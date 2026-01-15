Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1251
может кто подсказать схему как из примерно такого массива
получить цифры которых в массиве подряд 3 и более, т.е. подходят значение "5" и "9"
нужно получить типа
value1=9;
value2=5;
или массив value[]={9,5};
второй день ломаю голову с while do не могу сообразить схему
набросал, но в лоб решил, в общем работает, но не понравилось мое решение:
2020.09.10 11:51:26.323 tst (EURUSD,M5) 5 9
спасибо, слишком много действий
хочу все таки в цикле найти решение, щас буду с оператором continue; и break; пробовать
это нужно брать из индикаторного буфера на каждом новом баре prev_calculate-100 примерно
не громоздко, не понравилось т.к. не искал других вариантов - всегда так делаю
внесите в тело первой функции цикл из второй функции.... будет меньше телодвижений
хоть с break хоть без него - все равно эта задача будет решаться в 2 цикла.... но это не точно! - решайте ;)
попробую поковыряться, напишу если получится
ошибка, если в очереди будет четыре "9", а не 3, результат
5 9 9 2
я ж говорил, что мое решение мне не понравилось (((
писать еще раз лень
погуглите "массив найти повторы" - думаю что-нибудь найдется
int qty[10]; // счётчики по цифрам
int total; // всего элементов в исходном массиве arr[]
int code=arr[0]; // текущая цифра
int count=1; // кол-во повторов
for(int i=1;i<total;i++) {
if (arr[i]!=code) { if (count>qty[code]) qty[code]=count; code=arr[i]; count=1;}
else count++;
}
if (count>qty[code]) qty[code]=count;
/// в массиве qty - требуемое
доп. проверки про допустимость элементов arr[] (что они цифры) добавить по вкусу
Всем доброго дня!
Тестирую алгоритм в тестере МТ-4 при помощи mql4. Мне нужно что бы функция Print() выводила в журнале цену Bid с 5 (пятью) знаками после запятой. А она почему то выводит только 4(четыре) знака. Для добавления пятого знака я использовал функцию NormalizeDouble(Bid,Digits) .Но результат - тот же.
Подскажите пожалуйста как исправить мою ошибку, если она есть.
Вот мой код.
}
В то же время если напечатать при помощи Print() цену открытия, и закрытия ордера( по СЛ и ТР) , то Print() печатает цену с 5(пятью) знаками , даже без помощи функции NormalizeDouble() , и без помощи каких либо других функций.
Всем спасибо за помощь.