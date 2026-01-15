Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1253
datetime o_open = OrderOpenTime();
MqlDateTime dt_struct;
TimeToStruct( o_open, dt_struct);
int min = dt_struct.min;
новые листы при записи в csv
Озадачили. Попытался из Excel сохранить книгу с 3 листами в csv:
там же внутри csv только разделители колонок, вроде другой разметки нет
Ой! Не знал такой особенности формата. У меня, при попытке сохранения книги с несколькими листами, подобного не отписывает... Просто стирает предыдущий лист, сохраняя пустой новый
Спасибо!
Не за что :)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, я написал индикатор с Алертом (сообщение и звук выводит при определённых условиях ), всё работает, но при каждом изменении Таймфрейма графика, выдаёт снова сигнал. Как можно исправить? Код Алерта помещён в отдельную функцию которая вызывается для проверки из OnCalculate. Если просто советник, то отрабатывает норм, но мне нужно с графическим отображением как я и сделал, без повторных срабатываний при смене ТМ графика.
при переключении таймфрейма индикатор стартует с 0.
Соответсвенно надо научить его помнить что Алерт уже выдан - надёжно, сохраняя такую весть в глобальных переменных терминала или временном файле, и вроде как можно (сам таким не пользовался) просто сделать static переменную.
сохранять например время последнего оповещения и не свистеть новым Алертом если времени прошло меньше 2-х секунд.
и вроде как можно (сам таким не пользовался) просто сделать static переменную.
с индикаторами нельзя, ни статик, ни глобально описанную переменную - при переключении ТФ создается новая копия индикатора, а старая копия уничтожается
с ЕА можно (да и нужно ? ) использовать статики (или глобально описанные ) переменные... есть правда и там нюансы, но в целом без проблем
при переключении таймфрейма индикатор стартует с 0.
prev_calculated будет сброшен в ноль при первом вызове OnCalculated()
по сабжу, глобальные переменные терминала или графический обьект создать как метку, что индикатор был уже на этом чарте, при первом вызове поискать этот графический обьект, но имхо глобальные переменные терминала - в пару строк решают эту задачу
Коллеги, сразу извините, за элементарный вопрос, просто щас не у компа, но надо.
TimeCurrent() https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timecurrent
используйте второй вариант сигнатуры этой функции:
ЗЫ: стразу напишу - в МТ4 это работает, я пользовался ;)
UPD: были в МТ4 еще Hour() и Minute() - давно не пользуюсь, но они должны выдавать последнее время сервера в часах и в минутах