Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1247
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы же знаете, что для такого https://www.mql5.com/ru/job
а тут - если сами начали делать, но что-то не вышло или не понятно
Там минималка 30, я готов разобраться, и готов отблагодарить кто предоставит решение.Извиняюсь, ухожу https://www.mql5.com/ru/forum/347770/page6#comment_18190964
Где находятся методы, что это такое и как н ми работать???
input ENUM_MA_METHOD Method=MODE_SMA;
Label1Buffer[i] = iMA(NULL,0,SMA1,0,Method,PRICE_CLOSE,i - SMA1/2);
Не могу найти описание этого чуда!
Где находятся методы, что это такое и как н ми работать???
input ENUM_MA_METHOD Method=MODE_SMA;
Label1Buffer[i] = iMA(NULL,0,SMA1,0,Method,PRICE_CLOSE,i - SMA1/2);
Не могу найти описание этого чуда!
Поставьте курсор в редакторе на надпись ENUM_MA_METHOD и нажмите F1, и "... О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух ..."
И че??? Выдает
how to get help in windows 10
Зачем мне хелп 10-й винды?
Как создать пользовательский МЕТОД в MQL???
И че??? Выдает
how to get help in windows 10
Зачем мне хелп 10-й винды?
А перевести это сообщение? Даже без переводчика видно, что вопрос не по справке виндовс10, а "как хотите получить справку в виндовс10 ?"
Выходит, что у вас не настроено чем открывать файлы справки.
Догадываться нет времени.
Но у всех остальных, при нажатии F1 на функцию, перечисление, и т.п. в MetaEditor, открывается справка MQL по той теме, на которой стоит курсор в коде.
Здравствуйте @Artyom Trishkin ,
У меня вопрос. Надеюсь, ты мне поможешь.
Я хочу знать, как я могу рассчитать маржу уже открытых позиций.
У меня это: https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double
Где написано примерно так:
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Режим форекс - расчет прибыли и маржи для форекс
Маржа: Лоты * Contract_Size / Кредитное плечо * Margin_Rate
Прибыль: (close_price - open_price) * Contract_Size * Лоты
Но я не знаю, какие значения поставить и как получить значения поля, которые отображаются в панели инструментов.
В панели инструментов он отображается для всех валют, но я хочу получить значение для символов отдельно.
Вы можете помочь мне, пожалуйста?
Здравствуйте @Artyom Trishkin ,
У меня вопрос. Надеюсь, ты мне поможешь.
Я хочу знать, как я могу рассчитать маржу уже открытых позиций.
У меня это: https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double
Где написано примерно так:
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Режим форекс - расчет прибыли и маржи для форекс
Маржа: Лоты * Contract_Size / Кредитное плечо * Margin_Rate
Прибыль: (close_price - open_price) * Contract_Size * Лоты
Но я не знаю, какие значения поставить и как получить значения поля, которые отображаются в панели инструментов.
В панели инструментов он отображается для всех валют, но я хочу получить значение для символов отдельно.
Вы можете помочь мне, пожалуйста?
Передайте в функцию сивол позиции, тип и лот. Функция вернет маржу.
А перевести это сообщение? Даже без переводчика видно, что вопрос не по справке виндовс10, а "как хотите получить справку в виндовс10 ?"
Выходит, что у вас не настроено чем открывать файлы справки.
Догадываться нет времени.
Но у всех остальных, при нажатии F1 на функцию, перечисление, и т.п. в MetaEditor, открывается справка MQL по той теме, на которой стоит курсор в коде.
Справку MQL я могу и так открыть, без всяких F1.
И она у меня и без того открыта. Поэтому Ваше "шаловливое детское умничество", цвета детской неожиданности, неуместно.
В справке я не могу найти ответ на простой вопрос:
Как создать пользовательский МЕТОД в MQL???
Или это в MQL невозможно???
Справку MQL я могу и так открыть, без всяких F1.
И она у меня и без того открыта. Поэтому Ваше "шаловливое детское умничество", цвета детской неожиданности, неуместно.
В справке я не могу найти ответ на простой вопрос:
Как создать пользовательский МЕТОД в MQL???
Или это в MQL невозможно???
Подумал, и решил, что сутки на чтение книжек о правилах хорошего тона Вам не помешает. Хамство никогда не красило человека.
Метод - это функция. Методами обычно называют функции класса. Т.е., метод класса - есть ничто иное как обычная функция. Но метод класса принадлежит лишь своему классу, и может быть доступен как извне, так и только внутри самого класса, либо в его наследниках. Доступность метода определяется его спецификатором - в какой области класса объявлен метод, такой доступ и будет применён к методу (public - публичный метод, protected - защищённый, private - приватный, скрытый, virtual - виртуальный).
Но вопрос-то изначальный у вас был по константе ENUM_MA_METHOD, а не по методам.
Правильно составленный вопрос - половина ответа (который вы так и не получили - вы ведь предпочитаете хамить).
Передайте в функцию сивол позиции, тип и лот. Функция вернет маржу.
@ Артём Тришкин @ Владимир Пастушак
Не работает в моем случае. Я не прошу новой должности. Я знаю, что он рассчитывает и возвращает маржу для одного типа торговли. Но это бесполезно, если сделка уже открыта, и я хочу знать маржу, потребляемую одной сделкой определенного символа.
Не могли бы вы мне помочь пожалуйста? Если вы не поняли мою ситуацию, дайте мне знать.
Простое объяснение сценария:
Вы видите это поле в ToolBox:
Это маржа для символов: AUDJPY, EURUSD и EURTRY.
Я знаю, что могу получить это значение с помощью AccountInfoDouble (ACCOUNT_MARGIN). Но я не могу получить значение конкретного символа. Например, я хочу знать, сколько маржи потребляет EURUSD. Что я не могу выполнить ни одну функцию. Следовательно, я хочу знать, как я могу это вычислить.
Я надеюсь, что этого объяснения достаточно, чтобы обрести смысл.