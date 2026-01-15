Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 826

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Первое, что видно (всё в стиле "авось") - а что возвращает вам

Вы это где-то разве проверяете?

А что об этом в справке?

Уверены, что получаете индекс?

проверку делаю, всё равно где то ошибка, ничё не меняется.

close[i+1] <Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,2)]&&iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,2)>0

 
Ghabo:

проверку делаю, всё равно где то ошибка, ничё не меняется.


Вот так

iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,i+2)

попробуйте найти индекс наименьшего значения.

Вы же в цикле это гоняете.

 
Alekseu Fedotov:

Вот так

попробуйте найти индекс наименьшего значения.

Вы же в цикле это гоняете.

Вот где собака порылась) спасибо.

 
Ghabo:

в начале кода вставьте 

К сожалению после таких надписей выскакивает 10 ошибок и 200 предупреждений((

А так норм компилируется

 
Lomonosov1991:

К сожалению после таких надписей выскакивает 10 ошибок и 200 предупреждений((

А так норм компилируется

Исправьте эти ошибки - они вам говорят о том, что программа написана некорректно - на авось.

 
Alekseu FedotovВот так

В реальном времени не ставится стрелка, посл вызова настроек, ставится.

  {
//---
   if(rates_total<2) return(0);
   int limit=rates_total-prev_calculated;
   if(limit>2)
     {
      limit=rates_total-2;
      ArrayInitialize(BufferUP,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(BufferDN,EMPTY_VALUE);
     }
   for(int i=limit-2; i>=0; i--)
     {
      if(
         close[i+1] <low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,i+2)]&&iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,i+2)>0
         )
        {
         BufferUP[i+1]=low[i+1];
        }
     }

   return(rates_total);
  }

почему?

 
Ghabo:

В реальном времени не ставится стрелка, посл вызова настроек, ставится.

почему?

if(limit>1)
 

Товарищи! может я чего - то не догоняю  и так и должно быть, в тестере по заранее заготовленному шаблону правлю значение индикатора РСИ в бОльшую сторону, т.е. указываю 40.


при дальнейшем тестировании - его значение остается по умолчанию 14.


Так и должно быть? Неужели каждый раз пересохранять шаблон с актуальным значением для теста?

 
Не могу понять как исправить ошибку ошибку undeclared identifier 
Файлы:
Screenshot_8.png  6 kb
Screenshot_9.png  20 kb
 
Lomonosov1991:
Не могу понять как исправить ошибку ошибку undeclared identifier 

поставить static перед double или объявить на шаг выше / глобально.

Если что-то объявляется внутри { }, то за их пределами "пропадает"

1...819820821822823824825826827828829830831832833...2693
Новый комментарий