, константа имеет и имя (PERIOD_M2) и значение - 2
ВОПРОС Каким образом объясняется это противоречие . Где более точная информация - в учебнике Ковалева , или в Справочнике mql4
Забавно, что в Справочнике mql4 дается определение ПЕРЕМЕННОЙ и подробное описание ее. Но не дается определение КОНСТАНТЫ и тем более не дается ее описания по аналогии с переменной.
Интересно так же то, что Ковалев в своем учебнике дает описание константы и в том же учебнике присутствует так же информация о константах которые имеют ИМЯ и значения. Получается он противоречил сам себе. Но скорее всего я что то недопонимаю. Подскажите пожалуйста ..... что именно?
В учебнике Ковалева написано…
К счастью я не читал учебник Ковалёва. Но для меня всегда более понятно PERIOD_H4 чем 240. А в MQL5 это и не совпадает с количеством минут…
Спасибо за ответ. Ну Вы так и не ответили .... у КОНСТАНТЫ есть ИМЯ или нет?