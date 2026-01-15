Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 826
Первое, что видно (всё в стиле "авось") - а что возвращает вам
Вы это где-то разве проверяете?
А что об этом в справке?Уверены, что получаете индекс?
проверку делаю, всё равно где то ошибка, ничё не меняется.
Вот так
попробуйте найти индекс наименьшего значения.
Вы же в цикле это гоняете.
Вот так
Вот где собака порылась) спасибо.
в начале кода вставьте
К сожалению после таких надписей выскакивает 10 ошибок и 200 предупреждений((
А так норм компилируется
К сожалению после таких надписей выскакивает 10 ошибок и 200 предупреждений((
Исправьте эти ошибки - они вам говорят о том, что программа написана некорректно - на авось.
В реальном времени не ставится стрелка, посл вызова настроек, ставится.
почему?
В реальном времени не ставится стрелка, посл вызова настроек, ставится.
if(limit>1)
Товарищи! может я чего - то не догоняю и так и должно быть, в тестере по заранее заготовленному шаблону правлю значение индикатора РСИ в бОльшую сторону, т.е. указываю 40.
при дальнейшем тестировании - его значение остается по умолчанию 14.
Так и должно быть? Неужели каждый раз пересохранять шаблон с актуальным значением для теста?
Не могу понять как исправить ошибку ошибку undeclared identifier
поставить static перед double или объявить на шаг выше / глобально.
Если что-то объявляется внутри { }, то за их пределами "пропадает"